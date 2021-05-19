Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray haberleri: İşte transferde yaşanan son dakika gelişmeleri
Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte üç büyüklerin transfer gündemi hareketlendi.. İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri ve kulüplerde yaşanan son gelişmeler. Fenerbahçe.. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta’nın transfer dönemi geldi. Kiralık oynadığı dönemde bekleneni veremeyen Samatta için bu yaz döneminde 6 milyon Euro ödenecek ve bonservisi alınacak. Galatasaray.. Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve önceki gün İzmir ekibine veda eden Alpaslan Öztürk için G.Saray da devrede. Beşiktaş.. Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası zaferinin ardından konuştu. İki kupa kazanmalarını değerlendiren Rachid Ghezzal, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini yineledi. İşte transfer gündeminin öne çıkan başlıkları..
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Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve önceki gün İzmir ekibine veda eden Alpaslan Öztürk için G.Saray da devrede.. Fenerbahçe'de son dakika Valentin Rosier gelişmesi... Rachid Ghezzal, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini yineledi.. İşte transfer haberlerinde gündeme gelen son gelişmeler
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Son Dakika: Fenerbahçe'den Valentin Rosier atağı! 5 milyon euro...
Fenerbahçe'de son dakika Valentin Rosier gelişmesi...
Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.
Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.
Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.
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Son Dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta’dan kurtuluş formülü arıyor
Satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta’nın transfer dönemi geldi. Kiralık oynadığı dönemde bekleneni veremeyen Samatta için bu yaz döneminde 6 milyon Euro ödenecek ve bonservisi alınacak.
Ücretiyle birlikte toplam maliyeti 17 milyon Euro’yu aşan Tanzanyalı futbolcu için satmak veya kiralamak gibi formüller düşünülüyor.
Spor Arena / Süleyman ARAT -
Süper Lig’de 2020-21 sezonunda üçüncü olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe’de başa bela olan futbolcular konvoyuna katılan Mbwana Samatta, yönetimin ve Emre Belözoğlu’nun keyfini kaçırıyor.
KADROYA GİREMEDİ
Büyük umutlarla Aston Villa’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı oyuncu Emre Belözoğlu’nun görev yaptığı son 10 maçın sadece ilk ikisinde direkt 11’de sahaya çıkmış, bunun dışında Erzurumspor maçının 70. dakikasında ve ligin son haftasında Kayseri maçının 72. dakikasında oyuna alınmıştı.Kiralık sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Samatta için F.Bahçe anlaşma gereği yazın Aston Villa’ya 6 milyon Euro ödeyecek ve futbolcunun bonservisini alacak. Ayrıca Samatta ile de üç yıllık sözleşme imzalanıp her sezon 2.7 milyon Euro garanti para ödenecek. Toplam maliyeti 17.75 milyon Euro’yu bulacak olan ancak bir türlü istenen performansı sergileyemeyen oyuncuyu yeni sezonra Emre Belözoğlu’nun takımda istemediği, bu oyuncudan kurtulmanın yollarının arandığı gelen haberler arasında.
6 GOL ATTI
Takımın en pahalı oyuncularından biri olmasına rağmen son derece verimsiz bir dönem geçiren Samatta için satış ve kiralama dahil her türlü formül masaya yatırılacak. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 27 maçta 5, kupada 3 maçta 1 gol kaydetti.
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Galatasaray'da 5 ayrılık ve 1 yeni transfer! Aytaç Kara tamam...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'da 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Taylan Antalyalı'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıkarken, Sarı-Kırmızılı yönetimin Süper Lig'in yıldız isminin transferini açıklayacağı öğrenildi.
Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte transfer gündemi hareketlendi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı kırmızılılarda Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü.
Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi. Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor. İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.
2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı. Yeni kontrat talep eden Luyindama hâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı.
AYTAÇ KARA TAMAM
Dış transferde ise tek somut gelişme Aytaç Kara'da yaşandı. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandı ve oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.
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Son Dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı!..
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe, Süper Lig'i karıştıracak bir transfer atağına kalktı. Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezonu üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu...
Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor.
Fenerbahçe yönetimi oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
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Rachid Ghezzal'dan flaş transfer sözleri! "Beşiktaş'ta mutluyum ama..."
Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası zaferinin ardından konuştu. İki kupa kazanmalarını değerlendiren Rachid Ghezzal, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini yineledi.
Beşiktaş'ın bu sezonki en etkili isimlerinden olan Rachid Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından konuştu.
Harika bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Ghezzal, "Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim kendimi. Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder" dedi.
Beşiktaş'la yola devam etmek istediğini bir kez daha vurgulayan başarılı futbolcu, "Burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz. Leicester City ile henüz görüşmedim ama görüşeceğim. Bakalım neler olacak" şeklinde konuştu.
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Göztepe’den ayrılan Alpaslan Öztürk için Galatasaray devrede
Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve önceki gün İzmir ekibine veda eden Alpaslan Öztürk için G.Saray da devrede.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılarda gelecek yönetimin önünü açmak için görevini bırakan Fatih Terim‘in gündeminde olan Alpaslan için ilk temas sağlandı.
Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoperin menajeri ile iletişime geçilirken asıl görüşmeler seçimden çıkacak sonucun ardından gerçekleştirilecek.