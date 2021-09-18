Bahattin Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında? Sofuoğlu ailesinin üçüncü kuşak motosikletçisi hakkında bilgiler
Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın Barselona'da düzenlenen 9. etabındaki ilk yarışta ikinci oldu. Milli motosikletçi, bu sezon ilk kez podyuma çıktı. Peki, Sofuoğlu ailesinin üçüncü kuşak motosikletçisi Bahattin Sofuoğlu kimdir, kaç yaşında?
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Bahattin Sofuoğlu, ailenin 3 kuşaktan genç motosikletçisi olarak dikkati üzerine çekiyor. 2003 doğumlu olan Bahattin Sofuoğlu, henüz 17 yaşındayken, Aragon Pisti'ndeki pole pozisyonundan başladığı ilk yarışta ikinci sırada yer almıştı.
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Genç motosikletçiye doğduğunda, Kenan Sofuoğlu'nun 2002'de trafik kazasında yaşamını yitiren ağabeyi Bahattin'in adı verildi. Bahattin Sofuoğlu, Sinan ve Kenan'a motosiklet sporlarına tutku aşılayan isimlerin başında geliyor.
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Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun kuzeni Sinan Sofuoğlu ise 9 Mayıs 2008'de Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde antrenman sırasında motosikletten düşerek ağır yaralandı. Sinan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.