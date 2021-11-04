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GeriFutbol Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? UEFA ve üçüncülük ihtimali... Beşiktaş'ın puan durumu ve kalan maçları
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Futbol
Haber Giriş: 04 Kasım 2021 - 02:34 | 

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? UEFA ve üçüncülük ihtimali... Beşiktaş'ın puan durumu ve kalan maçları

Beşiktaş'ın puan durumu tablosu UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon karşılaşmasının ardından gündeme geldi. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun dördüncü maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting'e deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah beyazlılar, ilk 4 haftayı puan alamadan tamamlarken Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti. Beşiktaş bir sonraki karşılaşmasında Vodafone Park'ta Ajax'ı konuk edecek. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu ve fikstürü.

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Şampiyonlar Ligi Beşiktaş puan durumu tablosu gruptaki dördüncü maçının ardından merak konusu oldu. Mücadeleyi Portekiz ekibi 4-0'lık skorla kazanarak grupta ikinci sıraya yükseldi. Bu karşılaşmada da istediğini alamayan Beşiktaş ise 0 puanla grupta dördüncü sırada kaldı. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi kesinleşti. Siyah beyazlı ekip 24 Kasım'da Ajax ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

2ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.

Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

C Grubu'nda dördüncü haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

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1- Ajax - 12 puan
2- Sporting - 6 puan
3- Dortmund - 6 puan
4- Beşiktaş - 0 puan

4BEŞİKTAŞIN KALAN MAÇLARI

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI

24 Kasım: Beşiktaş - Ajax

7 Aralık: Borussia Dortmund - Beşiktaş

5ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında, dördüncü hafta maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D gruplarındaki maçlar oynandı.

A Grubu maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Leipzig ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde 21. ve 39. dakikalarda Georginio Wijnaldum, Leipzig'te ise 8. dakikada Christopher Nkunku ve 90+2. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai ağları sarstı.

6

Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika): 4-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya): 2-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş: 4-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda): 1-3

Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya): 1-3

7ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ

ÜÇÜNCÜLÜK İHTİMALİ

Beşiktaş son 2 maçını kazanırsa, ki son sınavı Dortmund’la deplasmanda, işi ikili averaja götürme fırsatı bulacak. Bu durumda Dortmund’un haftaya Sporting’e yenilmesi, Kartal’ın da son hafta Alman devini en az 2 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

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