Beşiktaş elendi mi, puan durumu kaç? Şampiyonlar Ligi C Grubu puan tablosu

İyi sonuçlar almadıklarını söyleyen Yalçın, “Bunun sorumlusu benim. Çok bahaneler üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz. Burada tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Bundan sonraki gidişatın bizim açımızdan da çok sağlıklı olduğu görünmüyor. Üzgünüz tabii. Böyle olmasını istemezdik çok daha iyisini yapmak isterdik” dedi.