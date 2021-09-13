Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş Dortmund maçı için geri sayım
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler heyecanla bu hafta oynanacak olan karşılaşmayı bekliyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Beşiktaş Borussia Dortmund maçının hakemi İspanyol Mateu Lahoz oldu. Peki, Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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Beşiktaş Borussia Dortmund maçının hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Şampiyonlar Ligi karşılaşması Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba akşamı Vodafone Park'ta oynanacak. Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını İspanyol Mateu Lahoz yönetecek.
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BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba akşamı oynanacak. Saat 19:45'te başlayacak olan karşılaşma Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Borussia Dortmund maçını İspanyol Mateu Lahoz yönetecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dortmund için gerekli teknik taktik hazırlıkları yaptıklarını belirtip, futbolculara seslendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşısında oynanan futbol ve alınan skordan memnun olduğunu belirtirken, aynı başarıyı Şampiyonlar Ligi’nde de göstermeleri gerektiğini söyledi. Devler Ligi’ndeki rakipleri Borussia Dortmund’dan kesinlikle çekinmediklerini vurgulayan Yalçın, ekibiyle birlikte 2 haftadır Alman ekibinin maçlarını izleyip gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade etti.
Yalçın, tüm oyuncuların sahada kendilerine verilen görevi yerine getirmeleri durumunda Dortmund karşısında istedikleri sonucu elde edeceklerini öne sürerek, “Herkes görevinin bilincinde olur ve işini yaparsa sıkıntı yok. Rakibin bütün zayıf ve güçlü yönlerini belirledik. Dortmund ofansif yönden güçlü ancak geri dönüşlerde sorun yaşayan bir takım. Biz bu zaaflarını en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.