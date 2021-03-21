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Futbol
Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 14:00 | 

Beşiktaş Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş karar! İlk 11'de...

Süper Lig'de zirve yarışı için büyük önem taşıyan Beşiktaş Fenerbahçe derbisine saatler kala ilk 11'de çıkacak oyuncular belli olmaya başlıyor...

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Spor Toto Süper Lig'de zirveyi oldukça yakından ilgilendiren derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, saat 19:00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

2ZİRVE YOLUNDA KRİTİK DERBİ

ZİRVE YOLUNDA KRİTİK DERBİ

63 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, derbiyi kazandığı takdirde, bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Sarı lacivertliler için de ‘tamam ya da devam’ anlamı taşıyan maçın hakemi Halil Umut Meler.

3

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine VAR hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu'nun atandığını duyurdu. Derbide AVAR olarak ise Atilla Karaoğlan ile Serkan Ok'un görev yapacağı kaydedildi.

4G.SARAYIN KAYBI SONRASI...

G.SARAY'IN KAYBI SONRASI...

Haftaya 61 puanla ikinci sırada giren Galatasaray’ın önceki gün sahasında Çaykur Rizespor’a yenilmesi bugünkü derbiyi daha önemli hale getirdi.

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Siyah beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Müthiş bir form grafiği yakalayan Beşiktaş, ligde son 6 maçı galibiyetle tamamladı.

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Fenerbahçe bugün Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbiyi kazanırsa şampiyonluk yarışına ‘devam’ diyecek. Sarı lacivertliler aksi takdirde ise şampiyonluk şansını mucizelere bırakacak.

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Beşiktaş'ta Gökhan Töre dışında bir eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun'un kadro olması ve oyuna sonradan girmesi bekleniyor. Kritik derbide Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ise şu şekilde;

8ERSİN DESTANOĞLU

ERSİN DESTANOĞLU

9VALENTIN ROSIER

VALENTIN ROSIER

10DOMAGOJ VIDA

DOMAGOJ VIDA

11RIDVAN (NSKALA)

RIDVAN (NSKALA)

12JOSEF DE SOUZA

JOSEF DE SOUZA

13ATIBA HUTCHINSON

ATIBA HUTCHINSON

14RACHID GHEZZAL

RACHID GHEZZAL

15ADEM LJAJIC

ADEM LJAJIC

16CYLE LARIN

CYLE LARIN

17VINCENT ABOUBAKAR

VINCENT ABOUBAKAR

18FENERBAHÇENİN MUHTEMEL 11İ

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'de ise Erol Bulut'un forvet pozisyonunda kimi oynatacağı merak konusu. Bulut'un sahaya çıkarmayı düşündüğü 11 şöyle;

19ALTAY BAYINDIR

ALTAY BAYINDIR

20NAZIM SANGARE

NAZIM SANGARE

21SERDAR AZİZ

SERDAR AZİZ

22ATTILA SZALAI

ATTILA SZALAI

23CANER ERKİN

CANER ERKİN

24OZAN TUFAN

OZAN TUFAN

25LUIZ GUSTAVO

LUIZ GUSTAVO

26MERT HAKAN YANDAŞ

MERT HAKAN YANDAŞ

27OSAYI SAMUEL

OSAYI SAMUEL

28PELKAS

PELKAS

29ENNER VALENCIA

ENNER VALENCIA

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