OKTAY DERELÄ°OÄžLU: "SONUNA KADAR ÅžL" BeÅŸiktaÅŸ Boyd'un golÃ¼yle Ã¶ne geÃ§tikten sonra Koita'nÄ±n 2 golÃ¼ne engel olamadÄ±. 2. yarÄ±da ise savunma anlamÄ±nda daha iyi bir BeÅŸiktaÅŸ vardÄ±. Boateng skoru eÅŸitledikten sonra gol iÃ§in daha fazla forse eden BeÅŸiktaÅŸ oldu. Net bir pozisyonda golÃ¼ kaÃ§Ä±ran GÃ¼ven YalÃ§Ä±n, uzatmanÄ±n ilk dakikasÄ±nda Ruiz'in asistinde bu kez Ã§erÃ§eveyi bulunca maÃ§ BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n oldu. BeÅŸiktaÅŸ eline bir fÄ±rsat geÃ§irdi. Son ana kadar mutlaka Åžampiyonlar Ligi'ni kovalayacaklardÄ±r. (TAKVÄ°M)