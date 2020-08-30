Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (30 Ağustos 2020)
Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, ve Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gündemdeki haberleri sizler için derledik...
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1
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İşte günün çarpıcı transfer iddiaları...
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GIULIANO - FENERBAHÇE
Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe dur durak bilmiyor. Sarı-Lacivertli kulüpte bir önemli gelişme daha yaşandı. Üstelik bu gelişme tanıdık bir isim üzerinden gerçekleşti. Giuliano, kulübü Al Nasr'a ayrılmak istediğini iletti. Menajerini de görüşme yapması için kulübe yolladı. Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray, Brezilyalı oyuncunun menajeriyle hemen temasa geçti. Bunu haber alan Fenerbahçeli kurmaylar vakit geçirmeden devreye girdi. Giuliano ve menajeriyle bonservisini alması durumunda anlaşmak istediklerini ilettiler. Görüşme son derece olumlu geçti. Şimdi Fenerbahçe, Giuliano'nun bonservisini almasını bekliyor. Bu arada Al Nasr yönetiminin Fenerbahçe'ye transferden kalan borç olan 6 milyon Euro karşılığında Giuliano'yu vermek istedikleri iddia edildi. Ancak Fenerbahçe transferi bedelsiz yapmak istiyor. (Takvim)
3
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WEISSMAN - GALATASARAY
Galatasaray daha önce de gündeme gelen İsrailli golcü Shon Weissman için yeniden atağa kalktı. Sarı-Kırmızılılar bu transferde Alman ekibi Schalke, İskoç temsilcisi Glasgow Rangers ve İspanyol Real Valladolid ile yarışıyor. Wolfsberger ile pazarlıklar sürüyor. (Takvim)
4
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BADOU NDIAYE - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta Ndiaye için geri sayım başladı. Senegalli futbolcuyla 3 yıllığına anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim Stoke City’nin vereceği cevaba odaklandı. İngiliz kulübü Beşiktaş’ın teklif ettiği 1 milyon Euro’yu kabul ederse bu transfer bitecek. (Takvim)
5
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MALANG SARR - TRABZONSPOR
Chelsea, Malang Sarr ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu oyuncunun bu sezon deneyim kazanması için başka bir takıma kiralanacağı belirtildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton’un eski takımıyla bağlantıya geçerek yıldız futbolcuyu kiralamak istediği öne sürüldü. (Takvim)
6
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ERAN ZAHAVI - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya çok yaklaştığı Eran Zahavi, kulübü Guangzhou’ya veda etti ve bonservisini eline aldı. Fenerbahçe’de futbolun patron olan Emre Belözoğlu İsrailli 10 numaranın menajeri ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. Zahavi’ye birçok kulüpten teklif olmasına rağmen İsrailli 10 numaranın Fenerbahçe’ye gelmeyi çok arzuladığı öğrenildi. (Takvim)
7
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FRED - GALATASARAY
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl da nabız yokladığı Machester United'ın yıldızı Fred için bir kez daha harekete geçen sarı kırmızılı ekibin İngiliz ekibine yeni bir teklif vererek 2 milyon euro önereceği iddia edildi. (Takvim)
8
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DAVIDE SANTON - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş transferde atağa kalktı. PAOK önünde alınan yenilgi sonrası takıma takviye yapmak için harekete geçen Siyah-Beyazlı yönetim önceki gün Atletico Madrid’den stoper Montero’yu transfer ederek savunmasını güçlendirdi. Yönetim İspanyol futbolcunun ardından bu kez sağ bek için Roma’da forma giyen Davide Santon’u bitirmeye çalışıyor. (Takvim)
9
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GUSTAVO SCARPA - TRABZONSPOR
Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor yönetiminin gündemine flaş bir isim geldi. Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve on numarada pozisyonunda forma giyen Gustavo Scarpa ile Bordo-Mavili ekibin ilgilendiğini yazdı. Ayrıca haberde, 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi. Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen Scarpa, bu sezon 10 maça çıktı. Yıldız oyuncu, görev bulduğu 101 dakika içerisinde 1 gol ve asistlik performans sergiledi. Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi. (Fanatik)
