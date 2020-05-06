Berke Özer karantinadan çıktı! İlk sözleri...

Bakan Kasapoğlu'na teşekkür Yetkililerce her türlü ihtiyaçlarının spor aletleri dahil karşılandığını belirten Özer, " Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız." diye konuştu.