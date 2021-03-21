Beşiktaş Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş karar! İlk 11'de...
Süper Lig'de zirve yarışı için büyük önem taşıyan BeşiktaşFenerbahçe derbisine saatler kala ilk 11'de çıkacak oyuncular belli olmaya başlıyor...
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Spor Toto Süper Lig'de zirveyi oldukça yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 19:00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
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ZİRVE YOLUNDA KRİTİK DERBİ
63 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, derbiyi kazandığı takdirde, bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Sarı lacivertliler için de ‘tamam ya da devam’ anlamı taşıyan maçın hakemi Halil Umut Meler.
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun atandığını duyurdu. Derbide AVAR olarak ise Atilla Karaoğlan ile Serkan Ok'un görev yapacağı kaydedildi.
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G.SARAY'IN KAYBI SONRASI...
Haftaya 61 puanla ikinci sırada giren Galatasaray’ın önceki gün sahasında Çaykur Rizespor’a yenilmesi bugünkü derbiyi daha önemli hale getirdi.
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Siyah beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, ligde son 6 maçı galibiyetle tamamladı.
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Fenerbahçe bugün Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbiyi kazanırsa şampiyonluk yarışına ‘devam’ diyecek. Sarı lacivertliler aksi takdirde ise şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak.
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Beşiktaş'ta Gökhan Töre dışında bir eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun'un kadro olması ve oyuna sonradan girmesi bekleniyor. Kritik derbide Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde;
8
ERSİN DESTANOĞLU
9
VALENTIN ROSIER
10
DOMAGOJ VIDA
11
RIDVAN (NSKALA)
12
JOSEF DE SOUZA
13
ATIBA HUTCHINSON
14
RACHID GHEZZAL
15
ADEM LJAJIC
16
CYLE LARIN
17
VINCENT ABOUBAKAR
18
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'de ise Erol Bulut'un forvet pozisyonunda kimi oynatacağı merak konusu. Bulut'un sahaya çıkarmayı düşündüğü 11 şöyle;