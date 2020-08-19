Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer bombaları! Güne damga vuran son dakika haberleri...
Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer yarışı kızıştı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
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1
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LEMİNA - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Mario Lemina ile prensipte anlaşmaya vardı. Siyah beyazlıların, bonservisi Premier Lig ekibi Southampton’da olan 26 yaşındaki ön libero ile yaptığı görüşmelerde Gabonlu yıldızla el sıkıştı. Siyah beyazlılar böylece, Galatasaray’la girdiği Mensah yarışından galip ayrıldıktan sonra geçen sezon sarı kırmızılılarda kiralık olarak oynayan Lemina konusunda da rakine çalım attı. Zira G.Saray, Lemina’yı 1 sezon daha kiralamanın hesaplarını yapıyordu. Beşiktaş yöneticileri, şimdi Southapton ile masaya oturacak. Kartal’ın İngiliz ekibiyle de anlaşması durumunda Lemina gelecek sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. (Hürriyet)
2
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FLAVİO - TRABZONSPOR
Marlon, Trondsen ve Plaza transferlerini bitirip kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, Flavio Medeiros'u da renklerine bağlıyor. 24 yaşındaki defansif orta saha ile her konuda anlaşma sağlayan bordo-mavili kulüp, oyuncunun kulübü Bahia'yı ikna etmeye çalışıyordu. Menajerler aracılığıyla iletilen 1.2 milyon Euro'luk teklifi düşünmek için süre isteyen Brezilyalı yetkililerden dün güzel haber geldi ve taraflar prensipte anlaştı.
3
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VALENCİA - FENERBAHÇE
Thiam'dan sonra bir golcü transferi daha yapma hedefi olan Fenerbahçe'de gündeme Enner Valencia geldi. Meksika ekibi Tigres ile sözleşmesi biten Ekvadorlu futbolcu, sarı-lacivertli ekibe önerildi. Fenerbahçeli yetkililerin bu öneriyi gündeme aldığı ve değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Sarı lacivertliler, oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Transfer önümüzdeki günlerde resmen açıklanacak.
4
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ONYEKURU - BEŞİKTAŞ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle karşılaşacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Savunmaya Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u alan siyah-beyazlılar, orta sahaya ise Kayserispor'dan Ganalı yıldız Mensah'ı aldı. Kadrosuna takviye yapmak için yoğun mesai harcayan yönetim, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda rotayı Fransa'ya çevirdi.TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için girişimlere başladı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Monaco'da bulunan Nijeryalı için Fransız ekibine teklini yaptı.
5
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GODİN - FENERBAHÇE
Savunmaya yapacağı takviye için ince eleyip sık dokuyan F.Bahçe'de asıl hedef belli oldu. Sarı-lacivertlerin İnter'in Uruguaylı stoperi Godin için girişimlere başladığı kaydedildi. Haberlere göre İtalyan ekibi, ilerleyen yaşı ve yüksek ücreti nedeniyle 34 yaşındaki futbolcudan kulüp bulmasını istedi. İnter'in en çok kazanan isimlerinden olan Godin, 2 senelik daha sözleşmesi olduğu için buna sıcak bakmasa da baskılar sonrası menajerine talimat verdi. (Fotomaç)
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CENK RESMEN LYON'DA
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay’ın stoperi Cenk Özkacar’ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin 1,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiği, Cenk’in performansına bağlı olarak 1,5 milyon avro daha ödeme yapılabileceği belirtildi. Ayrıca Altay’ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.
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BASTOS - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı lacivertli ekip, şimdi de stoper bölgesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen 28 yaşındaki Angolalı stoper Bastos ile anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi için Erol Bulut'un onayının beklendiği öğrenildi.
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SÖRLOTH TELAŞI
İngiliz basınına göre Crystal Palace, Leipzig'e satışı gerçekleştirmek için Sörloth'u kiralık olarak verdiği Trabzonspor'dan çağırmayı hedefliyor fakat iki takım arasındaki sözleşmede böyle bir opsiyon bulunmuyor. Sörloth'un ikinci sezonunu da Trabzonspor'da geçirip maçların %50'sinde forma giyerek 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi gerekiyor. Crystal Palace, Trabzonspor ile ikinci sezonunu geçirmesiyle Sörloth'u elinden kaçırmak istemiyor. İngiliz ekibinin, oyuncunun takıma dönüşü adına görüşmeler yapmaya başlaması bekleniyor.
