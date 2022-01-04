Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman? İşte 2021 Süper Kupa final tarihi
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda, 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı öncesi araştırmalar hız kazandı. Peki, Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman?
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor, siyah beyazlı ekibin ligde de şampiyonluğa ulaşmasıyla TFF Süper Kupa finalini oynamaya hak kazandı. İki ekip arasındaki mücadelenin detayları, başta iki takımın taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever tarafından sorgulanıyor. İşte, Beşiktaş-Antalyaspor maçının ayrıntıları...
ÖNDER KARAVELİ SÜPER KUPA'YI ALIRSA KARİYER ZİRVESİ YAPACAK
Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa karşılaşması, Önder Karaveli için de ayrı bir önem taşıyor.
Sergen Yalçın'ın istifa etmesi sonrasında geçici olarak göreve gelen Karaveli, ilk planda görüşülen teknik direktörlerin Beşiktaş'ı reddetmesi ve bu süreçte takımı toparlamasıyla sezon sonuna kadar kalıcı olmayı başarmak üzere. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli, Türkiye Kupası'nda da Altay'ı yenerek takımının son 16 turuna kalmasını sağladı.
Beşiktaş'ın başında 7'nci maçına Antalyaspor ile Süper Kupa için çıkacak olan Karaveli, kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak ve buna da oldukça istekli.
Sergen Yalçın'ın istifa etmesi sonrasında geçici olarak göreve gelen Karaveli, ilk planda görüşülen teknik direktörlerin Beşiktaş'ı reddetmesi ve bu süreçte takımı toparlamasıyla sezon sonuna kadar kalıcı olmayı başarmak üzere. Beşiktaş'ın başında çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli, Türkiye Kupası'nda da Altay'ı yenerek takımının son 16 turuna kalmasını sağladı.
Beşiktaş'ın başında 7'nci maçına Antalyaspor ile Süper Kupa için çıkacak olan Karaveli, kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak ve buna da oldukça istekli.
MAÇ ÖNCESİ BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER
5 Ocak'ta Katar'da Antalyaspor ile Süper Kupa mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta 5 futbolcu üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kamp kadrosundan çıkarıldı.
Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü’nün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir.
Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü’nün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır.
Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir.