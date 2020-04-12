Belçika'dan korkutan corona virüsü (koronavirüs) açıklaması! 'Bu yıl için mümkün değil...'
Corona virüs nedeniyle 3 binden fazla can kaybı veren Belçika'dan korkutan bir açıklama geldi. Ünlü virolog Dr. Marc van Ranst, son gelişmeleri paylaştı...
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Corona virüs nedeniyle tüm dünyada vaka sayısı 1 milyon 800 bine dayanırken yaklaşık 110 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
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Avrupa'da futbol tamamen durma noktasına gelmişken liglerin geleceği ise belirsizliğini koruyor. UEFA ise bu konuda net tavrını sürdürüyor.
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UEFA, liglerin kesinlikle devam edeceğini belirtirken Mayıs - Haziran - Temmuz ayları içinde liglerin kaldığı yerden başlatma planları yapıyor.
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Ölü sayısında Çin'i geçen Belçika ise ligleri sona erdireceğini ve mevcut duruma göre ligin tamamlanacağını açıklamıştı. Buna göre hali hazırda lider olan Club Brugge, sezonu şampiyon tamamlayacak.
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Belçika'nın bu kararına UEFA'dan sert bir tepki gelmişti. UEFA, Belçika'nın ligi böyle tamamlaması halinde ceza verileceğini ve gelecek sezon Avrupa'da Belçika temsilcilerinin yer alamayacağını açıklamıştı.
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Konuyla ilgili Belçika'dan flaş bir açıklama geldi. Belçikalı virolog Dr. Marc van Ranst, bu sezon için futbol oynamanın çok zor olduğunu belirtti. Marc van Ranst şöyle konuştu;
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UEFA, bu sezon futbol oynamanın mümkün olmadığını görmeye başladı, bunu fark ettim. Görüşmeden aldığım izlenim bu yönde.
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Finallerin seyircisiz oynanması mümkün ancak insanların maçlardan önce başka yerlerde toplanmayacağını kimse garanti edemez. Eğer böyle garantiler verilmezse, bu maçların da oynanması zor.
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Futbol, şu anda dünyadaki en önemli konulardan biri ancak dürüst olmak gerekiyor; futbol maçları ya da müzik festivalleri gibi büyük kalabalıkların bir araya geleceği organizasyonlar, şu an düşünülecek son şey olacaktır.
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Belçika'da 29.647 kişiye corona virüs tanısı konurken 3600 kişi ise hayatını kaybetmişti.
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İspanya ve Almanya, Mayıs sonu için ligleri başlatmayı düşünürken İngiltere, Haziran başını baz alıyor. İtalya ise virüs geçene kadar liglerin başlamayacağını duyurmuştu.
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Türkiye'de de liglerin oynanacağına dair açıklamalar gelmişti.