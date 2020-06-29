Ä°ÅžTE TERÄ°M'Ä°N SÃ–ZLERÄ° "MaÃ§ Ã¶ncesi, ÅŸartlar ne olursa olsun Galatasaray'Ä±n kabullenmeyen, oyunu bÄ±rakmayan, vazgeÃ§meyen bir takÄ±m olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledim. Galatasaray'Ä±n bu kadar eksiÄŸinin olduÄŸu ortamda futbol kamuoyunun maÃ§Ä±n BaÅŸakÅŸehir'in lehine geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi Ã§ok doÄŸaldÄ±. HiÃ§ hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeylerden bir tanesi vazgeÃ§mektir."