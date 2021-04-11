Beşiktaş-Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'a destek mesajı yağdı
Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ettiği maçta sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşayan ve hastaneye kaldırılan Cenk Tosun'a siyah-beyazlı camiadan ve futbol dünyasından birçok önemli isim geçmiş olsun mesajı gönderdi. İşte o mesajlar...
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Beşiktaş'ın Erzurumspor'la oynadığı mücadelede milli forvet Cenk Tosun ciddi bir sakatlık yaşadı.
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Oyunu sedyeyle terk eden ve hastaneye götürülen Cenk Tosun için Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu ve golcü oyuncunun sezonun kapattığını söyledi. Cenk'ün EURO 2020'yi de kaçırması bekleniyor.
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Yaşanan talihsiz sakatlığın ardından siyah-beyazlı camianın önde gelen isimleri, takım arkadaşları ve milli futbolcular Cenk için geçmiş olsun mesajları paylaştı. İşte o mesajlar...