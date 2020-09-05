MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBaşakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Lazio ile anlaştılar...
GeriFutbol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Lazio ile anlaştılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 14:46 | 

Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Lazio ile anlaştılar...

Başakşehir - Fenerbahçe - Lazio üçgeninde transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Başakşehir, transferde bombayı patlattı!

2
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir, Serie A takımlarından Lazio'nun stoperi Bastos'u kadrosuna kattı.

3
Abone Olgoogle-news

Angolalı stoper ile Fenerbahçe'nin de ciddi bir ilgisi vardı. Hatta Fenerbahçe, Muriqi'yi transfer etmek isteyen Lazio'dan takas yoluyla Bastos'u talep etmişti.

43 YILLIK ANLAŞMA
Abone Olgoogle-news

3 YILLIK ANLAŞMA

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Başakşehir'in Bastos transferini bitirdiğini ve 3 yıllık sözleşme imzalandığıını açıkladı.

5
Abone Olgoogle-news

Başakşehir, böylece Bastos transferinde Fenerbahçe'ye çalım atarak Şampiyonlar Ligi öncesinde savunma hattını güçlendirmiş oldu.

6VEDAT TAKASINDA İSMİ GEÇİYORDU
Abone Olgoogle-news

VEDAT TAKASINDA İSMİ GEÇİYORDU

Sarı lacivertli ekip, Muriqi transferi için Lazio ile yapılan görüşmelerde Bastos'u da istemiş ancak takasın gerçekleşmemesi nedeniyle Muriqi'nin ücretini arttırmıştı.

7
Abone Olgoogle-news

İtalyan basını, Lazio ve Fenerbahçe'nin önce 17 milyon euro + Bastos konusunda anlaştığını duyurmuştu.

8TAKAS İPTAL, ÜCRET ARTTI
Abone Olgoogle-news

TAKAS İPTAL, ÜCRET ARTTI

Ancak Bastos transferinin suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Muriqi için Lazio'dan 20 milyon euro bonservis ücreti istemişti.

9
Abone Olgoogle-news

Muriqi'ye Lazio'nun ardından Fiorentina'nın da dahil olmasıyla birlikte sarı lacivertli ekip Kosovalı golcü için talebini 22 milyon euroya kadar çıkartmıştı.

10
Abone Olgoogle-news

Bastos'un Başakşehir'e transfer olmasıyla birlikte Fenerbahçe ve Lazio arasındaki Muriqi - Bastos takası da böylece iptal oldu.

11
Abone Olgoogle-news

28 yaşındaki Angolalı stoper, geçen sene Lazio'da 22 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist üretmişti.

12
Abone Olgoogle-news

Bastos, 4 senedir Lazio forması giyiyordu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi