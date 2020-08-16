MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSkandal ortaya çıktı! Meğer Messi...
GeriFutbol Skandal ortaya çıktı! Meğer Messi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 07:37,

Skandal ortaya çıktı! Meğer Messi...

Whatsapp grubundaki şok gerçek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1UĞUR MELEKE YAZDI
Abone Olgoogle-news

UĞUR MELEKE YAZDI

Aslında Barcelona bu 8 golü yemeye bir yıl önce başlamıştı, ama önceki gece tabelaya yansıdı ancak. Sezon 13 bölümlük pembe dizi kıvamında geçti, ihanet-entrika-hayal kırıklığı çok, futbol azdı.

2
Abone Olgoogle-news

Başrollerinde takımın itibarını zayıflatmak için PR şirketlerine para ödeyen bir başkan, başkana inanmadıklarını açıkça beyan eden futbolcular, bir grup sporcuyu kasten oynamamakla suçlayan bir sportif direktör, son derece düşük profilli bir teknik direktör ve öfke problemleri olan şovmen yardımcısı olan bir pembe diziydi bu...

3KULÜPTEKİ KARGAŞA BU YIL ZİRVE YAPTI
Abone Olgoogle-news

KULÜPTEKİ KARGAŞA BU YIL ZİRVE YAPTI

Filmi ne kadar geriye sarıp başlamak gerek bilemiyorum aslında. Valverde’li 2.5 yıl da kaotikti. Ama 2019-20 sezonunda Barcelona’daki kargaşa zirve yaptı.

4
Abone Olgoogle-news

2019 yazında Messi, Barcelona’nın tekrar kupalara aday olması için Neymar’ı alması gerektiğine inanıyor, Brezilyalı da İspanya’ya dönmek için çok hevesli görünüyordu.

5
Abone Olgoogle-news

Messi-Suarez-Neymar’ın hâlâ üçlü bir Whatsapp grupları olduğu ve bunu bozmadıkları biliniyor.

6NEYMARI ALAMADILAR
Abone Olgoogle-news

NEYMAR'I ALAMADILAR

Yazın Barcelona ve PSG arasında Neymar pazarlıkları yapıldı ve aradaki 20 milyonluk fark nedeniyle görüşmeler tıkandı.

7
Abone Olgoogle-news

Bu pazarlığın sonunda herkes kaybetti: Messi, arkadaşını takıma kasten getirmediğine inandığı başkan Bartemou’ya bir tık daha düşman oldu.

8
Abone Olgoogle-news

Neymar, aradaki 20 milyonluk farkı cebinden vermeyi teklif ettiği için Paris’te istenmeyen adam konumuna düştü. Hem Barcelona, hem PSG taraftarı rahatsız oldular konudan.

9WHATSAPP GRUBUNA ALINMAYAN ADAM: GRIEZMANN
Abone Olgoogle-news

WHATSAPP GRUBUNA ALINMAYAN ADAM: GRIEZMANN

Aslında o yapbozun bir parçası daha var, o da tabloya uymayan- uyamayan – belki de uymasına izin verilmeyen adam Griezmann... Bir Fransız olduğu için Messi-Suarez’le yakın arkadaş olamadı. Doğal olarak o da yüksek egolu bir genç adam.

10
Abone Olgoogle-news

Messi-Suarez’le saha içinde bir frekans yakalayamadı, sezonu adeta futbolu unutmuş olarak tamamladı. Griezmann’ı dışlamakla suçlanan Messi ise her konunun kendisine bağlanmasından rahatsız: “Antoine’la dışarıda görüştük. Yemek yedik. Herkes yakın arkadaş olmak zorunda değil” dedi kendini savunurken.

11KİMSENİN İNANMADIĞI BİR TEKNİK DİREKTÖR
Abone Olgoogle-news

KİMSENİN İNANMADIĞI BİR TEKNİK DİREKTÖR

Barcelona son iki sezondur Şampiyonlar Ligi’ne zaten çok acı biçimde veda ediyordu: Roma ve Liverpool’un epik geri dönüşlerine izin vererek... Bu iki epik geri dönüş de normalde Barcelona’da bir teknik adamın sonu olur.

12
Abone Olgoogle-news

Ancak Valverde’yi bu iki fiyaskoda göndermeyen başkan, çok zamansız bir şekilde sezon ortasında Arabistan’da kaybedilen bir kupa sonrası fişi çekti. Ve göreve son derece düşük profilli iyi bir insanı, Setien’i getirdi.

13SORUNLU YARDIMCI
Abone Olgoogle-news

SORUNLU YARDIMCI

Setien beklendiği gibi zayıf bir figür olarak kaldı. Atletico Madrid maçındaki su molasında futbolcuların hocanın etrafında toplanmadığı fotoğraf viral oldu.

14
Abone Olgoogle-news

Setien’in heyecanlı ve sorunlu yardımcısı Sarabia’nın da futbolcular tarafından sevilmemesi bir başka detaydı bu fotoğrafta.

15FUTBOLCULARINI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN BAŞKAN
Abone Olgoogle-news

FUTBOLCULARINI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞAN BAŞKAN

Kış 2019’da Ernesto Valverde bir taraftan takım içinde bir uyum yakalamaya, beraber çalabilen bir orkestra yaratmaya çalışıyor; ama diğer taraftan da ihanet görüyordu dışarıdan.

16
Abone Olgoogle-news

Konu henüz yargıda. Kesinleşmiş değil. Ama başkan Bartomeu’nun 13 ayrı PR şirketine Pep, Messi, Pique gibi kulüp efsanelerini itibarsızlaştırmak para ödediği iddiaları var.

17KASTEN OYNAMIYORLAR
Abone Olgoogle-news

"KASTEN OYNAMIYORLAR"

Üstelik futbolcuların da başkana inandığına dair bir hava sezmedim ben. Messi’nin bu konudaki yorumu şu: "Başkan bize bunun doğru olmadığını söyledi. Tek bildiğimiz bu."

18
Abone Olgoogle-news

Bu arada sportif direktör Eric Abidal’in bazı futbolcuları kasten oynamamakla suçlaması ve Messi’nin de bir saat içinde Twitter’dan ona ‘isim söylemesi’ çağrısında bulunması da bu konuyla ilişkili gibi.

19SONUÇ: BAŞKAN GİDER, HOCA GİDER, MESSİ KALIR
Abone Olgoogle-news

SONUÇ: BAŞKAN GİDER, HOCA GİDER, MESSİ KALIR

Şampiyonluk kaybedildi. Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü sezondur üst üste korkunç bir veda yapıldı.

20
Abone Olgoogle-news

Bayern maçındaki 8 gol 90 dakikada yenmedi, bence zaten bir yıldır yeniyordu, ancak tabelaya yansıdı.

21
Abone Olgoogle-news

Eğer Bayern maçı seyircili olsaydı, başkan zaten bugün gitmişti. Pandemi, Bartemou’nun ömrünü uzattı.

22
Abone Olgoogle-news

Setien devri bitti, büyük bir ihtimalle kurtuluş Pochettino’da aranacak. Messi sadece yepyeni bir takım değil, yepyeni bir kulüp yaratma arzusunda.

23
Abone Olgoogle-news

Başkan 2021’deki seçime kadar zorla kalsa bile, bir yıl sonra seçimle gideceği kesin gibi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi