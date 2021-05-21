Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray haberleri: Dorukhan ayrılıyor mu.. Alparslan Öztürk ile sona gelindi.. İşte transferde son dakika gelişmeleri
Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte üç büyüklerin transfer gündemi hareketlendi.. İşte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri ve kulüplerde yaşanan son gelişmeler. Fenerbahçe.. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta’nın transfer dönemi geldi. Kiralık oynadığı dönemde bekleneni veremeyen Samatta için bu yaz döneminde 6 milyon Euro ödenecek ve bonservisi alınacak. Son dakika.. Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın takımları değişiyor! Galatasaray.. Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve önceki gün İzmir ekibine veda eden Alpaslan Öztürk için G.Saray da devrede. Beşiktaş.. Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası zaferinin ardından konuştu. İki kupa kazanmalarını değerlendiren Rachid Ghezzal, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini yineledi. İşte transfer gündeminin öne çıkan başlıkları..
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Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve önceki gün İzmir ekibine veda eden Alpaslan Öztürk için G.Saray da devrede.. Fenerbahçe'de son dakika Valentin Rosier gelişmesi... Rachid Ghezzal, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini yineledi.. İşte transfer haberlerinde gündeme gelen son gelişmeler
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Galatasaray Alpaslan Öztürk transferini bitirdi! İşte maliyeti...
Galatasaray, Göztepe ile kontratı biten tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ile anlaştı. Tesislerden ayrılmadan önce verdiği raporda yerli bir stoper takviyesi gerektiğini belirten Fatih Terim’in de istediği Alpaslan Öztürk, önümüzdeki sezon Galatasaray formasını sırtına geçirecek. Sarı kırmızılılar, Alpaslan'a toplamda 18 milyon lira ödeyecek.
Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray’da gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesinde sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Fatih Terim, yeni yönetimin önünü açmak için raporunu sunup Florya’dan ayrılmıştı. Şu anda kağıt üstünde bir teknik direktörü olmayan sarı kırmızılı kulüp, Göztepe’de büyük bir çıkış yakalayan ve sarı kırmızılılardaki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen Alpaslan Öztürk ile masaya oturdu anlaşma sağladı.
İLK SEZON 5 MİLYON TL VERİLECEK
Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık kontrat konusunda el sıkışan Galatasaraylı kurmaylar, tecrübeli savunmacıya 3 sezon için toplamda 18 milyon lira ödeyecek. Aslan’dan ilk sezon için 5 milyon lira kazanacak olan Alpaslan Öztürk, ikinci sezon için 6 milyon lira, 2023-2024 sezonu için de 7 milyon lira kazanacak.
FATİH TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ
Fatih Terim’in mevcut yönetime sunduğu 5 maddelik raporda, sarı kırmızılıların stoper bölgesi için yerli bir takviye yapması gerektiği yer almıştı. Alpaslan Öztürk’ün transferiyle beraber böylece tecrübeli teknik adamın raporunda yer alan tavsiyelerden birisi gerçekleşmiş oldu. Bununla beraber Fatih Terim, fiilen Galatasaray Teknik Direktörü olduğu dönem, Alpaslan Öztürk’ün transfer edilmesini istemişti.
İSMİ FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI
Göztepe’deki etkili performansı sonrasında milli takıma davet edilen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Alpaslan Öztürk, bu sezon Süper Lig’de 21 kez sarı kırmızılı formayı terletti. Tecrübeli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez fileleri havalandırırken, toplamda 6 kez sarı kart gördü ve hiç kırmızı kart görmedi.
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Son Dakika: Dorukhan Toköz ve Ozan Tufan'ın takımları değişiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe Transfer Haberleri
Transferde son dakika gelişmesi... Kupa töreninde 'gidiyorum' şarkısını seçen Dorukhan Toköz'in yeni adresi belli oldu. Sergen Yalçın'ın telkinleri sonrası Ozan Tufan da radikal bir karar aldı.
Hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan isimlerden olan Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında dikkat çeken bir hamle yaptı.
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Vodafone Park'ta yapılan kutlamalarda futbolcular tek tek sahneye çıkarken, her futbolcu seçtiği şarkı eşliğinde kırmızı halıda boy gösterdi. Siyah-beyazlı takımda sıra Dorukhan Toköz'e geldiğinde, milli oyuncunun seçtiği şarkı tüm Beşiktaşlıları şaşkına çevirdi.
SEZEN AKSU GÖNDERMESİ
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 aday kadrosunda da bulunan ve Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezonun tamamlanmasıyla sona eren başarılı orta saha, şampiyonluk seremonisine Sezen Aksu'nun "Gidiyorum" şarkısıyla çıktı. Dorukhan Toköz'ün bu seçimi Beşiktaş taraftarını şaşırtırken, milli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşme yenilemeyeceği ve takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
DORUKHAN FENERBAHÇE'YE GİDİYOR
Yeni sezonda Fenerbahçe'de en büyük değişiklik orta sahada gerçekleşecek. Sarı lacivertlilerde Gustavo ile yollar ayrımına gidilecek. Bununla birlikte orta sahada Dorukhan Toköz takıma katılacak.
BEŞİKTAŞ DEVREDEN ÇIKTIKTAN SONRA RESMİ İMZA
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Süleyman Arat'ın haberine göre; Emre Belözoğlu’nun onun gibi hem orta saha hem sağ bek oynayabilen Dorukhan Toköz’e imza attırmayı istediği ancak iki kulüp arasındaki iyi ilişkiler gereği ancak Beşiktaş devreden çıktıktan sonra adım atılacağı öğrenildi.
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OZAN TUFAN 6 YIL SONRA VEDA EDİYOR
Son iki sezondur Fenerbahçe’nin ve milli takımın jokeri durumundaki Ozan Tufan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Ozan'ın yeni adresi de belli...
Ozan yaklaşık 2 ay önce A Milliler’in Letonya ile oynadığı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında “Oynamak istediğim lig; Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir” sözleriyle Ada’da oynamak istediğini net olarak ifade etmişti.
YERİNE KANKASI GELECEK, OZAN İÇİN İKİ SEÇENEK
Ozan Tufan'ın boşluğunu yerini yakın arkadaşı Dorukhan Toköz'le dolduracak Fenerbahçe, 6 numara bölgesine de kesin olarak bir transfer yapacak. Ozan Tufan'ın Premier Lig'den ise iki ciddi talibi bulunuyor.
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Son Dakika: Fenerbahçe'den Valentin Rosier atağı! 5 milyon euro...
Fenerbahçe'de son dakika Valentin Rosier gelişmesi...
Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.
Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.
Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.
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Son Dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta’dan kurtuluş formülü arıyor
Satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta’nın transfer dönemi geldi. Kiralık oynadığı dönemde bekleneni veremeyen Samatta için bu yaz döneminde 6 milyon Euro ödenecek ve bonservisi alınacak.
Ücretiyle birlikte toplam maliyeti 17 milyon Euro’yu aşan Tanzanyalı futbolcu için satmak veya kiralamak gibi formüller düşünülüyor.
Spor Arena / Süleyman ARAT -
Süper Lig’de 2020-21 sezonunda üçüncü olarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe’de başa bela olan futbolcular konvoyuna katılan Mbwana Samatta, yönetimin ve Emre Belözoğlu’nun keyfini kaçırıyor.
KADROYA GİREMEDİ
Büyük umutlarla Aston Villa’dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Tanzanyalı oyuncu Emre Belözoğlu’nun görev yaptığı son 10 maçın sadece ilk ikisinde direkt 11’de sahaya çıkmış, bunun dışında Erzurumspor maçının 70. dakikasında ve ligin son haftasında Kayseri maçının 72. dakikasında oyuna alınmıştı.Kiralık sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Samatta için F.Bahçe anlaşma gereği yazın Aston Villa’ya 6 milyon Euro ödeyecek ve futbolcunun bonservisini alacak. Ayrıca Samatta ile de üç yıllık sözleşme imzalanıp her sezon 2.7 milyon Euro garanti para ödenecek. Toplam maliyeti 17.75 milyon Euro’yu bulacak olan ancak bir türlü istenen performansı sergileyemeyen oyuncuyu yeni sezonra Emre Belözoğlu’nun takımda istemediği, bu oyuncudan kurtulmanın yollarının arandığı gelen haberler arasında.
6 GOL ATTI
Takımın en pahalı oyuncularından biri olmasına rağmen son derece verimsiz bir dönem geçiren Samatta için satış ve kiralama dahil her türlü formül masaya yatırılacak. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 27 maçta 5, kupada 3 maçta 1 gol kaydetti.
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Galatasaray'da 5 ayrılık ve 1 yeni transfer! Aytaç Kara tamam...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray'da 12 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Taylan Antalyalı'ya verilen sözün tutulmadığı ortaya çıkarken, Sarı-Kırmızılı yönetimin Süper Lig'in yıldız isminin transferini açıklayacağı öğrenildi.
Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte transfer gündemi hareketlendi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sarı kırmızılılarda Linnes, Şener, Etebo, Saracchi ve Emre Taşdemir'le yollar kesin olarak ayrıldı. Gedson Fernandes kendisini çağıran kulübü Benfica'ya geri döndü.
Arda Turan ve Emre Akbaba'nın takımda kalmaları beklenirken, Donk ve Ömer Bayram için henüz karar verilmedi. Kiralık oyuncular Halil Dervişoğlu ve Onyekuru'nun durumu da belirsizliğini koruyor. İç transferde şu ana kadar Muslera dışında sadece Marcao'nun sözleşmesinin uzatıldığı öğrenildi.
2024'e kadar imza atan Brezilyalı stoperin olası satışı düşünülerek bu hamle yapıldı. Yeni kontrat talep eden Luyindama hâlâ bekletilirken, 2 milyon TL'ye oynayan Taylan'a da söz verilmesine rağmen zam yapılmadığı ortaya çıktı.
AYTAÇ KARA TAMAM
Dış transferde ise tek somut gelişme Aytaç Kara'da yaşandı. Kasımpaşa'dan ayrılması kesinleşen 28 yaşındaki orta sahayla ön protokol imzalandı ve oyuncunun serbest kalacağı 1 Haziran tarihi beklenmeye başladı. Şu anki yönetim, Aytaç'a imza attıracak ve bunu açıklayacak.
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Son Dakika: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı!..
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe, Süper Lig'i karıştıracak bir transfer atağına kalktı. Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezonu üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu...
Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak. 23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor.
Fenerbahçe yönetimi oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak. Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
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Rachid Ghezzal'dan flaş transfer sözleri! "Beşiktaş'ta mutluyum ama..."
Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası zaferinin ardından konuştu. İki kupa kazanmalarını değerlendiren Rachid Ghezzal, gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak istediğini yineledi.
Beşiktaş'ın bu sezonki en etkili isimlerinden olan Rachid Ghezzal, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından konuştu.
Harika bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Ghezzal, "Mutluyum, harika bir sezon geçirdik. Geldiğimden beri aile ortamında gibi hissettim kendimi. Takım arkadaşlarımın desteğiyle sahada elimden geleni yaptım. Herkese teşekkür ederim, umarım devam eder" dedi.
Beşiktaş'la yola devam etmek istediğini bir kez daha vurgulayan başarılı futbolcu, "Burada mutluyum. Bu hikayenin devam etmesini istiyorum. Şampiyonlar Ligi var. İşin Leicester City boyutu var. Şimdi anı yaşayalım. Taraftar da kutlasın. Onlar olmadan başardık ama bizi desteklediler. Onlarla kutlama yapmayı bekliyoruz. Leicester City ile henüz görüşmedim ama görüşeceğim. Bakalım neler olacak" şeklinde konuştu.
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Göztepe’den ayrılan Alpaslan Öztürk için Galatasaray devrede
Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve önceki gün İzmir ekibine veda eden Alpaslan Öztürk için G.Saray da devrede.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sarı kırmızılarda gelecek yönetimin önünü açmak için görevini bırakan Fatih Terim‘in gündeminde olan Alpaslan için ilk temas sağlandı.
Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki stoperin menajeri ile iletişime geçilirken asıl görüşmeler seçimden çıkacak sonucun ardından gerçekleştirilecek.
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Rachid Ghezzal açıklaması
“Bütün arzum ve isteğim mevcut takımımız ile yola devam etmek” diyen Çebi, Gomez ve Talisca gibi kaybetmek istemedikleri Ghezzal’ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, zor bir mücadelenin ardından haklarıyla şampiyon olduklarını söyledi. Vodafone Park’taki kutlamalarda konuşan Çebi kulüp dışı olduğu kadar kulüp içi etkenlerle de mücadele etmek zorunda kaldıklarına vurgu yaparak “Şeref’iyle, Hakkı’yla şampiyon sensin Beşiktaş... İnanmayanlara rağmen şampiyon biziz” dedi.
DORUKHAN GiTSiN DE...
Çebi ayrıca ‘’Bütün arzum ve isteğim mevcut takımımız ile yola devam etmek’’ dedi. Çebi, gün içinde TRT Spor’a yaptığı açıklamada, geçmişte Gomez ve Talisca gibi kendi takımlarında parlayan yıldızları kaybettiklerini, benzer durumu Ghezzal’da yaşamak istemediklerini söyleyerek “Önceki yıldızlar gitti ama inşallah Ghezzal’de öyle olmayacak” diye konuştu.
Çebi, sözleşme yenilemedikleri Dorukhan ile ilgili de “Gitsin, biraz Avrupa Şampiyonası’nda top oynasın. Bakalım gönlünü çelebilecek miyiz sonrasında. Göreceğiz” dedi.