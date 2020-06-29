BaÅŸakÅŸehir - Galatasaray maçÄ± sonrasÄ± tansiyon yükseldi! Terim, Buruk...
SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en kritik mÃ¼cadelelerinden biri BaÅŸakÅŸehir'de oynandÄ±. MaÃ§ sonu ise tansiyon yÃ¼kseldi.
BaÅŸakÅŸehir ile Galatasaray, Fatih Terim StadÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. BÃ¼yÃ¼k heyecana sahne olan maÃ§ 1-1 eÅŸitlikle sonuÃ§landÄ±. BaÅŸakÅŸehir'in golÃ¼nÃ¼ 51. dakikada Danijel Aleksic atarken Galatasaray'Ä±n sayÄ±sÄ±nÄ± 67'de Emre Akbaba kaydetti.
Bu sonucun ardÄ±ndan BaÅŸakÅŸehir puanÄ±nÄ± 60'a, Galatasaray ise 52'ye Ã§Ä±kardÄ±. BaÅŸakÅŸehir SÃ¼per Lig'de liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
Bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 1-1 beraberlikle sona ermesiyle ikili averajda Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kuran Medipol BaÅŸakÅŸehir, sezon sonunda olasÄ± puan eÅŸitliÄŸi durumunda Galatasaray'Ä±n Ã¼stÃ¼nde yer alacak.
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