Beşiktaş Mehmet Topal'ı istedi sosyal medya yıkıldı! Sergen Yalçın'dan sürpriz talep

Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'ta oynamak isteyebileceği iddia ediliyor.



Transferin gerçekleşmesi durumunda, bir dönem Fenerbahçe'de forma terleten Josef de Souza ile Mehmet Topal yeniden aynı forma için mücadele edecek.



