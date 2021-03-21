Beşiktaş Fenerbahçe derbisine saatler kala flaş karar! İlk 11'de...

ZİRVE YOLUNDA KRİTİK DERBİ 63 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, derbiyi kazandığı takdirde, bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda dev bir adım atacak. Sarı lacivertliler için de ‘tamam ya da devam’ anlamı taşıyan maçın hakemi Halil Umut Meler.