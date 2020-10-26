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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 21:34 | 

Beşiktaş, Alex de Souza'sını buldu! Bu sezon bir ilk...

Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı karşılaşmaya Atiba Hutchinson damgasını vurdu.

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Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında karşı karşıya geldi. Maçta en çok konuşulan isimlerden birisi Atiba Hutchinson oldu.

21 GOL, 1 ASİST
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1 GOL, 1 ASİST

Atiba, Beşiktaş'ın ilk golünü atarken ikinci golde de penaltıyı alan futbolcu oldu. 1 gol, 1 asistle oynayan Kanadalı futbolcu, karşılaşmaya damgasını vurdu.

3EN YAŞLI OYUNCU OLDU
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EN YAŞLI OYUNCU OLDU

37 yaş, 261 gün ile Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu ve bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.

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Skora katkısının dışında performansıyla tam not alan 38 yaşındaki Atiba, sosyal medyada da en çok konuşulan futbolculardan birisi oldu.

5GERİYE DÖNEN ALEX
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'GERİYE DÖNEN ALEX'

Beşiktaş'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen ise NTV ekranlarında Atiba Hutchinson hakkında konuştu. Dilmen, ''Sergen hoca geriye dönen Alex buldu. O da Atiba Hutchinson. Geriye dönen Alex.'' sözlerini kullandı.

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Öte yandan Atiba, bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon da 6 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçirmişti.

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İşte Beşiktaş taraftarlarının Atiba Hutchinson yorumları;

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