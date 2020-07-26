Başakşehir'de tarihi kutlama! Duygusal anlar ve şampiyonluk itirafları
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Başakşehir'de şampiyonluk sevinci yaşanıyor. İşte o tarihi anlar ve futbolcuların zafer itirafları...
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Süper Lig'in 2019-2020 şampiyonu Başakşehir üstü açık otobüs ile kısa bir şehir turunun ardından kendi stadına gitti
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Kasımpaşa maçı sonrası otobüse binen Turuncu-Lacivertliler, büyük bir coşku ile şampiyonluğu kutlayıp, o anları cep telefonlarına kaydettiler
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Çeşitli tezahüratlar yapan futbolcu, teknik heyet, sağlık ekibi; kısacası takımda görevli herkes şampiyonluğun tadını çıkarıp, ellerinde cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdiler.
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ATEŞİ ÖLÇÜLEREK STADA ALINDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şampiyonluk kutlamasına 3 bin 500 taraftar alındı. Taraftarlar, ateşleri ölçülerek tribündeki yerlerini alabildi. Taraftarların stada girişi sırasında da sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.
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Başakşehirli yıldızlar, otübüste şampiyonluk hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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ALEXANDRU EPUREANU
"Böyle bir rekabet ortamında Başakşehir'in şampiyon olması çok büyük bir başarı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşmıştık, olmadı. Bu sene şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz
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DANIJEL ALEKSIC
"Türkiye'de yaşamak benim için büyük keyif, Başakşehir'de oynamak ise büyük bir gurur"
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MARTIN SKRTEL
"Başakşehir'e geldiğim ilk günden bu yana büyük bir mutluluk yaşadım. Bu şampiyonluk çok özel bir şampiyonluk, inanılmaz hissediyorum"
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ELJERO ELIA
"Başakşehir'e şampiyon olmak için geldim ve sonunda şampiyonluk sevinci yaşadım. Başakşehir'de kalır mıyım? Her şey mümkün"
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DEMBA BA
"Başakşehir'in şampiyon olması için elimden geleni yaptım; varımı yoğumu ortaya koydum"
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MERT GÜNOK
"Başka takımlarda da şampiyonluk yaşadım ama Başakşehir ile yaşadığım şampiyonluk başka bir şey"
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İRFAN CAN KAHVECİ
"Üç büyüklerin dışında bir takımın şampiyon olması kolay bir şey değil, Başakşehir bunu başardı. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarım"
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EDIN VISCA
"Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. İnşallah başka kupalar da alacağız, bu daha başlangıç"
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ROBINHO
"Başakşehir'e gelirken bir hedefim vardı ve be hedefi gerçekleştirip şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz."
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GÖKHAN İNLER
"Dört yıldır bu ligde hep ön sıralardayız. Elimizden geleni en iyi şekilde yaptık. Pandemi sonrası kendimizi gösterdik, az puan kaybettik ve kupayı da aldık. Tarih yazdık."