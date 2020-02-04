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Futbol
Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 22:04, /

Barcelona'da Messi şoku! Antrenmanda kavga etti

La Liga'da lider Real Madrid'i takibini sürdüren Barcelona'da takım kaptanları Lionel Messi ve Gerard Pique arasında kavga çıktı.

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La Liga'da son 7 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ve teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Barcelona'da sular durulmuyor.

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İspanya basınından AS'ta yer alan haberde; Barcelona'da takım içi gruplaşmaların ciddi boyutlara ulaştığı ve bu durumun da olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtildi.

3ANTRENMANDA KAVGA

ANTRENMANDA KAVGA

Haberde; Katalan ekibinde Salı günü antrenmanda Messi ile Pique arasında kavga çıktığı kaydedildi.

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Birbirlerinin üzerine yürüyen ikili, bir anda bağırarak konuşmaya başladığı ve takım arkadaşlarının araya girerek tarafları sakinleştirdiği vurgulandı.

5FELIX İLE KAPIŞMIŞTI

FELIX İLE KAPIŞMIŞTI

Messi, Ocak ayında Atletico Madrid ile oynanan İspanya Kral Kupası yarı final mücadelesinde de Joao Felix ile kapışmıştı.

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Bir pozisyonun ardından Barcelona forması giyen Lionel Messi ile Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix arasında kısa süreli bir tartışma yaşamıştı.

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La Liga deviyle 2021'e dek sözleşmesi bulunan Lionel Messi, bu sezon 24 maçta 19 gol attı ve 12 asist yaptı.

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Barcelona ise La Liga'da 22 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle 46 puan topladı ve Real Madrid'in 3 puan gerisinde yer alıyor.

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Katalan devi Şampiyonlar Ligi'nde ise 25 Şubat ve 18 Mart tarihlerinde çeyrek finale kalmak için Napoli ile kozlarını paylaşacak.

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