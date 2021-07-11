Başpehlivan belli oluyor: Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda veriliyor? Başpehlivanlık final güreşi saat kaçta?

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü ve son gün müsabakaları başladı. Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz ve Faruk Akkoyun öğleden sonra er meydanına çıkacak. Başpehlivanlık final güreşi ise saat 17.30'da yapılacak ve müsabakanın galibi altın kemeri kazanacak.
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Dünyanın en eski spor dallarından olan ve 2010 yılında UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne dahil edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri DMAX'ten canlı yayınlanıyor.
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Altın kemer son dönemde çoğunlukla Antalya'ya gitti
Son 10 yıldaki başpehlivanlık unvanlarına bakıldığında, 2014 ve 2016 yılı hariç altın kemer hep Antalya'ya gitti.
2014'te Samsunlu Fatih Atlı'nın ve 2016'da Ordulu Recep Kara'nın başpehlivanlığı haricinde, Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, Korkutelili Ali Gürbüz, Elmalılı İsmail Balaban, Kumlucalı Orhan Okulu altın kemeri Antalya'ya taşıdı.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son 10 organizasyonun şampiyonları şöyle:
2009: Mehmet Yeşil Yeşil 2010: Mehmet Yeşil Yeşil 2011: Ali Gürbüz 2012: Ali Gürbüz 2013: İsmail Balaban 2014: Fatih Atlı 2015: Orhan Okulu 2016: Recep Kara 2017: İsmail Balaban 2018: Orhan Okulu 2019: Ali Gürbüz 2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.
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Kırkpınar tarihi
Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.
Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.
Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.
Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.
Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.