Bafetimbi Gomis en iyileri seçti! Fatih Terim...

Gomis takımın teknik direktörü olarak Galatasaray'da oynarken takımın başında olan Fatih Terim'i seçerken onun hakkında, "Fatih Terim, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanmayı başaran bir teknik direktör. Çok sayılan biri. Kazanma kültürü var. Bu takımı sonuna kadar götürebilir" yorumunda bulundu.