Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (30 Ağustos 2020)

GUSTAVO SCARPA - TRABZONSPOR Transfer çalışmalarında hız kesmeyen Trabzonspor yönetiminin gündemine flaş bir isim geldi. Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve on numarada pozisyonunda forma giyen Gustavo Scarpa ile Bordo-Mavili ekibin ilgilendiğini yazdı. Ayrıca haberde, 26 yaşındaki yıldız futbolcu ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi. Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen Scarpa, bu sezon 10 maça çıktı. Yıldız oyuncu, görev bulduğu 101 dakika içerisinde 1 gol ve asistlik performans sergiledi. Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi. (Fanatik)