Beşiktaş elendi mi, puan durumu kaç? Şampiyonlar Ligi C Grubu puan tablosu
Beşiktaş'ın puan durumu ve Şampiyonlar Ligi'nden elenip elenmediği, Borussia Dortmund karşılaşması sonrası gündeme geldi. Devler Ligi'ndeki 6'ncı ve son hafta maçında Beşiktaş, Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamalarında en fazla gol yediği sezonu geride bırakmış oldu. Peki, Beşiktaş elendi mi, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu kaç? İşte, Şampiyonlar Ligi C Grubu puan tablosu ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. haftasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile 7 Aralık Salı günü karşılaştı. Siyah beyazlılar zorlu deplasmandan 5-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, grubunda son sırada yer aldı. Ligde ve UEFA'da istediğini elde edemeyen Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Borussia Dortmund ise grubu 9 puanla tamamladı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etme şansı elde etti.
BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?
Beşiktaş, rakibine direnç gösteremedi ve sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak bu sezonki Avrupa kupaları macerasına nokta koydu. Beşiktaş'ın gruptan çıkması için son 3 maçta galip gelmesi gerekiyordu Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamalarında en fazla gol yediği sezonu geride bırakmış oldu.
İyi sonuçlar almadıklarını söyleyen Yalçın, “Bunun sorumlusu benim. Çok bahaneler üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz. Burada tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Bundan sonraki gidişatın bizim açımızdan da çok sağlıklı olduğu görünmüyor. Üzgünüz tabii. Böyle olmasını istemezdik çok daha iyisini yapmak isterdik” dedi.