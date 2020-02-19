Başakşehir'den koronavirüs önlemi!

Dünya genelinde yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne sebep olak koronavirüs tehlikesi, uluslarası seyahat eden sporcuları endişelendiriyor.Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı için Lizbon'a gitti.Turuncu-lacivertli ekip, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket etti.Medipol Başakşehir'de, sakatlığı süren Robinho dışında tüm futbolcular kafilede yer aldı.Turuncu lacivertli oyuncular yolculuk esnasında koronavirüs tehdidine karşı önlem alması dikkatlerden kaçmadı.Martin Skrtel'in yaptığı Instagram paylaşımında oyuncuların maske taktıkları görüldü.Slovak futbolcu söz konusu paylaşımına takım arkadaşı Aziz Behich ve Fred Gulbrandsen'i etiketleyerek, Önce güvenlik notunu düştü.Bugünlerde havaalanlarında özellikle uluslararası seyahat yapan yolcuların her ihtimale karşı maske taktıkları biliniyor.Yolcular, Çin'den gelmeseler ya da Çin'e gitmeseler dahi önlem olarak maske takmayı tercih ediyorlar.Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu bugün TSİ 20.30'da karşılaşmanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.