Ballon d'Or'un ardından Wanda Nara-Icardi krizi! Herkes vardı, sadece onlar yoktu...
Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u 7. kez kazanmasının ardından bu kez PSG'de kriz yaşandı. Arjantinli yıldız için organize edilen partiye tüm futbolcular davet edilirken, Wanda-Nara ve Mauro Icardi davet edilmedi. İşte yaşananlar...
PSG'nin Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi'nin Ballon d'Or kazanmasının yankıları sürerken, son olarak Fransa'da yaşanan parti krizi gündeme geldi.
FUTBOL DÜNYASI TEPKİLİYDİ
Messi'nin ezeli rakibi olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo başta olmak üzere birçok futbolcu, Ballon d'Or'u Messi'nin yerine Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini savundu.
PARTİYE DAVET EDİLMEYEN TEK KİŞİ: ICARDI VE NARA
İtalyan Corriere dello Sport'un haberine göre; Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını kutlamak için bir parti organize edildi.
SEBEBİ PAREDES'LE OLAN HUSUMET
Icardi'nin partide yer almama nedeninin, Messi'nin kendisini sevmemesinin değil eşi Wanda Nara ile partiyi organize eden Paredes'le arasında kişisel husumetin bulunması olduğu belirtildi.
MESSI'NİN SEVMEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Messi'nin Maxi Lopez ile Barcelona'da başlayan arkadaşlığını halen sürdürdüğü ve Maxi Lopez'in eski eşi Wanda Nara ile evlenen Mauro Icardi'ye tepkili olması nedeniyle aynı takımda olmalarına rağmen fazla diyalog kurmadıkları öne sürülmüştü.
"Ödül kime gidiyor? Sadece Barcelona ile İspanya Kral Kupası kazanan Messi'ye. Ronaldo ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bir gol bile atmadı. Sezon boyunca büyük maçlarda kayboldu. Her 4 yıl olması gereken neredeyse her yıla indirdikleri Copa Amerika'yı kazandı. PSG ile kötü bir sezon geçiren Lionel Messi, yarı final ve finalde gol atamadı. Messi gibi hak etmeden ödüller almak, sahte mutluluktur, gurur değildir. Ne olursa olsun, CR7 her zaman tarihin en iyisi olacak"
LEWA'NIN ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜSÜ
Ödülün açıklandığı esnada Bayern Münih'le muhteşem bir sezon geçiren Robert Lewandowski'nin yüz ifadesi epey konuşulmuştu.