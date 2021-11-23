Beşiktaş Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Tabii ki amacımız bunun önünü kesmek ve bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Bu biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor.



Böyle devam edemeyiz. Uğraşıyoruz. Takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar istediğimiz sonuçları almak için yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Bu hafta özellikle oyuncularımızdan tepki vermelerini bekliyoruz, yani geri dönüşü bekliyoruz. İnşallah bu hafta geri dönüşümüz olur. İyi bir oyun, iyi bir mücadele, sonrasında galibiyet ve işlerin normale dönmesi herhalde hepimize rahat bir nefes aldırır.



Yarın Batshuayi'yi oynatmayacağız. Hafta sonu belki kullanabiliriz ancak sakatlıktan çıktı ve şu an oynayacak durumda değil. Belki 20 dakika oynar.