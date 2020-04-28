Başbakan Conte açıkladı, İtalya'da işler sarpa sardı! Yazın...

'EĞRİ TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR' En çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde konuşan Conte, "Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." şeklinde konuşurken sorumlu davranış sergilenmez ise salgına ilişkin eğrinin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.