Başbakan Conte açıkladı, İtalya'da işler sarpa sardı! Yazın...
Koronavirüs (corona virüsü) dünyayı etkisi altına alırken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin açıklamaları büyük tartışma yarattı. FIGC Başkanı Gravina'nın duyurduğu yaz planı da iptal oldu....
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Korona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte yaptığı açıklamada, "4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız" demişti.
2
NORMALE DÖNÜŞ SÖZLERİ OLAY OLDU
Başbakan Conte'nin dün açıkladığı kademeli normale dönüş programı, ülkede tartışmalara yol açarken 200 bin vakanın görüldüğü, 27 bine yakın ölümüm gerçekleştiği İtalya'da normale dönüş için acele edilmesi şaşkınlık yarattı.
3
Conte, yeni yaptığı açıklamada ise; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.
4
'EĞRİ TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR'
En çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde konuşan Conte, "Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." şeklinde konuşurken sorumlu davranış sergilenmez ise salgına ilişkin eğrinin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.
5
YAZ PLANI RAFA KALKIYOR
FIGC Başkanı Gravina geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklamada, "Her zaman şartlar oluştuğunda yeniden başlama isteğimizi dile getirmiştik. Hükümetin sunduğu ufuk, bize bunu yapma izni veriyor." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Conte'nin düştüğü son durum sonrası yaz planı da büyük ölçüde rafa kalkıyor.
6
TÜRKİYE Mİ?
Serie A takımlarının 18 Mayıs’ta antrenmanlara başlaması ve ligde kalan maç takviminin haziran başından 2 Ağustos’a kadar tamamlanması en çok öne çıkan senaryo olarak telaffuz ediliyordu.
7
Sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açmıştı.
8
Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecekti.
9
12 HAFTAYI 1.5 AYDA BİTİRME PLANI
Kalan 12 haftayı 1.5 ayda bitirmeyi hedefleyen İtalya Futbol Federasyonu'nun düşündüğü ülkelerden birinin de Türkiye olduğu belirtilmişti.
10
En son lig maçının 9 Mart’ta oynandığı Serie A’da o tarihten bu yana maç yapılmazken, ligin kaldığı yerden tekrar ne zaman başlayacağı merak ve tartışma konusu olurken Conte'nin zorunlu açıklaması sonrası bu tarihlerin çok daha ileri atılacağı kesinlik kazandı.
11
BAKAN MESAFELİ YAKLAŞIYOR
Federasyon Başkanı Gravina, Birinci Futbol Ligi Serie A’nın bütünüyle durmasının İtalyan sporuna zarar vereceğini belirterek 8 Mayıs’ta federasyon yönetim kurulunu toplantıya çağırdığı bilgisini vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın ise konuya mesafeli yaklaştığı biliniyor.
12
UEFA ORGANİZASYONLARI KONUSU KRİTİK
İtalya'da liglerin başlama belirsizliği önümüzdeki sezon UEFA organizasyonlarını da sekteye uğratabilir.
13
Sezon planlaması için henüz harekete geçmeyen UEFA'nın ülkelerdeki durumu yakından takip ettiği ifade edilirken Çizme'nin yaz aylarını maç yapmadan tamamlama ihtimali planları bir kez daha sekteye uğratacak.