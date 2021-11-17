Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman? İşte maçın oynanacağı tarih

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA SEVİNMEYİ UNUTTU UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da sevinmeyi unuttu.



Son 6 sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sonuçla gruptan çıkmayı başaran siyah-beyazlı takım, son dönemlerdeki performansıyla Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşadı.



Avrupa'daki son galibiyetini 2019-2020'de Slovakya'nın Slovan Bratislava takımını Avrupa Ligi'nde 2-1 mağlup ederek alan siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 7 maçta aynı başarıyı gösteremedi.



2019-2022 yılları arasında Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıkan Beşiktaş, bunlardan birini beraberlikle tamamlarken, 6 maçtan mağlup ayrıldı.



Beşiktaş söz konusu dönemde Rio Ave ile geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, rakibine penaltılarda yenildi ve elendi.



Siyah-beyazlı ekip, galibiyete hasret kaldığı dönemde 2019-2020 sezonundaki maçta Wolverhampton'a 4-0 yenildi. Geçen sezon PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş, bu sezon ise Borussia Dortmund (1-2), Ajax (0-2) ve Sporting Lizbon (1-4, 0-4) maçlarını mağlubiyetle tamamladı.



