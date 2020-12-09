Başakşehir maçında PSG'li oyuncu fitili ateşledi! 'Haydi gidelim' | Paris'te ırkçılık skandalı
Paris Saint-Germain - İstanbul Başakşehir maçı 4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kalırken saha içinde yaşananlarla ilgili detaylar da ortaya çıktı.
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Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.
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Bunun ardından Türk spor kamuoyundan bu ırkçılığa büyük bir tepki geldi.
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Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.
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Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem karşılaşmanın Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlerle maruz kaldı.
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Irkçı söylemlerin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odasına gitme kararı aldı.
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Öte yandan maçın yayıncılarından RMC Sport görüntülerin altyazılı halini yayınladı.
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Pierre Webo’nun "Neden Negro" diye hakeme çıkışmasından sonra gelen ilk ses Presnel Kimpembe'den oldu.
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Kimpembe, "Niye siyah demiş ? Haydi sahayı terk edelim. Niye Siyah diyor?" ifadelerini kullandı.
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Bu esnada Neymar, Mbappe gibi isimler saha kenarına geldi ve olan bitenle ilgili bilgiler aldı.