Barcelona'da koronavirüs alarmı!

Tüm dünyaya korku salan koronavirüs bir kez daha futbola sıçradı...
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Spor Arena Dış Haberler | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Napoli - Barcelona maçı öncesinde İtalya'da koronavirüs alarmı verildi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak olan Barcelona, İtalya'ya gider gitmez koronavirüs tehdidi sebebiyle önlem amaçlı bir dizi testten geçecek.
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ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona forması giyen oyuncular, Napoli'ye iner inmez havalimanında muayene edilecekler ve ateşleri ölçülecek.
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Bu ilk kontrol esnasında ya da maçın ardından ülkeden ayrılırken vücut sıcaklığı anormal seviyede olan futbolcular, ivedilikle en yakın hastaneye kaldırılacak ve tedavi altına alınacaklar.
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İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü Lombardia bölgesi ile Napoli arasında 789 km bulunuyor.
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NAPOLI'DE HENÜZ VİRUS TEHDİDİ YOK
Yetkililer, tehlike bölgesinden karayoluyla yaklaşık 7.5 saatlik mesafede bulunan Napoli'de maçın oynanmasına herhangi bir engel olmadığı görüşünde.
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SERIE A'DA MAÇLAR ERTELENDİ
Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki bu hafta yapılacak tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari ve Inter-Sampdoria maçları ileri bir tarihe ertelenmişti.
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Ayrıca İtalya Serie B'de Cumartesi günü oynanması gereken Ascoli - Cremonese maçı da koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelenmişti.
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ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Sivil Savunma Direktörü Angelo Borrelli, dün yaptığı basın toplantısında şu ana kadar Kovid-19 salgınının İtalya'da toplam 79 kişide görüldüğünü, bunlardan 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin Roma'da taburcu edildiğini, 76'sının durumunun ise pozitif olduğunu bildirmişti.