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Futbol
Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 09:55,

Başbakan Conte açıkladı, İtalya'da işler sarpa sardı! Yazın...

Koronavirüs (corona virüsü) dünyayı etkisi altına alırken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin açıklamaları büyük tartışma yarattı. FIGC Başkanı Gravina'nın duyurduğu yaz planı da iptal oldu....

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Korona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte yaptığı açıklamada, "4 Mayıs'ta İtalya'yı kademeli olarak açacağız" demişti.

2NORMALE DÖNÜŞ SÖZLERİ OLAY OLDU

NORMALE DÖNÜŞ SÖZLERİ OLAY OLDU

Başbakan Conte'nin dün açıkladığı kademeli normale dönüş programı, ülkede tartışmalara yol açarken 200 bin vakanın görüldüğü, 27 bine yakın ölümüm gerçekleştiği İtalya'da normale dönüş için acele edilmesi şaşkınlık yarattı.

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Conte, yeni yaptığı açıklamada ise; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin tamamen kaldırılıp normale dönülmesi için ülkede henüz uygun koşulların olmadığını söyledi.

4EĞRİ TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR

'EĞRİ TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR'

En çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde konuşan Conte, "Herkes bir an önce normale dönüleceğini düşünüyordu ama bunu yapmak için uygun koşullar yok. Bunu açık ve güçlü bir şekilde söylememiz gerekiyor." şeklinde konuşurken sorumlu davranış sergilenmez ise salgına ilişkin eğrinin tekrar yükselişe geçeceğini vurguladı.

5YAZ PLANI RAFA KALKIYOR

YAZ PLANI RAFA KALKIYOR

FIGC Başkanı Gravina geçtiğimiz gün yaptığı yazılı açıklamada, "Her zaman şartlar oluştuğunda yeniden başlama isteğimizi dile getirmiştik. Hükümetin sunduğu ufuk, bize bunu yapma izni veriyor." ifadelerini kullanmıştı. Ancak Conte'nin düştüğü son durum sonrası yaz planı da büyük ölçüde rafa kalkıyor.

6TÜRKİYE Mİ

TÜRKİYE Mİ?

Serie A takımlarının 18 Mayıs’ta antrenmanlara başlaması ve ligde kalan maç takviminin haziran başından 2 Ağustos’a kadar tamamlanması en çok öne çıkan senaryo olarak telaffuz ediliyordu. 

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Sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açmıştı.

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Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecekti.

912 HAFTAYI 1.5 AYDA BİTİRME PLANI

12 HAFTAYI 1.5 AYDA BİTİRME PLANI

Kalan 12 haftayı 1.5 ayda bitirmeyi hedefleyen İtalya Futbol Federasyonu'nun düşündüğü ülkelerden birinin de Türkiye olduğu belirtilmişti.

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En son lig maçının 9 Mart’ta oynandığı Serie A’da o tarihten bu yana maç yapılmazken, ligin kaldığı yerden tekrar ne zaman başlayacağı merak ve tartışma konusu olurken Conte'nin zorunlu açıklaması sonrası bu tarihlerin çok daha ileri atılacağı kesinlik kazandı.

11BAKAN MESAFELİ YAKLAŞIYOR

BAKAN MESAFELİ YAKLAŞIYOR

Federasyon Başkanı Gravina, Birinci Futbol Ligi Serie A’nın bütünüyle durmasının İtalyan sporuna zarar vereceğini belirterek 8 Mayıs’ta federasyon yönetim kurulunu toplantıya çağırdığı bilgisini vermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın ise konuya mesafeli yaklaştığı biliniyor.

12UEFA ORGANİZASYONLARI KONUSU KRİTİK

UEFA ORGANİZASYONLARI KONUSU KRİTİK

İtalya'da liglerin başlama belirsizliği önümüzdeki sezon UEFA organizasyonlarını da sekteye uğratabilir.

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Sezon planlaması için henüz harekete geçmeyen UEFA'nın ülkelerdeki durumu yakından takip ettiği ifade edilirken Çizme'nin yaz aylarını maç yapmadan tamamlama ihtimali planları bir kez daha sekteye uğratacak. 

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