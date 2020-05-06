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Futbol
AA
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 09:06,

Berke Özer karantinadan çıktı! İlk sözleri...

Belçika'dan getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gümüşhane'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan 245 Türk vatandaşı tahliye edildi.

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Şehir merkezindeki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda 22 Nisan tarihinde karantinaya alınan 245 vatandaşın karantina süreci sona erdi.

2Herkes evlerine dönüyor
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Herkes evlerine dönüyor

Vatandaşların bugün sabah saatlerinden itibaren ateş ölçümü sonrası yurttan ayrılış işlemlerinin ardından 13 otobüs ile Türkiye'nin 42 iline yolculukları başladı. Bazı vatandaşlar ise özel araçlarıyla gelen yakılarıyla birlikte şehirden ayrıldı.

3Yurdun bahçesine ağaç dikti
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Yurdun bahçesine ağaç dikti

Şehirden ayrılmadan önce bazı misafirler ile karantina süreci sona erenler arasında bulunan Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer, yurdun bahçesine çam ağacı dikti.

4İstanbula dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz
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"İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Berke Özer, yurtta güzel bir 14 gün geçirdiğini söyledi.

5Bakan Kasapoğluna teşekkür
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Bakan Kasapoğlu'na teşekkür

Yetkililerce her türlü ihtiyaçlarının spor aletleri dahil karşılandığını belirten Özer, " Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız." diye konuştu.

619 Mayısı unutmadı
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19 Mayıs'ı unutmadı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da şimdiden kutlayan Özer, tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutlayarak "Biz evde kaldıkça her şey çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.

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