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GeriFutbol Beşiktaş maçını karıştırmıştı... Fransa'da çılgına döndü!
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Spor Arena - İHA
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 07:55,

Beşiktaş maçını karıştırmıştı... Fransa'da çılgına döndü!

Beşiktaş maçı esnasında ve sonrasında yaptıklarıyla şok etkisi yaratan başkan Jean-Michel Aulas, Fransa'da gündem oldu

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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanacak Olympique Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesinde bir anda yüzlerce taraftar sahaya inmeye başlamıştı

2YÜZLERCE TARAFTAR SAHAYA GİRDİ
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YÜZLERCE TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Yaklaşık 2 bin kadar taraftarın sahaya inmesiyle statta büyük bir kargaşa yaşanmış; Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalışmıştı.

3TÜRKLER CEZA ALACAK
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TÜRKLER CEZA ALACAK

Beşiktaş'a ağır suçlamalarda bulunan Lyon Başkanı Jean-Miche Aulas'ın maç öncesinde Lyon taraftarlarına ''Siz benden daha çok korkmadınız. Türkler ceza alacak'' dediği ortaya çıkmıştı.

4TRİBÜNE ÇIKTI
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TRİBÜNE ÇIKTI

Lyon - Beşiktaş arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek ilk maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle maç 45 dakika geç başlarken çılgın başkan, taraftarlar ile bir konuşma yapmış ve maçın tamamını da tribünde izlemişti.

5SEYİRCİSİZ OYNANSIN
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SEYİRCİSİZ OYNANSIN

Aulas'ın Beşiktaş ile oynanacak rövanş maçının seyircisiz oynanması yönündeki talebi ise şok etkisi yaratmıştı.

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Aulas bu kez yaptığı açıklamalarla Fransa'da gündem oldu.

7FRANSA BUNU KONUŞUYOR
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FRANSA BUNU KONUŞUYOR

Korona virüs nedeniyle Fransa'da liglerin iptal edildiğinin açıklanmasının üzerinden 1 ay geçmesine karşın, Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın açıklamalarının arkası kesilmiyor.

8LYON ŞAŞKIN
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LYON ŞAŞKIN

Öyle ki ligde 7. sırada bulunan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek olan Lyon iptal kararı sonrası çıldırmış durumda

9APTALCA KARAR
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APTALCA KARAR

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle ilgili olarak konuştu. Birçok Avrupa ülkesinde liglerin yeniden başladığını belirten Aulas, "Fransa'da alınan karar aptalcaydı" ifadelerini kullandı.

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28 haftada 40 puan toplayan ve kendisine 7. sırada bularak Avrupa Kupaları'ndan uzak kalan Lyon'da Başkan Aulas, liglerin iptal edilmesinin aptalca olduğunu söyledi.

11KARAR ERKEN ALINDI
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KARAR ERKEN ALINDI

Avrupa'daki diğer liglerin korona virüs nedeniyle ara verilmesine karşın yeniden başlayacağını belirten Aulas, "Fransa'da alınan karar erken alındı. 2 aydır İspanyol yetkililer UEFA'yı dinliyor ve çalışıyor. UEFA ile yapılan toplantılarda söylenen tek şey sabırdı. Yetkililerimizin bu toplantılara katılmasına karşın farklı sonuçlar çıkardığını görmekten dolayı, aptal olduğumuzu hissedebiliriz" ifadelerini kullandı.

12MAHKEME REDDETTİ
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MAHKEME REDDETTİ

Ligin iptaliyle ilgili olarak mahkemeye başvuran ve bu başvurusu mahkeme tarafından reddedilen Lyon, alınan karara karşı itirazda bulundu.

13LYONUN ŞANSSIZLIĞI 7. SIRADA OLMASI
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LYON'UN ŞANSSIZLIĞI 7. SIRADA OLMASI

Ligde 7. sırada bulunan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek olan Lyon, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.

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Son 16 turunda Juventus ile eşleşen Lyon, ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

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