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GARRY RODRIGUES - OLYMPIAKOS
Alanyaspor maçında sakatlanan Garry Rodrigues için Olympiakos’un transfer çabaları devam ediyor. Yunanlı yetkililerle yeni bir görüşmenin daha olduğu ifade ediliyor. 29 yaşındaki oyuncunun da Olympiakos’da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Rodrigues daha önce Yunanistan’da PAOK forması giymişti. (Takvim)
11
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MARCAO - NEWCASTLE UNITED
Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken dün akşam İngiltere'den sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ada basını, Premier Lig ekibi Newcastle United'ın Marcao'nun transferini bitirmek üzere olduğunu ileri sürdü. G.Saray cephesi bu haberleri yalanlarken, Brezilyalı stoperin Instagram hesabından Newcastle'ı takibe alması kafaları karıştırdı. (Sabah)
12
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NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ
PAOK şoku sonrası transfere hız veren Beşiktaş'ın Hırvat golcü Kalinic'i açıklaması an meselesi. 32 yaşındaki forvetle bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro'luk sözleşme karşılığında 2+1 yıllığına anlaşıldı. Oyuncunun kulübü ile yapılan görüşmelerde ise fark 1 milyon Euro'ya kadar indi. (Sabah)
13
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YORDAN OSORIO - TRABZONSPOR
Trabzonspor orta saha ve stopere takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden biri de Yordan Osorio. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Porto'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Portekiz kulübünün de bu öneriye sıcak yaklaştığı kaydedildi. Yordan Osorio, Trabzonspor'un kendisine olan ilgisine baştan beri sıcak yaklaşıyor. 26 yaşındaki Venezuelalı futbolcu, Karadeniz ekibiyle Porto'nun anlaşmasını bekliyor. Portekiz basınına göre bu görüşmeler kısa süre içinde olumlu şekilde sonuçlanacak ve Osorio, Trabzonspor'un yolunu tutacak. Böylece Fırtına sol bek Marlon'dan sonra savunmaya ikinci takviyesini yapmış olacak. (Fotomaç)
14
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MARCEL TISSERAND - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un ardından Kongolu stoper Marcel Tisserand ile de her konuda anlaştı. 27 yaşındaki oyuncu eşyalarını toplarken, İstanbul'a gelmek için 'Uçağa binebilirsin' haberinin gelmesini bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim ile Wolfsburg arasındaki pazarlıklar ödemenin detaylandırılmasına kaldı. Taraflar 2 milyon Euro'da el sıkıştı. Ödeme takvimi belirlenir belirlenmez, tecrübeli savunmacı soluğu İstanbul'da alacak. (Sabah)
15
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ALİ YAVUZ KOL - GALATASARAY
Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer alan Ali Yavuz Kol için birçok TFF 1. Lig takımından teklif geliyor. Teknik Direktör Fatih Terim, hem forvet hattında Falcao, Diagne, Adem ve Oğulcan bulunması nedeniyle hem de tecrübe kazanması için genç golcünün kiralanmasını istediği öğrenildi. (Fotomaç)
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ENZO ROCO - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, geldiğinden beri istediği verimi alamadığı Enzo Roco ile yolları ayırıyor. Yönetimin, Şilili stoper ile görüşüp sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak 700 bin euro ödeyeceği öğrenildi. (Fotomaç)
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ALEXANDER SORLOTH - LEIPZIG
Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth’a Alman ekibi RB Leipzig’in yaptığı ilk teklif belli oldu. Trabzonspor’un Crystal Palace’tan kadrosuna kattığı Norveçli golcü Alexander Sörloth transfer piyasasının aranan oyuncusu konumuna geldi. Bordo Mavili takımda 33 gol 11 asistlik performans sergileyen Alexander Sörloth’a Bundesliga ekiplerinden RB. Leipzing talip olmuştu. Leipzig’in teklifinin 17+3 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. (Takvim)
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DIMITRIOS LIMNIOS - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de Zahavi ve Giuliano transferlerinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, sarı-lacivertli takımdan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Yunan futbolunu çok yakından takip eden tecrübeli hocanın Fenerbahçe yönetiminden, PAOK formasını giyen Dimitrios Limnios'un alınmasını istediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için PAOK'la temasa geçtiği, Yunan kulübünün 4 milyon Euro istediği belirtildi. Yönetim Limnios'un sözleşmesinin 1 yıl sonra bitecek olmasını koz olarak kullanacak. (Takvim)
