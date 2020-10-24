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Haber Giriş: 24.10.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Canlı | Başakşehir - Antalyaspor maçı

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Canlı | Başakşehir - Antalyaspor maçı
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Başakşehir, Süper Lig'in 6. hafta maçında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Başakşehir: 4

Antalyaspor: 1

Goller: 11' Visca(pen.), 14' Podolski, 23' Visca, 27' İrfan Can, 35' Crivelli

Kırmızı kart: 41' Amilton (Antalyaspor)

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mahmut, İrfan Can, Deniz Türüç, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Nuri, Podolski, Orgill, Kudriashov, Amilton, Mert, Bünyamin, Veysel.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı iki iç saha maçını da kazanamayan Başakşehir, aynı sezonda daha uzun bir seriyi en son 2012/13'te yaşamıştı. Deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Antalyaspor, tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı. Çıktığı son iki iç saha karşılaşmasında fileleri havalandıramayan Başakşehir, Süper Lig tarihinde üç maçlık bir gol hasreti yaşamadı. Süper Lig'in ilk beş haftasında hem en fazla faul yapan, hem de en fazla faule maruz kalan takım Antalyaspor.

Başakşehir forması giyen Edin Visca, Antalyaspor'a karşı iç sahada çıktığı son üç Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig'in son üç sezonunda Başakşehir orta sahası İrfan Can Kahveci'den daha fazla ceza sahası dışı golü atan tek oyuncu Jose Sosa.

Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün üçünde asisti yapan isim Amilton'du. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Süper Lig kariyerinde en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Başakşehir.

Başakşehir Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Antalyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçta Aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynadığı maçta Aşil tendonu kopan turuncu-lacivertli futbolcu Junior Caiçara ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Caiçara'nın, Şampiyonlar Ligi’nde 20 Ekim Salı günü oynanan Leipzig maçı sırasında meydana gelen Aşil tendonu kopması nedeniyle bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkan Mesut Altan, kulübün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt ve teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.

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