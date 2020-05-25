Beşiktaş maçını karıştırmıştı... Fransa'da çılgına döndü!

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanacak Olympique Lyon - Beşiktaş karşılaşması öncesinde bir anda yüzlerce taraftar sahaya inmeye başlamıştı
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YÜZLERCE TARAFTAR SAHAYA GİRDİ
Yaklaşık 2 bin kadar taraftarın sahaya inmesiyle statta büyük bir kargaşa yaşanmış; Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalışmıştı.
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TÜRKLER CEZA ALACAK
Beşiktaş'a ağır suçlamalarda bulunan Lyon Başkanı Jean-Miche Aulas'ın maç öncesinde Lyon taraftarlarına ''Siz benden daha çok korkmadınız. Türkler ceza alacak'' dediği ortaya çıkmıştı.
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TRİBÜNE ÇIKTI
Lyon - Beşiktaş arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek ilk maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle maç 45 dakika geç başlarken çılgın başkan, taraftarlar ile bir konuşma yapmış ve maçın tamamını da tribünde izlemişti.
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SEYİRCİSİZ OYNANSIN
Aulas'ın Beşiktaş ile oynanacak rövanş maçının seyircisiz oynanması yönündeki talebi ise şok etkisi yaratmıştı.
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Aulas bu kez yaptığı açıklamalarla Fransa'da gündem oldu.
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FRANSA BUNU KONUŞUYOR
Korona virüs nedeniyle Fransa'da liglerin iptal edildiğinin açıklanmasının üzerinden 1 ay geçmesine karşın, Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas'ın açıklamalarının arkası kesilmiyor.
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LYON ŞAŞKIN
Öyle ki ligde 7. sırada bulunan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek olan Lyon iptal kararı sonrası çıldırmış durumda
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APTALCA KARAR
Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle ilgili olarak konuştu. Birçok Avrupa ülkesinde liglerin yeniden başladığını belirten Aulas, "Fransa'da alınan karar aptalcaydı" ifadelerini kullandı.
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28 haftada 40 puan toplayan ve kendisine 7. sırada bularak Avrupa Kupaları'ndan uzak kalan Lyon'da Başkan Aulas, liglerin iptal edilmesinin aptalca olduğunu söyledi.
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KARAR ERKEN ALINDI
Avrupa'daki diğer liglerin korona virüs nedeniyle ara verilmesine karşın yeniden başlayacağını belirten Aulas, "Fransa'da alınan karar erken alındı. 2 aydır İspanyol yetkililer UEFA'yı dinliyor ve çalışıyor. UEFA ile yapılan toplantılarda söylenen tek şey sabırdı. Yetkililerimizin bu toplantılara katılmasına karşın farklı sonuçlar çıkardığını görmekten dolayı, aptal olduğumuzu hissedebiliriz" ifadelerini kullandı.
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MAHKEME REDDETTİ
Ligin iptaliyle ilgili olarak mahkemeye başvuran ve bu başvurusu mahkeme tarafından reddedilen Lyon, alınan karara karşı itirazda bulundu.
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LYON'UN ŞANSSIZLIĞI 7. SIRADA OLMASI
Ligde 7. sırada bulunan ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek olan Lyon, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor.
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Son 16 turunda Juventus ile eşleşen Lyon, ilk maçı 1-0 kazanmıştı.