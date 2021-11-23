Beşiktaş Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
Beşiktaş - Ajax maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Bosna-Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabakada siyah beyazlı ekip 3 puan almak için sahada ciddi performans gösterecek. Bu sezon Devler Ligi'nde istediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş, grubunda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. İlk karşılaşmayı Ajax 2-0 lider tamamlamıştı. Gözler şimdi yarın akşamki Beşiktaş Ajax maçında. Peki, Beşiktaş Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maça dair tüm detaylar.
Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın bilgilerine gözler çevrildi. Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Beşiktaş, sahasında Ajax'ı konuk edecek. Heyecan dolu karşılaşma 24 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak. C Grubu'ndaki karşılaşmalarda 12 puana ulaşan Ajax lider durumda bulunurken, Beşiktaş'ın yarın akşamki mücadelesi merak konusu oldu. Öte yandan Ajax maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Böyle devam edemeyiz. Uğraşıyoruz. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar istediğimiz sonuçları almak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz." dedi.
SERGEN YALÇIN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:
Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu.
Başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu, 'Acaba bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, neler yapabiliriz' diye plan yaptığımız bir gruptu ancak oynanan 4 maç sonunda, şu anda grupta istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz duruma düştük. Kalan son 2 maç camiamız ve ülke puanı için prestij maçları haline geldi. Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur demiştim. Çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu.
Biraz şans faktörünü de ortaya atarsak, maçların 1-2 tanesini kazanabilirdik ama bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller istediğimiz noktada duramamamızı sağladı. Bu benim şahsi fikrim. Kalan 2 maç var, yarın da önemli bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Bu oyun, zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun
Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor.
Böyle devam edemeyiz. Uğraşıyoruz. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar istediğimiz sonuçları almak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu hafta özellikle oyuncularımızdan tepki vermelerini bekliyoruz, yani geri dönüşü bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. İyi bir oyun, iyi bir mücadele, sonrasında galibiyet ve işlerin normale dönmesi herhalde hepimize rahat bir nefes aldırır.
Yarın Batshuayi'yi oynatmayacağız. Hafta sonu belki kullanabiliriz ancak sakatlıktan çıktı ve şu an oynayacak durumda değil. Belki 20 dakika oynar.
Böyle devam edemeyiz. Uğraşıyoruz. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar istediğimiz sonuçları almak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu hafta özellikle oyuncularımızdan tepki vermelerini bekliyoruz, yani geri dönüşü bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. İyi bir oyun, iyi bir mücadele, sonrasında galibiyet ve işlerin normale dönmesi herhalde hepimize rahat bir nefes aldırır.
Yarın Batshuayi'yi oynatmayacağız. Hafta sonu belki kullanabiliriz ancak sakatlıktan çıktı ve şu an oynayacak durumda değil. Belki 20 dakika oynar.