Beşiktaş, Alex de Souza'sını buldu! Bu sezon bir ilk...
Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı karşılaşmaya Atiba Hutchinson damgasını vurdu.
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Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında karşı karşıya geldi. Maçta en çok konuşulan isimlerden birisi Atiba Hutchinson oldu.
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1 GOL, 1 ASİST
Atiba, Beşiktaş'ın ilk golünü atarken ikinci golde de penaltıyı alan futbolcu oldu. 1 gol, 1 asistle oynayan Kanadalı futbolcu, karşılaşmaya damgasını vurdu.
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EN YAŞLI OYUNCU OLDU
37 yaş, 261 gün ile Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu ve bu sezon bir ilki gerçekleştirdi.
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Skora katkısının dışında performansıyla tam not alan 38 yaşındaki Atiba, sosyal medyada da en çok konuşulan futbolculardan birisi oldu.
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'GERİYE DÖNEN ALEX'
Beşiktaş'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen ise NTV ekranlarında Atiba Hutchinson hakkında konuştu. Dilmen, ''Sergen hoca geriye dönen Alex buldu. O da Atiba Hutchinson. Geriye dönen Alex.'' sözlerini kullandı.
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Öte yandan Atiba, bu sezon ilk golünü kaydetmiş oldu. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon da 6 gol atarak kariyerinin en golcü sezonunu geçirmişti.
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İşte Beşiktaş taraftarlarının Atiba Hutchinson yorumları;