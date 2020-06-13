Beşiktaş-Antalyaspor maçında Sergen Yalçın şaşırttı! 'Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönsün'

Süper Lig'de 26. haftada oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında Sergen Yalçın'ın Caner Erkin kararı damgasını vurgu.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi
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KARIUS'UN YERİNE ERSİN
Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.
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Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.
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CANER ERKİN'İN YERİNE...
Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi
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Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.
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Caner Erkin'in ilk 11'de olmaması sebebiyle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte yerinde oynayan Rıdvan Yılmaz için yapılan o paylaşımlar;