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STEFAN JOHANSEN - GALATASARAY
Galatasaray'ın ön libero adaylarından Stefan Johansen için Fulham, Nottingam Forrest'la Matty Cash takası için anlaştı. Telegraph'ın iddiasına göre; Fulham 23 yaşındaki Cash için Johansen ile 1 milyon pound verecek. (Fotomaç)
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MARCELO - BEŞİKTAŞ
Zaman zaman Beşiktaş'a döneceği iddia edilen Marcelo için yeniden bir ihtimal daha belirdi. Yönetimin alacaklarına karşılık serbest bırakmayı düşündüğü Hırvat stoper Vida'dan sonra eski futbolcusu Marcelo'yu bitereceği ileri sürüldü. Hatta siyah-beyazlı yönetimin, Brezilyalı futbolcu ile maaş konusunda görüşme bile yaptığı gelen haberler arasında... (Fotomaç)
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MARCONE - TRABZONSPOR
Trabzonspor'un savunmaya monte etmek istediği Ivan Marcone transferi çıkmaza girdi. 30 yaşındaki yıldız savunmacı için kulübü Boca Juniors bonservis bedeli talep edince görüşmeler tıkanma noktasına geldi. (Fanatik)
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MERT YILMAZ - FENERBAHÇE
Fenerbahçe'de transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor. Nabil Dirar ile yollarını ayırmaya karar veren sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun yerini genç bir isimle doldurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Bayern Münih 2. takımında forma giyen 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı gündemine aldı. Fenerbahçe, Mert Yılmaz'ın transferiyle 35 yaşındaki Gökhan Gönül'e alternatif oluşturmayı planlıyor. Mert Yılmaz sağ bek mevkisinin haricinde, sağ kanat ve merkez orta sahada forma giyebiliyor. Genç futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (A Spor)
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CHEICK COULIBALY - GALATASARAY
Aslan'ın ön libero adaylarından Ismaila Cheick Coulibaly elden kaçıyor. Sarpsborglu Coulibaly için pazarlıklara başlayan sarı-kırmızılılar, 1.2 milyon euro'luk bonservis talebini yüksek buldu. 2000 doğumlu Malili genci Belçika ekibi Beerschot'un, bitirme noktasına geldiği öğrenildi. (Fotomaç)
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ŞAHVERDİ ÇETİN - BEŞİKTAŞ
Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Şahverdi Çetin, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor. Mainz altyapısından yetişen 19 yaşındaki önlibero Şahverdi Çetin, Darmstadt ve ardından Frankfurt'a transfer oldu. U17 Bundesliga'da 47, U19 Bundesliga'da ise 35 olmak üzere toplam 82 maçta görev alan Şahverdi, 19 gol atıp 9 asist yaptı. (A Spor)
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KHAZRI & BASTOS - BAŞAKŞEHİR
Başakşehir transferdeki sessizliğini bozuyor. Turuncu-Lacivertliler, St. Etienne’nin golcüsü Wahbi Khazri’yi bitiriyor. Lazio’nun deneyimli stoperi Bastos’la da görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İki yıldızda imzaya hazırlanıyor. (Fanatik)
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MEVLÜT ERDİNÇ - KAYSERİSPOR
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Mevlüt Erdinç'e Kayserispor talip oldu. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın forvet transferi istemesi üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetimin, Mevlüt'le görüşüp teklif yapacağı bildirildi. 33 yaşındaki Mevlüt, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maça çıkarken 4 gole imza attı. (Fotomaç)
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MEHMET EKİCİ & LERMA - GALATASARAY
Şu ana kadar yapılan orta saha girişimlerinden istediği sonucu alamayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Mehmet Ekici’ye yöneldi. Öte yandan Jefferson Lerma’nın kiralanması için de girişimler sürüyor. Şu ana kadar gerçekleşen diğer temaslardan istediği sonucu alamayan Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Bournemouth kulübüyle bir kez daha masaya oturacak. (Fanatik)
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EDIN VISCA - FENERBAHÇE
Transfer döneminin açık ara lideri Fenerbahçe, büyük bir bomba daha patlatma hazırlığında. Edin Visca transferini sessiz sedasız bitirmek üzere Başakşehir'le pazarlık masasına oturan Sarı- Lacivertliler, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaştı ve kontrat bitimine 1 yıl kalmasının avantajını kullanacak. (Fanatik)