Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'i! Fatih Terim'den sürpriz...

Süper Lig'in ikinci haftası dev bir maça sahne oluyor! Süper Lig'in son iki şampiyonu Medipol Başakşehir ve Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı ve moral kazandı.Galatasaray'da golcüler Falcao ve Diagne'nin de sezona iyi başlaması sarı kırmızılı camiada yüzleri gülümsetti. Falcao lig maçında 2, Diagne ise Avrupa'da 2 gol kaydetti.İlk hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor.Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.10 gün önce takıma katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı ise teknik direktör Fatih Terim verecek.Yıllar sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan ise ilk kez eski takımı Başakşehir'e karşı mücadele edecek.Dev maç öncesi iki teknik direktör de ilk 11'lerini belirledi. İşte Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...