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GeriFutbol Ballon d'Or'un ardından Wanda Nara-Icardi krizi! Herkes vardı, sadece onlar yoktu...
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Futbol
Haber Giriş: 04 Aralık 2021 - 10:18 | 

Ballon d'Or'un ardından Wanda Nara-Icardi krizi! Herkes vardı, sadece onlar yoktu...

Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u 7. kez kazanmasının ardından bu kez PSG'de kriz yaşandı. Arjantinli yıldız için organize edilen partiye tüm futbolcular davet edilirken, Wanda-Nara ve Mauro Icardi davet edilmedi. İşte yaşananlar...

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PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin Ballon d'Or kazanmasının yankıları sürerken, son olarak Fransa'da yaşanan parti krizi gündeme geldi.
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Messi'nin Ballon d'Or'u 7. kez kazanması dünya basınında en çok konuşulan konulardan biri haline gelmiş ve Arjantinli futbolcunun ödülü hak etmediği öne sürülmüştü.
3FUTBOL DÜNYASI TEPKİLİYDİ

FUTBOL DÜNYASI TEPKİLİYDİ

Messi'nin ezeli rakibi olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok futbolcu, Ballon d'Or'u Messi'nin yerine Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini savundu.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından, bu kez PSG içerisinde bir parti krizi yaşandı.
5PARTİYE DAVET EDİLMEYEN TEK KİŞİ: ICARDI VE NARA

PARTİYE DAVET EDİLMEYEN TEK KİŞİ: ICARDI VE NARA

İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre; Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını kutlamak için bir parti organize edildi.
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PSG'nin diğer Arjantinlileri Angel di Maria ve Leandro Paredes'in organize ettiği partiye tüm takım katılırken, Mauro Icardi partide yer almayan tek PSG oyuncusu oldu.
7SEBEBİ PAREDESLE OLAN HUSUMET

SEBEBİ PAREDES'LE OLAN HUSUMET

Icardi'nin partide yer almama nedeninin, Messi'nin kendisini sevmemesinin değil eşi Wanda Nara ile partiyi organize eden Paredes'le arasında kişisel husumetin bulunması olduğu belirtildi.
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Messi'nin Icardi'nin partide olmasını istediği ancak Paredes'in Wanda Nara nedeniyle buna engel olarak tecrübeli forveti çağırmadığı ifade edildi.
9MESSINİN SEVMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

MESSI'NİN SEVMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Messi'nin Maxi Lopez ile Barcelona'da başlayan arkadaşlığını halen sürdürdüğü ve Maxi Lopez'in eski eşi Wanda Nara ile evlenen Mauro Icardi'ye tepkili olması nedeniyle aynı takımda olmalarına rağmen fazla diyalog kurmadıkları öne sürülmüştü.
10HAYRANIN TEPKİSİNE RONALDODAN DESTEK

HAYRANIN TEPKİSİNE RONALDO'DAN DESTEK

Ballon d'Or töreni sonrası Portekizli Cristiano Ronaldo'nun hayranı olan bir Instagram hesabı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını eleştirerek şu mesajı paylaşmıştı;
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"Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak"
12FLAŞ YORUM: GERÇEKLER...

FLAŞ YORUM: GERÇEKLER...

Bu paylaşımı önce beğenen ardından da altına yorum yapan Ronaldo, "Gerçekler" ifadesini kullanmıştı.
13LEWANIN ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜSÜ

LEWA'NIN ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜSÜ

Ödülün açıklandığı esnada Bayern Münih'le muhteşem bir sezon geçiren Robert Lewandowski'nin yüz ifadesi epey konuşulmuştu.
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Messi'yi tebrik eden Lewandowski, "Aday olan diğer tüm oyuncuları da tebrik ederim. Yılın Forveti ödülünü kazandım, hiç bir oyuncu arkasında en güçlü takım ve taraftar olmadan bireysel ödüller kazanamaz. Destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
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