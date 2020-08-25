Barcelona'nın yıldız futbolcusu Sergi Roberto'dan Yunanistan'da aile saadeti

Liglerin sona ermesinin ardından birçok futbolcu tatil için Yunanistan'dan Mykonos'u tercih etti.Koronavirüs nedeniyle ligler geç biterken futbolcular, kısa süreliğini olsa da tatilin keyfini çıkartmaya çalışıyor.Bu futbolculardan birisi de Barcelona'dan Sergi Roberto oldu...Barcelona'nın Bayern Münih'e 8-2 gibi flaş bir skorla mağlup olmasıyla kulüpte bir çok futbolcunun ayrılıcağı söyleniyordu.İspanyol basınının haberlerine göre satış listesinde bulunan futbolcular arasınd Sergi Roberto da geliyor.Kötü geçen sezonun ardından Sergi Roberto, ailesiyle birlikte tatilini Mykonos'ta geçirdi.Sergi Roberto, eşi Coral Simanovich ve çocukları Kaia ile birlikte Yunanistan'daydı.Bayern hezimetinin acısını unutmaya çalışan Barcelona futbolcularında Roberto ve Coral Simanovich'in aile saadeti dikkat çekti.Öte yandan İngiltere'de de çok sayıda futbolcu tatil için Yunanistan'ı tercih etmişti.Ancak tatil dönüşü 16 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.Son olarak Yunanistan'a giden iki Sheffield United futbolcusunda virüs olduğu açıklanmıştı.Kariyeri boyunca Barcelona forması giyen 28 yaşındaki Sergi Roberto'nun geleceği ise merak konusu. Yıldız futbolcunun Barcelona'dan ayrılabileceği belirtiliyordu...