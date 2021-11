Beşiktaş Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın bilgilerine gözler çevrildi. Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma 24 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak. C Grubu'ndaki karşılaşmalarda 12 puana ulaşan Ajax lider durumda bulunurken, Beşiktaş'ın yarın akşamki mücadelesi merak konusu oldu. Öte yandan Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Böyle devam edemeyiz. Uğraşıyoruz. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar istediğimiz sonuçları almak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz." dedi.