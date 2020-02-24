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Futbol
Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 12:50, /

Barcelona'da koronavirüs alarmı!

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs bir kez daha futbola sıçradı...

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Spor Arena Dış Haberler | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya'da koronavirüs alarmı verildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Barcelona, İtalya'ya gider gitmez koronavirüs tehdidi sebebiyle önlem amaçlı bir dizi testten geçecek.

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ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona forması giyen oyuncular, Napoli'ye iner inmez havalimanında muayene edilecekler ve ateşleri ölçülecek.

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Bu ilk kontrol esnasında ya da maçın ardından ülkeden ayrılırken vücut sıcaklığı anormal seviyede olan futbolcular, ivedilikle en yakın hastaneye kaldırılacak ve tedavi altına alınacaklar.

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İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü Lombardia bölgesi ile Napoli arasında 789 km bulunuyor.

6NAPOLIDE HENÜZ VİRUS TEHDİDİ YOK

NAPOLI'DE HENÜZ VİRUS TEHDİDİ YOK

Yetkililer, tehlike bölgesinden karayoluyla yaklaşık 7.5 saatlik mesafede bulunan Napoli'de maçın oynanmasına herhangi bir engel olmadığı görüşünde.

7SERIE ADA MAÇLAR ERTELENDİ

SERIE A'DA MAÇLAR ERTELENDİ

Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bu hafta yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Ayrıca İtalya Serie B'de Cumartesi günü oynanması gereken Ascoli - Cremonese maçı da koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelenmişti.

9ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli, dün yaptığı basın toplantısında şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirmişti.

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