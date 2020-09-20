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GeriFutbol Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'i! Fatih Terim'den sürpriz...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 20 Eylül 2020 - 13:53 | 

Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'i! Fatih Terim'den sürpriz...

Süper Lig'de haftanın kritik maçlarından birisi Başakşehir ve Galatasaray arasında oynanacak...

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1
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Süper Lig'in ikinci haftası dev bir maça sahne oluyor! Süper Lig'in son iki şampiyonu Medipol Başakşehir ve Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

2ASLAN MORALLİ
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ASLAN MORALLİ

Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı ve moral kazandı.

3
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Galatasaray'da golcüler Falcao ve Diagne'nin de sezona iyi başlaması sarı kırmızılı camiada yüzleri gülümsetti. Falcao lig maçında 2, Diagne ise Avrupa'da 2 gol kaydetti.

4HEDEF İLK GALİBİYET
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HEDEF İLK GALİBİYET

İlk hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

5
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

6YENİ TRANSFER BELİRSİZ
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YENİ TRANSFER BELİRSİZ

10 gün önce takıma katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı ise teknik direktör Fatih Terim verecek.

7
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Yıllar sonra Galatasaray'a dönen Arda Turan ise ilk kez eski takımı Başakşehir'e karşı mücadele edecek.

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Dev maç öncesi iki teknik direktör de ilk 11'lerini belirledi. İşte Başakşehir - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

9FATİH ÖZTÜRK
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FATİH ÖZTÜRK

10OMAR ELABDELLAOUI
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OMAR ELABDELLAOUI

11CHRISTIAN LUYINDAMA
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CHRISTIAN LUYINDAMA

12MARCAO
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MARCAO

13MARCELO SARACCHI
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MARCELO SARACCHI

14TAYLAN ANTALYALI
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TAYLAN ANTALYALI

15SOFIANE FEGHOULI
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SOFIANE FEGHOULI

16YOUNES BELHANDA
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YOUNES BELHANDA

17EMRE KILINÇ
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EMRE KILINÇ

18ARDA TURAN
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ARDA TURAN

19RADAMEL FALCAO
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RADAMEL FALCAO

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