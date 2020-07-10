BeÅŸiktaÅŸ - KasÄ±mpaÅŸa maçÄ± sonrasÄ±: Caner Galatasaray'a imza atmak üzere!
Spor yazarlarÄ± BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± son dakika golÃ¼yle 3-2 maÄŸlup ettiÄŸi mÃ¼cadeleyi deÄŸerlendirdi.
Buna karÅŸÄ±lÄ±k Roco ve Ruiz gibi 2 aÄŸÄ±r stoper ile de Koita ve Thiam karÅŸÄ±sÄ±nda zor anlar yaÅŸadÄ±. Ãœzerine GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼lâ€™Ã¼n de sakatlanmasÄ± Sergen YalÃ§Ä±nâ€™Ä± zor duruma dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼. 37 yaÅŸÄ±ndaki Atiba oyun kuruyor, top kazanÄ±yor, ÅŸut atÄ±yor ve rakip savunmanÄ±n boÅŸluklarÄ±nda topla buluÅŸup istasyon gÃ¶revi Ã¼stleniyor. Elneny pozisyonunda oynamasÄ±nÄ± biliyor, Ã§ok az hata yapÄ±yor. Bu 2 futbolcu dÄ±ÅŸÄ±nda siyah beyazlÄ±larda tÃ¼m futbolcularÄ±n performansÄ± papatya falÄ± gibi.
2â€™ci yarÄ±da Boateng girdikten sonra ileride top tutan BeÅŸiktaÅŸ, Boyd ve Lensâ€™in de biraz kÄ±pÄ±rdanmasÄ±yla etkili oldu ve beraberlik golÃ¼ne ulaÅŸtÄ±. 65â€™inci dakikaya kadar oyunda Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ele geÃ§iren siyah beyazlÄ±larda final paslarÄ±nda isabet saÄŸlanamadÄ±. KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fuat Ã‡apaâ€™nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± 4 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi konuk takÄ±mÄ±n enerjisini yukarÄ±ya Ã§ekti ve son 20 dakikada etkili hÃ¼cumlar yapan KasÄ±mpaÅŸa sakatlanarak maÃ§a devam edemeyen Koitaâ€™yÄ± fazlasÄ±yla aradÄ±.
ATÄ°BA'SIZ BURAK'SIZ
90â€™Ä±ncÄ± dakikada GÃ¼ven ilk kez savunma arkasÄ±na etkili bir koÅŸu yaptÄ± ve Ruizâ€™in soÄŸukkanlÄ± pasÄ±nda golÃ¼ atarak skoru 3-2â€™ye getirdi. TÃ¼m olumsuzluklar iÃ§inde alÄ±nan bu 3 puan BeÅŸiktaÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemliydi. Ancak siyah beyazlÄ±lar Malatya deplasmanÄ±nda Atibaâ€™sÄ±z ve Burakâ€™sÄ±z sahaya Ã§Ä±kacak. Son ana kadar maÃ§Ä± bÄ±rakmayan ve sÄ±cak havada varÄ±nÄ± yoÄŸunu ortaya koyan BeÅŸiktaÅŸ, oyun kalitesi anlamÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz haftalarÄ±n gerisinde olsa da formda KasÄ±mpaÅŸaâ€™yÄ± geriden gelip yenerek lige tutunduÂ
REHA KAPSAL: "COÅžKULU, AGRESÄ°F, MÃœKAFAT"
BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mÄ± sezon baÅŸÄ± planlamayla, Ã¶zellikle hÃ¼cum hattÄ±nda aynÄ± tip oyuncularla bu Ã¼retkenlik sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± her zaman yaÅŸadÄ±. Dar alan becerisi yÃ¼ksek oyuncu alÄ±nmamasÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu sezon oyun iÃ§inde belki de en bÃ¼yÃ¼k handikabÄ±ydÄ±. BÃ¶yle maÃ§larÄ± son dakikaya kadar coÅŸkulu, agresif, golÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nerek oynamasÄ±nÄ±n BeÅŸiktaÅŸ adÄ±na mÃ¼kafatÄ±, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ de bulmasÄ± oldu.
