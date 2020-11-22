Ä°RFANâ€™I ARA KÄ° BULASIN BeÅŸiktaÅŸ onca eksiÄŸine raÄŸmen Ã¶zgÃ¼venli ve topa sahip olarak maÃ§a baÅŸladÄ±. Ä°lk 20 dakika Ã§erÃ§eveyi bulan ÅŸut yoktu. Aboubakar daha korku veren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼deydi. Dorukhan saÄŸ bekte kendi yerindeymiÅŸ gibi, solda RÄ±dvan artÄ±k buradan ayrÄ±lmam der gibiydi. BaÅŸakÅŸehir, beklediÄŸinden daha diri bulduÄŸu BeÅŸiktaÅŸ Ã¶nÃ¼nde ilk yarÄ± solda Deniz saÄŸda Visca ile pozisyon bulamazken Ä°rfan Can yine depresif gÃ¼nlerinden birindeydi sanÄ±rÄ±m. Ara ki bulasÄ±n. Sanki BaÅŸakÅŸehir BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± kolay lokma gibi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, bir asrÄ± aÅŸan tarihini unutmuÅŸtu.