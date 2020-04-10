Barcelona'da gece yarısı corona virüs depremi! 6 isim birden...
Corona virüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'ya bir darbede yöneticilerinden geldi. İspanyol devinde gece yarısı şok olaylar yaşandı...
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Corona virüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'da flaş olaylar yaşanıyor.
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İspanyol devinde 6 yönetici Başkan Josep Maria Bartomeu'nun tutarsız kararlarını gerekçe göstererek istifa etti.
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Futbolcularından %30'luk maaş indirimine gitmelerini isteyen Barcelona, corona virüs etkisiyle zor günler yaşıyor.
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Barcelona kulübünde ikisi başkan yardımcısı olmak üzere toplam 6 yönetici flaş bir karara imza attı ve toplu halde istifa ettiler. İstifa mektubu ile birlikte bir de Başkan Bartomeu'ya not yazan yöneticilerin yaptıkları açıklamada yönetimin başındaki Bartomeu'nun tutarsız kararları sebebiyle istifa ettiklerini kaleme aldıkları belirtildi.
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Bartomeu'nun 6 yöneticinin istifasına rağmen yönetiminin resmi olarak düşmediğinin hatırlatıldığı haberde toplam 19 kişi olan yönetim kurulunun 13'e düştüğü belirtildi.
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İspanyol basını, bu istifalarla birlikte Bartomeu'yu zor günlerin beklediğini ifade etti ve önümüzdeki zamanlarda yeniden bir yönetim kurulu oluşturmakta zorlanabileceğini, erken bir seçim olabileceği kaydedildi.
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İstifa eden yöneticiler Emili Rousaud, Quique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Jordi Calsamiglia ve Maria Teixidor’un istifa mektuplarının ise şu şekilde olduğu belirtildi:
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“Aşağıda imzası bulunan yöneticiler olarak Barcelona’daki görevimizde geri dönülemez şekilde istifa ettiğimizi başkan Bartomeu’ya bildiriyoruz. Pandemik dönem geçirdiğimiz bu günlerde kulübün yönetim biçimlerini tersine çevirmeyi başaramadık. Ayrıca ‘barçagate’ olarak bilinen olayla ilgili de hayalkırıklığımızı da bildirmek isteriz.”
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İstifa eden yöneticilerin kullandığı 'barçagate' başkan Bartomeu’nun yakın zamanda sosyal medyada kendi lehine propaganda yapması için troll hesaplar aldığı olayının ortaya çıkması anlamına geliyor.
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Öte yandan Barcelona'da istifa eden yöneticilerin takımın yıldız ismi Lionel Messi'nin de hareketlerinden rahatsız olduğu belirtildi. Messi'nin geçtiğimiz günlerde maaşında indirime gitmeye yanaşmadığı ve takım arkadaşlarını da ayarttığı iddia edilmişti. Ayrıca Arjantinli yıldız, sportif direktör Abidal'i basın aracılığı ile eleştirmiş, ardından Abidal'in görevine son verilmişti.
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İstifa eden yöneticilerin, yılda toplam 130 milyon euro kazanmasına rağmen Messi'nin sorumluluktan kaçtığı ve takımı sanki kendisi yönetiyormuş gibi davrandığına dikkat çekildi.
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Zor günler yaşayan Barcelona'nın sezon sonunda bazı yıldız futbolcularla da yollarını ayırması bekleniyor. Listede bulunan isimlerin başında Rakitic, Dembele, Griezmann, Vidal var...