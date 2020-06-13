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GeriFutbol Beşiktaş-Antalyaspor maçında Sergen Yalçın şaşırttı! 'Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönsün'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 22:02,

Beşiktaş-Antalyaspor maçında Sergen Yalçın şaşırttı! 'Caner Erkin Fenerbahçe'ye dönsün'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Antalyaspor maçı öncesi yaptığı tercihle şaşırttı.

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Süper Lig'de 26. haftada oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında Sergen Yalçın'ın Caner Erkin kararı damgasını vurgu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında altyapıdan yetişen kaleci Ersin Destanoğlu'na kalede görev verdi

3KARIUSUN YERİNE ERSİN
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KARIUS'UN YERİNE ERSİN

Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran arasında tercih yapmak zorunda kalan Sergen Yalçın, kaleyi Ersin'e emanet etti. 19 yaşındaki file bekçisi, A takımda ilk kez forma giydi.

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Sakatlığı devam eden N'Koudou forma giyemezken, cezalı Burak Yılmaz'ın yerine genç oyuncu Güven Yalçın oynadı.

5CANER ERKİNİN YERİNE...
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CANER ERKİN'İN YERİNE...

Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz'ı da Caner Erkin'in yerine sol bekte görevlendirdi

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Rıdvan Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Göztepe karşısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 24Anagold Erzincanspor karşısında görev yapmıştı.

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Caner Erkin'in ilk 11'de olmaması sebebiyle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte yerinde oynayan Rıdvan Yılmaz için yapılan o paylaşımlar;

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