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DOĞUKAN SİNİK - FENERBAHÇE
Antalyaspor formasını giyen Doğukan Sinik'in transferi için pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe son olarak takas formülünü gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldıza karşılık Murat Sağlam veya Sadık'ı teklif edeceği belirtiliyor. Doğukan Fener'de oynamayı çok istiyor. (Takvim)
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CİSSE - BEŞİKTAŞ
Geçen sezonun sonunda Burak Yılmaz’ın Fransa’nın Lille kulübüne transferi sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın, yeni dönem öncesinde hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olabilmek için 2 forvet takviyesi istemişti. Bu gelişmenin ardından çalışmalara başlayan yönetim; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis ve Papiss Cisse gibi isimleri hedefleri arasına eklemişti. 4 oyuncuyla yapılan temaslardan henüz imza çıkaramayan Kara Kartal, son olarak Aytemiz Alanyaspor’la yollarını ayıran Senegalli golcünün üzerine yoğunlaştı. Aytemiz Alanyaspor’daki 2 sezonluk macerasında 65 maça çıkıp 42 gollük performans sergileyen 35 yaşındaki futbolcuyla ön anlaşma yapan ve maaş konusundaki pürüzleri gidermeye çalışan Kara Kartal’ın, tecrübeli ismi yarına kadar resmileştirmesi bekleniyor. (Fanatik)
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SOSA FENERBAHÇE'DE
Jose Sosa transferinde mutlu son... Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki yıldızla 2 yıllık anlaşmaya vardı ve sözleşme imzalandı. Bordo- Mavililer'in 1+1 yıllık 2 milyon Euro'yu bulan, uzatma hakkını da kulübe veren teklifine rağmen, ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamak isteyen tecrübeli futbolcu, daha düşük bir teklif sunan Fenerbahçe'nin önerisini kabul etti. Taraflar 2 yıllık mutabakat sağlarken, Sosa'ya 1.5 milyon Euro imza parası artı her sezon için 1.5 milyon Euro garanti maaş ödenecek.
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EMRE BELÖZOĞLU KAFAYI TAKTI: SARR
Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, tamamlanan birçok transfere rağmen çalışmalarını sürdürüyor. İlk hedefi ise savunmada Lemos'un partneri olarak Malang Sarr'ı kadroya katmak. 21 yaşındaki Fransız stoper için Avrupa'nın dev kulüpleri girişim yapmaya hazırlanıyor. Fransız futbol dergisi France Football, Twitter'dan Barcelona'nın Sarr ile ilgilendiğini öne sürerken, İspanyol basını ise Real Betis'in oyuncuya teklif yapacağını yazdı. Emre Belözoğlu ise menajer Ahmet Bulut ile oyuncuyu ikna etmek için çabalıyor. (Sabah)
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ABDÜLKADİR ÖMÜR - MİLAN
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için devreye girdi. Ajansspor'un haberine göre, kırmızı-siyahlı takım, Trabzonspor'a 20 milyon euro +bir sonraki satışından %10 pay şeklinde resmi transfer teklifini sundu. Milan'ın resmi teklifinde 10 milyon euro'nun nakit, 10 milyon euro'nun ise Kasım ayında ödeneceği bilgisi yer aldı. Geçen sezon Trabzonspor'da 21 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu 4 gol ile 3 asist kaydetti.
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LJAJİC 3.2 MİLYON EURO
Gelecek sezon kadro maliyetini aşağı çekmek için Ljajic'in 3.2 milyon euro'luk sözleşmesinden dolayı satışa sıcak bakılıyor ancak talep edilen ücret 5 milyon euro. Görüşmelerin devam ettiği ve Japonların teklifi yükseltmesi halinde Ljajic'in takımdan ayrılmasına izin verileceği ifade edildi. Beşiktaş, geçen sezon başında Ljajic'in bonservisi için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
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OZAN - LJAJİC TAKASI GERÇEKLEŞİR Mİ?
Sergen Yalçın'ın çok istediği milli futbolcu için Fenerbahçe'ye Adem Ljajic'i teklif eden Beşiktaş olumlu yanıt almış ama transfer beklenmeyen bir şekilde tıkanmıştı. Bunun nedeni ise F.Bahçe'nin transfer limitinde yaşadığı sorun olmuştu. Fenerbahçe'nin harcama limiti sorunu çözmesi halinde bu takas yeniden gündeme gelebilir. Bilindiği gibi Fenerbahçe orta saha bölgesine Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa gibi oyuncuları transfer etmişti. İki kulüp arasında da dillendirilen bu takas belki de transferin son günlerde gerçekleşecek.