Ve 2-1 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta Burak YÄ±lmaz gibi Ã¶nemli bir oyuncusunun da Ã§ok erken Ã§Ä±kmasÄ±na raÄŸmen geri dÃ¶nmesini bilerek; ligi Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ sÄ±rada bitirme hedefinde Ã¶nemli bin Ã¼Ã§ puanÄ± hak ederek almÄ±ÅŸ oldu. (FOTOMAÃ‡)Â
OKTAY DERELÄ°OÄžLU: "SONUNA KADAR ÅžL"
BeÅŸiktaÅŸ Boyd'un golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§tikten sonra Koita'nÄ±n 2 golÃ¼ne engel olamadÄ±. 2. yarÄ±da ise savunma anlamÄ±nda daha iyi bir BeÅŸiktaÅŸ vardÄ±. Boateng skoru eÅŸitledikten sonra gol iÃ§in daha fazla forse eden BeÅŸiktaÅŸ oldu. Net bir pozisyonda golÃ¼ kaÃ§Ä±ran GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, uzatmanÄ±n ilk dakikasÄ±nda Ruiz'in asistinde bu kez Ã§erÃ§eveyi bulunca maÃ§ BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oldu. BeÅŸiktaÅŸ eline bir fÄ±rsat geÃ§irdi. Son ana kadar mutlaka Åžampiyonlar Ligi'ni kovalayacaklardÄ±r. (TAKVÄ°M)
TÃœMER METÄ°N: "BURAK'SIZ BEÅžÄ°KTAÅž SIRADAN"
"Ben Ã§ok BurakÃ§Ä± deÄŸilimdir. Burak istiyor ki her maÃ§ 1-0 bitsin golÃ¼ de ben atayÄ±m istiyor. Santraforlarda bu normaldir ama takÄ±mÄ± biraz Burak'a gÃ¶re ÅŸekillendirmek istiyor kendisi. Ä°stiyor alamadÄ±ÄŸÄ± zaman sesi Ã§Ä±kÄ±yor. Bu oyuncular yanÄ±nda ikinci oyuncuyu istemez. O ona gÃ¶re oynansÄ±n istiyor.
YanÄ±nda bir santrafor senelerdir barÄ±ndÄ±rmadÄ±. Orada hakimiyet istiyor. Tabelada varsa evet Burak diyoruz, tabelada yoksa yok diyoruz. Burak'sÄ±z BeÅŸiktaÅŸ sÄ±radan bir takÄ±ma dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yor. GÃ¼ven iyi olacak diyoruz ama BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1. santraforu olacak birisi deÄŸil ÅŸu an iÃ§in"Â
Ã–MER ÃœRÃœNDÃœL: "ATIBA & BURAK"
"Sergen YalÃ§Ä±n geÃ§en hafta Kayseri'de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hata yaparak riskli oyunda kontrataklarÄ± Ã¶nleyen sigorta Necip'i oyundan almÄ±ÅŸtÄ±. Tahmin ettiÄŸim gibi de herkes yenilginin faturasÄ±nÄ± Necip'e Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik de Necip Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kaÃ§an iki Kayseri pozisyonu ve iki Kayseri golÃ¼ne raÄŸmen. DÃ¼n de maÃ§ berabereyken Necip Uysal girdi, BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±. Merak ediyorum bu kez ne diyecekler?
MURAT Ã–ZBOSTAN: CANER KALSIN
TFF'nin kulÃ¼plere sormadan aldÄ±ÄŸÄ± yeni yabancÄ± kararÄ±yla Caner, GÃ¶khan gibi futbolcularÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼n itibariyle otomatikman artmÄ±ÅŸtÄ±r!
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