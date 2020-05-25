Beşiktaş maçını karıştırmıştı... Fransa'da çılgına döndü!

KARAR ERKEN ALINDI Avrupa'daki diğer liglerin korona virüs nedeniyle ara verilmesine karşın yeniden başlayacağını belirten Aulas, "Fransa'da alınan karar erken alındı. 2 aydır İspanyol yetkililer UEFA'yı dinliyor ve çalışıyor. UEFA ile yapılan toplantılarda söylenen tek şey sabırdı. Yetkililerimizin bu toplantılara katılmasına karşın farklı sonuçlar çıkardığını görmekten dolayı, aptal olduğumuzu hissedebiliriz" ifadelerini kullandı.