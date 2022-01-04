Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman? İşte 2021 Süper Kupa final tarihi

ÖNDER KARAVELİ SÜPER KUPA'YI ALIRSA KARİYER ZİRVESİ YAPACAK

Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa karşılaşması, Önder Karaveli için de ayrı bir önem taşıyor.



Sergen Yalçın'ın istifa etmesi sonrasında geçici olarak göreve gelen Karaveli, ilk planda görüşülen teknik direktörlerin Beşiktaş'ı reddetmesi ve bu süreçte takımı toparlamasıyla sezon sonuna kadar kalıcı olmayı başarmak üzere. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli, Türkiye Kupası'nda da Altay'ı yenerek takımının son 16 turuna kalmasını sağladı.



Beşiktaş'ın başında 7'nci maçına Antalyaspor ile Süper Kupa için çıkacak olan Karaveli, kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak ve buna da oldukça istekli.



