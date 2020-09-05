Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Lazio ile anlaştılar...

Başakşehir, transferde bombayı patlattı!Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Serie A takımlarından Lazio'nun stoperi Bastos'u kadrosuna kattı.Angolalı stoper ile Fenerbahçe'nin de ciddi bir ilgisi vardı. Hatta Fenerbahçe, Muriqi'yi transfer etmek isteyen Lazio'dan takas yoluyla Bastos'u talep etmişti.İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Başakşehir'in Bastos transferini bitirdiğini ve 3 yıllık sözleşme imzalandığıını açıkladı. Başakşehir, böylece Bastos transferinde Fenerbahçe'ye çalım atarak Şampiyonlar Ligi öncesinde savunma hattını güçlendirmiş oldu.Sarı lacivertli ekip, Muriqi transferi için Lazio ile yapılan görüşmelerde Bastos'u da istemiş ancak takasın gerçekleşmemesi nedeniyle Muriqi'nin ücretini arttırmıştı.İtalyan basını, Lazio ve Fenerbahçe'nin önce 17 milyon euro + Bastos konusunda anlaştığını duyurmuştu.Ancak Bastos transferinin suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis ücreti istemişti.Muriqi'ye Lazio'nun ardından Fiorentina'nın da dahil olmasıyla birlikte sarı lacivertli ekip Kosovalı golcü için talebini 22 milyon euroya kadar çıkartmıştı.Bastos'un Başakşehir'e transfer olmasıyla birlikte Fenerbahçe ve Lazio arasındaki Muriqi - Bastos takası da böylece iptal oldu.28 yaşındaki Angolalı stoper, geçen sene Lazio'da 22 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist üretmişti. Bastos, 4 senedir Lazio forması giyiyordu.