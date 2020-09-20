Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'i! Fatih Terim'den sürpriz...

ASLAN MORALLİ Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı ve moral kazandı.