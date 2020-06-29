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Futbol
Haber GiriÅŸ: 29 Haziran 2020 - 10:41,

BaÅŸakÅŸehir - Galatasaray maçÄ± sonrasÄ± tansiyon yükseldi! Terim, Buruk...

SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en kritik mÃ¼cadelelerinden biri BaÅŸakÅŸehir'de oynandÄ±. MaÃ§ sonu ise tansiyon yÃ¼kseldi.

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BaÅŸakÅŸehir ile Galatasaray, Fatih Terim StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. BÃ¼yÃ¼k heyecana sahne olan maÃ§ 1-1 eÅŸitlikle sonuÃ§landÄ±. BaÅŸakÅŸehir'in golÃ¼nÃ¼ 51. dakikada Danijel Aleksic atarken Galatasaray'Ä±n sayÄ±sÄ±nÄ± 67'de Emre Akbaba kaydetti.

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Galatasaray'da Lemina ve Linnes sakatlanarak oyuna devam edemedi. BaÅŸakÅŸehir'de ise Aleksic ve Mahmut sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ev sahibinde Edin Visca da iki sarÄ± karttan kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼ ve Antalyaspor maÃ§Ä±nda cezalÄ± duruma dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Bu sonucun ardÄ±ndan BaÅŸakÅŸehir puanÄ±nÄ± 60'a, Galatasaray ise 52'ye Ã§Ä±kardÄ±. BaÅŸakÅŸehir SÃ¼per Lig'de liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

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Medipol BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray ile ikili averajda avantajÄ± elde etti. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda iki takÄ±m arasÄ±nda TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä± turuncu-lacivertli ekip 1-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 1-1 beraberlikle sona ermesiyle ikili averajda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran Medipol BaÅŸakÅŸehir, sezon sonunda olasÄ± puan eÅŸitliÄŸi durumunda Galatasaray'Ä±n Ã¼stÃ¼nde yer alacak.

6MAÃ‡ SONU TANSÄ°YON YÃœKSELDÄ°
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MAÃ‡ SONU TANSÄ°YON YÃœKSELDÄ°

Ä°ki takÄ±mÄ±n da bir puanla sahadan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan maÃ§ sonunda iki yedek kulÃ¼besi arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±

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YaÅŸanan gerilim soyunma odasÄ±na taÅŸÄ±nmazken, o anlar foto muhabirlerinin kadrajÄ±na girdi.Â

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O esnada Fatih Terim ile Okan Buruk birbirlerini tebrik etti.

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Ä°kis isim tansiyonun daha fazla artmamasÄ± adÄ±na teknik ekiplerine uyarÄ±larda bulundu.

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Galatasaray Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak da bÃ¼yÃ¼k heyecan iÃ§inde maÃ§Ä± izledi.

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Albayrak, Emre Akbaba'nÄ±n golÃ¼ sonrasÄ± bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸarken son bÃ¶lÃ¼mde kaÃ§an galibiyetin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±.

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Fatih Terim ise maÃ§Ä± sonu oyuncularÄ±nÄ± mÃ¼cadelelerinden Ã¶tÃ¼rÃ¼ kutladÄ±.

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Ä°ÅžTE TERÄ°M'Ä°N SÃ–ZLERÄ°

"MaÃ§ Ã¶ncesi, ÅŸartlar ne olursa olsun Galatasaray'Ä±n kabullenmeyen, oyunu bÄ±rakmayan, vazgeÃ§meyen bir takÄ±m olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledim. Galatasaray'Ä±n bu kadar eksiÄŸinin olduÄŸu ortamda futbol kamuoyunun maÃ§Ä±n BaÅŸakÅŸehir'in lehine geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi Ã§ok doÄŸaldÄ±. HiÃ§ hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeylerden bir tanesi vazgeÃ§mektir."

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"MaÃ§ Ã¶ncesi oyuncularÄ±mÄ±n da bugÃ¼n vazgeÃ§meyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸtim. MaÃ§Ä± gÃ¶rÃ¼nce de onlarÄ± tebrik ediyorum. Ã–nemli bir maÃ§ oynadÄ±lar. Net olarak galibiyeti kaÃ§Ä±rdÄ±k. Futbolu iyi oynamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve oynadÄ±k. BayaÄŸÄ± da pozisyon bulduk ama deÄŸerlendiremedik."

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