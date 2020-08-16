Skandal ortaya çıktı! Meğer Messi...

WHATSAPP GRUBUNA ALINMAYAN ADAM: GRIEZMANN Aslında o yapbozun bir parçası daha var, o da tabloya uymayan- uyamayan – belki de uymasına izin verilmeyen adam Griezmann... Bir Fransız olduğu için Messi-Suarez’le yakın arkadaş olamadı. Doğal olarak o da yüksek egolu bir genç adam.