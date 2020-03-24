Belarus'tan akılalmaz görüntüler! İnanılır gibi değil...
Tüm dünya eve kapanmışken çocukların bile hayatını hiçe sayıyorlar...
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Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyayı etkisine altına corona virüsü salgınının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 382 bini geçerken, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 16 bin 568 oldu.
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Ancak bu tabloya rağmen henüz önlem almayan ülkeler bulunuyor. Bu ülkelerin başında da Belarus geliyor.
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Süper Lig'in geçtiğimiz hafta askıya alınmasının ardından Avrupa'da futbolu durdurmayan tek ülke olan Belarus'ta maçlar oynanmaya devam ediyor.
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Yeni sezonu 19 Mart tarihinde başlayan Belarus Premier Ligi'nde maçlar hala 'seyircili' şekilde oynanıyor.
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Tribünleri dolduran genç - yaşlı taraftarların ajanslara yansıyan görüntüleri tartışma yarattı.
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Avrupa'da birçok ülkede karantina kararı alınırken ve hemen hemen her ülkede sosyal mesafe konusunda farkındalık yaratılırken Belarus'ta herkes omuz omuza maç izliyor.
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Tribünde çok az sayıda taraftarın maske takarak önlem aldığı görülüyor.
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Basın mensupları ise taraftarla oranla daha fazla önlem alarak hem maske takıyor hem de sosyal mesafeye dikkat ediyor.
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Tribündeki görüntülere ek olarak stadyum girişindeki rutin kontrol prosedürü de ağızları açık bırakıyor.
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Üst araması esnasında taraftarlar ve güvenlik güçleri birbirlerine tehlikeli şekilde temas ediyor.
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Öte yandan maçlara çocukların da getirilmesi bir başka tartışmanın fitili ateşledi.
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Maçların bu şekilde oynanmasına ülkenin yetiştirdiği en önemli futbol adamlarından olan Alexander Hleb de tepki gösterdi.
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Bir dönem Türkiye'de Gençlerbirliği ve Konyaspor formaları giyen Belaruslu oyuncu Alexander Hleb, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkesindeki futbol liglerinin ertelenmemesini eleştirdi.
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Hleb, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, salgının ülkesinde ciddiye alınmadığını belirterek "UEFA, koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı. Bu doğru bir karardı. Ancak Belarus'ta koronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz bir şey. Belki birkaç hafta içinde maçlar ertelenir ama sanırım cumhurbaşkanımız önce virüsün neler yapabileceğini görmek istiyor." ifadelerini kullandı.
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İtalya ve İspanya'da salgının nelere sebep olduğunu herkesin bildiğini kaydeden Hleb, "Durum iyi gözükmüyor ama ülkemizi yöneten insanlar durumun haberlerdeki gibi ciddi olduğuna inanmıyor. Gençler de böyle düşünüyor. Ben ailemi evde tutuyorum ama dışarı çıktığımda caddeler ve restoranların dolu olduğunu görüyorum." yorumunu yaptı.
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Belarus'ta futbolcuların normal şekilde antrenmanlarını sürdürdüğünü aktaran 38 yaşındaki Hleb, "Bütün ligler askıya alınmışken bu durumun bizim için problem olmamasını anlayamıyorum. Herkes yeni sezona hazırlanıyor. Salgını önemsemiyorlar. Sağlığıma dikkat ediyorum. Mümkün olabildiğince temastan kaçınıyorum. Takımım Isloch'a dönmeyi de düşünmüyorum. " dedi.
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Belarus'ta şimdiye dek 81 pozitif vaka tespit edildi. Bunların 22'si tamamen iyileşirken, 59 vakanın tedavisi sürüyor.
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Belarus'ta corona virüsü önlemlerinin ciddi alınmamasının sebebi olarak henüz can kaybı yaşanmamış olması gösteriliyor.