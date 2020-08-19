Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer bombaları! Güne damga vuran son dakika haberleri...

LEMİNA - BEŞİKTAŞ Beşiktaş, bir süredir görüşme halinde olduğu Mario Lemina ile prensipte anlaşmaya vardı. Siyah beyazlıların, bonservisi Premier Lig ekibi Southampton’da olan 26 yaşındaki ön libero ile yaptığı görüşmelerde Gabonlu yıldızla el sıkıştı. Siyah beyazlılar böylece, Galatasaray’la girdiği Mensah yarışından galip ayrıldıktan sonra geçen sezon sarı kırmızılılarda kiralık olarak oynayan Lemina konusunda da rakine çalım attı. Zira G.Saray, Lemina’yı 1 sezon daha kiralamanın hesaplarını yapıyordu. Beşiktaş yöneticileri, şimdi Southapton ile masaya oturacak. Kartal’ın İngiliz ekibiyle de anlaşması durumunda Lemina gelecek sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek. (Hürriyet)