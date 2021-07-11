Beşiktaş Mehmet Topal'ı istedi sosyal medya yıkıldı! Sergen Yalçın'dan sürpriz talep
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.
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2021-2022 futbol sezonu öncesi transferde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kenan Karaman'la anlaşmaya varan Beşiktaş, transferde sürpriz bir adım attı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Başakşehir'de forma giyen 35 yaşındaki Mehmet Topal ile görüşme yapılacak.
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Kulüplerden son dakika transfer haberleri ardı ardına geliyor. Son şampiyon Beşiktaş da yerli transferi kapsamında sürpriz bir isimle görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile görüşme yapacak.
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Şampiyon teknik adam, Mehmet Topal'ı yerli oyuncu rotasyonunda hem stoper hem ön libero olarak kullanmak istiyor.
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Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak isteyebileceği iddia ediliyor.
Transferin gerçekleşmesi durumunda, bir dönem Fenerbahçe'de forma terleten Josef de Souza ile Mehmet Topal yeniden aynı forma için mücadele edecek.