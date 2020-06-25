Başkan bombayı patlattı! Survivor sonrası Acun Ilıcalı ve Sercan...

OLUR OLMAZ AYRI BİR ŞEY Ayrıca Sercan Yıldırım'ın Survivor'dan sonra Fortuna Sittard'a transfer olabileceği yönündeki haberlere ise Acun Ilıcalı'dan "Sercan futbolcu olarak en verimli yaşında ve şovunu yapacak yaşta. Mesela Fortuna Sittard'a iyi bir Sercan Yıldırım düşünsene. Topu alıp gidiyor. Hollanda seyircisi tribünde. Olur olmaz ayrı bir şey" şeklinde yanıt gelmişti.