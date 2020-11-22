Spor yazarlarÄ±, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sahasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir'i 3-2 yendiÄŸi maÃ§Ä± deÄŸerlendirdi. 8 isminden yoksun olarak BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan BeÅŸiktaÅŸ'a Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rÄ±ldÄ±.
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
Abone Ol
GÃœNTEKÄ°N ONAY
BeÅŸiktaÅŸ, bu kadar eksiklerle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n ilk 45 dakikasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibini hiÃ§ kalesine getirmeden oynadÄ±. PozisyonlarÄ± yakalayan, golleri bulan da siyah beyazlÄ±lardÄ±. Orta alanda iki deneyimli isim Atiba ve Josef ile kontrolÃ¼ ele alan BeÅŸiktaÅŸ, savunmada da Necipâ€™in iyi oyunuyla aÃ§Ä±k vermedi.
2
Abone Ol
3
Abone Ol
RAKÄ°BÄ° FAVORÄ°YDÄ°
Kazanma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± elde etmiÅŸ, Ã¼st Ã¼ste galibiyetler ile moralli, oyun pratiÄŸi olan, oturmuÅŸ kadrosuyla BaÅŸakÅŸehir, aÃ§Ä±kÃ§asÄ± bu koÅŸullarda maÃ§ Ã¶ncesinde favoriydi. Åžunu net bir ÅŸekilde gÃ¶rdÃ¼k ki sahaya hangi kadroyla Ã§Ä±karsa Ã§Ä±ksÄ±n bÃ¼yÃ¼k takÄ±m olmak baÅŸka bir olgu. DÃ¼n bunun bir Ã¶rneÄŸini yaÅŸadÄ±k.
4
Abone Ol
DEMBA BA ATSA...
2-0 biten devrenin ardÄ±ndan BaÅŸakÅŸehir, ikinci yarÄ±ya yoÄŸun bir baskÄ±yla baÅŸladÄ±. Demba Ba ve Giulianoâ€™nun kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± net fÄ±rsatlardan biri golle sonuÃ§lanÄ±p maÃ§ 2-1â€™e gelmiÅŸ olsa BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n galibiyeti tehlikeye girebilirdi. PenaltÄ± golÃ¼yle rahatlayan siyah beyazlÄ± ekip dÃ¼n tÃ¼m olumsuzluklara karÅŸÄ±n BaÅŸakÅŸehir gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±m karÅŸÄ±sÄ±nda son derece deÄŸerli bir 3 puan aldÄ±.
5
Abone Ol
UTKU SINIFI GEÃ‡TÄ°Â
BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n son bÃ¶lÃ¼mde 10 kiÅŸilik rakibinden 2 gol yemesi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼. Bu durumun nedenlerinden biri de oyuna sonradan giren Nâ€™Koudou, GÃ¶khan ve ErdoÄŸanâ€™Ä±n bekleneni verememesiydi. GenÃ§ ErdoÄŸan iki golde de Gulbrandsenâ€™e daha yakÄ±n olmalÄ±ydÄ±. Kaleci Utku dÃ¼n kendisine gelen ÅŸansÄ± iyi deÄŸerlendirdi ve 2 gol yemesine raÄŸmen zorlu sÄ±navÄ± baÅŸarÄ±yla geÃ§ti.
6
Abone Ol
Ä°LKER YASÄ°N
YaÅŸ 37, bek, stoper, Ã¶n libero, orta saha gÃ¶beÄŸi, forvet arkasÄ±. Nereye koyarsan koy. Gol kurtarÄ±r, gol attÄ±rÄ±r, gol atar. TÃ¼rkiyeâ€™de 46 yÄ±ldÄ±r profesyonel futbol yorumcusuyum. Atiba gibi profesyonelini Ã§ok az gÃ¶rdÃ¼m. DÃ¼nkÃ¼ maÃ§Ä±n kader adamÄ±dÄ±r. YoÄŸun BaÅŸakÅŸehir baskÄ±larÄ±ndan bunalan BeÅŸiktaÅŸ savunmasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k gedikler verdiÄŸi son dakikalarda genÃ§ kaleci Utku Yuvakuran da kurtardÄ±ÄŸÄ± iki mutlak golle maÃ§Ä±n 2 numaralÄ± kader adamÄ±dÄ±r.
7
Abone Ol
Sekiz eksiÄŸiyle maÃ§a baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ kendisini ciddiye almayan ve M. United maÃ§Ä±nÄ±n rÃ¼yasÄ±yla yatÄ±p kalkan BaÅŸakÅŸehirâ€™e gerekli bir ders verdi.
8
Abone Ol
AKILDAN GEÃ‡ENLER
S.Y: Bu akÅŸam hayat biraz zor. Sorun Covid 19 deÄŸil. Åžu BaÅŸakÅŸehirâ€™in yedeklerinden Mahmut, Chadli, Azubuike, Giuliano, Gulbrandsenâ€™den Ã¼Ã§Ã¼ bende olsaydÄ± Ã§ok rahat kazanmÄ±ÅŸtÄ±k bu maÃ§Ä±.O.B: YakalamÄ±ÅŸÄ±m BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± bÃ¶yle, hiÃ§ maÃ§a Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ Utku kalede, geri dÃ¶rtlÃ¼ saÄŸdan sola ilk kez beraber, iÅŸimiz pek zor olmayacak.S.Y: Rosier Vida, Welinton, Nâ€™Sakala hepsi aynÄ± gÃ¼ne denk geldi. Ne kÃ¶tÃ¼ ÅŸans!O.B: Bu maÃ§ salÄ±nÄ±n provasÄ± olacak. Ä°lk maÃ§Ä±n rehavetinde olmayÄ±z inÅŸallah. Evet, iki teknik adam maÃ§ Ã¶ncesi bunlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸ olamaz.
