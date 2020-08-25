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GeriFutbol Barcelona'nın yıldız futbolcusu Sergi Roberto'dan Yunanistan'da aile saadeti
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 09:56 | 

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Sergi Roberto'dan Yunanistan'da aile saadeti

Barcelona'nın yıldız futbolcularından Sergi Roberto, ailesiyle birlikte Yunanistan tatilinde görüntülendi.

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Liglerin sona ermesinin ardından birçok futbolcu tatil için Yunanistan'dan Mykonos'u tercih etti.

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Koronavirüs nedeniyle ligler geç biterken futbolcular, kısa süreliğini olsa da tatilin keyfini çıkartmaya çalışıyor.

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Bu futbolculardan birisi de Barcelona'dan Sergi Roberto oldu...

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Barcelona'nın Bayern Münih'e 8-2 gibi flaş bir skorla mağlup olmasıyla kulüpte bir çok futbolcunun ayrılıcağı söyleniyordu.

5AYRILIK İDDİALARI...
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AYRILIK İDDİALARI...

İspanyol basınının haberlerine göre satış listesinde bulunan futbolcular arasınd Sergi Roberto da geliyor.

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Kötü geçen sezonun ardından Sergi Roberto, ailesiyle birlikte tatilini Mykonos'ta geçirdi.

7EŞİYLE BİRLİKTE DENİZ KEYFİ
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EŞİYLE BİRLİKTE DENİZ KEYFİ

Sergi Roberto, eşi Coral Simanovich ve çocukları Kaia ile birlikte Yunanistan'daydı.

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Bayern hezimetinin acısını unutmaya çalışan Barcelona futbolcularında Roberto ve Coral Simanovich'in aile saadeti dikkat çekti.

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Öte yandan İngiltere'de de çok sayıda futbolcu tatil için Yunanistan'ı tercih etmişti.

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Ancak tatil dönüşü 16 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı.

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Son olarak Yunanistan'a giden iki Sheffield United futbolcusunda virüs olduğu açıklanmıştı.

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Kariyeri boyunca Barcelona forması giyen 28 yaşındaki Sergi Roberto'nun geleceği ise merak konusu.

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Yıldız futbolcunun Barcelona'dan ayrılabileceği belirtiliyordu...

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