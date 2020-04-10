Barcelona'da gece yarısı corona virüs depremi! 6 isim birden...

Barcelona kulübünde ikisi başkan yardımcısı olmak üzere toplam 6 yönetici flaş bir karara imza attı ve toplu halde istifa ettiler. İstifa mektubu ile birlikte bir de Başkan Bartomeu'ya not yazan yöneticilerin yaptıkları açıklamada yönetimin başındaki Bartomeu'nun tutarsız kararları sebebiyle istifa ettiklerini kaleme aldıkları belirtildi.