9
Abone Ol
Ä°RFANâ€™I ARA KÄ° BULASIN
BeÅŸiktaÅŸ onca eksiÄŸine raÄŸmen Ã¶zgÃ¼venli ve topa sahip olarak maÃ§a baÅŸladÄ±. Ä°lk 20 dakika Ã§erÃ§eveyi bulan ÅŸut yoktu. Aboubakar daha korku veren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deydi. Dorukhan saÄŸ bekte kendi yerindeymiÅŸ gibi, solda RÄ±dvan artÄ±k buradan ayrÄ±lmam der gibiydi. BaÅŸakÅŸehir, beklediÄŸinden daha diri bulduÄŸu BeÅŸiktaÅŸ Ã¶nÃ¼nde ilk yarÄ± solda Deniz saÄŸda Visca ile pozisyon bulamazken Ä°rfan Can yine depresif gÃ¼nlerinden birindeydi sanÄ±rÄ±m. Ara ki bulasÄ±n. Sanki BaÅŸakÅŸehir BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± kolay lokma gibi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, bir asrÄ± aÅŸan tarihini unutmuÅŸtu.
10
Abone Ol
Ä°lk yarÄ± pozisyonsuz bitecek denirken heyecan dolu Ã¼Ã§ dakika yaÅŸandÄ±. 43â€™te Aboubakar mutlak golÃ¼ kaÃ§Ä±rdÄ±. Gecenin yÄ±ldÄ±zÄ± Atiba 44â€™te kÃ¶ÅŸe vuruÅŸundan takÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ne geÃ§irdi. Ve yine saniyeler sonra kontrataÄŸa Ã§Ä±kan Atiba mÃ¼thiÅŸ bir finiÅŸ yaptÄ±, genÃ§lere taÅŸ Ã§Ä±karttÄ± ve Larinâ€™e ikinci golÃ¼ attÄ±rdÄ±.
11
Abone Ol
KRÄ°TÄ°K KURTARIÅž
Devre arasÄ±nda Okan Burukâ€™un fÄ±rÃ§asÄ± ilk yarÄ±nÄ±n duran takÄ±mÄ±nÄ± kendine getirmeye yetmiÅŸti. 53â€™te Demba baâ€™nÄ±n 3 metreden vurduÄŸu topu Utku kurtarmasa belki maÃ§ baÅŸka yere gidecekti. 62â€™de Rafaelâ€™e ceza alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan faule penaltÄ± kararÄ±nÄ± veren Ãœmit Ã–ztÃ¼rk VARâ€™Ä±n uyarÄ±sÄ±yla doÄŸru olanÄ± yaptÄ±.
12
Abone Ol
BaÅŸakÅŸehir son bÃ¶lÃ¼mÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ ceza sahasÄ± iÃ§inde oynamaya baÅŸladÄ±. Chadliâ€™nin bir topunun direkten dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ anlarda kaleci Utkuâ€™nun kurtarÄ±ÅŸlarÄ± belki BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± galibiyete gÃ¶tÃ¼ren hamleler oldu.
13
Abone Ol
BeÅŸiktaÅŸ 8 eksik de olsa ilk yarÄ±daki oyunu ikinci yarÄ±da da sÃ¼rdÃ¼rmeliydi. BaÅŸakÅŸehir eÄŸer ikinci yarÄ±da oynadÄ±ÄŸÄ± futbolu ilk yarÄ± sahaya yansÄ±tabilseydi maÃ§Ä±n skoru Ã§ok daha farklÄ± olabilirdi. MaÃ§Ä±n en baÅŸarÄ±lÄ± ismi Ã¶nce kaptan Atiba, sonra da kaleci Utkuâ€™ydu.
14
Abone Ol
SÄ°NAN VARDAR (FOTOMAÃ‡)
Hakem Ãœmit Ã–ztÃ¼rk bir hakemden Ã§ok trafik polisi gibi sÃ¼rekli dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±. Ä°lk yarÄ±da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gollÃ¼k pozisyonunu gereksiz dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼yle durdurmasÄ± rezaletti. BÃ¶ylesine Ã¼st klasman hakem nasÄ±l bÃ¶yle bir hata yapar akÄ±l alacak gibi deÄŸil. BaÅŸakÅŸehir'e bir de penaltÄ± hediye etti ama Allah'tan VAR ona 'dur' dedi.
15
Abone Ol
ERMAN TOROÄžLU (SABAH)
BeÅŸiktaÅŸ ilk 45 dakika BaÅŸakÅŸehir karÅŸÄ±sÄ±nda mÃ¼kemmel oynadÄ±. Åžimdi FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakiplerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda; BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n rakibi TÃ¼rkiye ÅŸartlarÄ±nda Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼, GenÃ§lerbirliÄŸi'ne gÃ¶re...
16
Abone Ol
BeÅŸiktaÅŸ bugÃ¼n ilk yarÄ± askerle oynadÄ± Ã§atÄ±r Ã§atÄ±r oynadÄ±lar. Bu oyunu yay 90 dakikaya. Ne olur abi Utku, Necip bunlarla kaybet. Ä°sim hayranlÄ±ÄŸÄ± ne anlamÄ±yorum. Ä°sim bana en az 6-7 maÃ§ almalÄ±, o zaman isim! BeÅŸiktaÅŸ ve FenerbahÃ§e'yi seyrettikten sonra haftaya KadÄ±kÃ¶y'de bizi gÃ¼zel bir maÃ§ bekliyor. Ä°nÅŸallah Ã¶yle olur.