MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBafetimbi Gomis en iyileri seçti! Fatih Terim...
GeriFutbol Bafetimbi Gomis en iyileri seçti! Fatih Terim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
İHA
Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 18:31,

Bafetimbi Gomis en iyileri seçti! Fatih Terim...

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’da futbol yaşımını sürdüren Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11’i seçti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan en iyi 11'i oluşturdu.

2İŞTE GOMISIN EN İYİ 11İ

İŞTE GOMIS'IN EN İYİ 11'İ!

Hugo Lloris

3

Eric Abidal

4

Lilian Thuram

5

Dejan Lovren

6

Samuel Umtiti

7

Patrick Vieira

8

Blaise Matuidi

9

Miralem Pjanic

10

Franck Ribery

11

Florian Thauvin

12

Karim Benzema

13

Teknik Direktör: Fatih Terim

14

Bafetimbi Gomis'in yedek takımının kalecisi ise Galatasaray'da birlikte forma giydiği Fernando Muslera oldu.

15

Yedeklerde ayrıca Willy Sagnol, Yohan Benalouane, Henri Bedimo, Joshua Guilavogui, Mohammad Al Shalhoub ve Thierry Henry yer aldı.

16

Gomis takımın teknik direktörü olarak Galatasaray'da oynarken takımın başında olan Fatih Terim'i seçerken onun hakkında, "Fatih Terim, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanmayı başaran bir teknik direktör. Çok sayılan biri. Kazanma kültürü var. Bu takımı sonuna kadar götürebilir" yorumunda bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi