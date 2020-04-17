Bafetimbi Gomis en iyileri seçti! Fatih Terim...

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’da futbol yaşımını sürdüren Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11’i seçti.
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan en iyi 11'i oluşturdu.
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İŞTE GOMIS'IN EN İYİ 11'İ!
Hugo Lloris
3
Eric Abidal
4
Lilian Thuram
5
Dejan Lovren
6
Samuel Umtiti
7
Patrick Vieira
8
Blaise Matuidi
9
Miralem Pjanic
10
Franck Ribery
11
Florian Thauvin
12
Karim Benzema
13
Teknik Direktör: Fatih Terim
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Bafetimbi Gomis'in yedek takımının kalecisi ise Galatasaray'da birlikte forma giydiği Fernando Muslera oldu.
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Yedeklerde ayrıca Willy Sagnol, Yohan Benalouane, Henri Bedimo, Joshua Guilavogui, Mohammad Al Shalhoub ve Thierry Henry yer aldı.
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Gomis takımın teknik direktörü olarak Galatasaray'da oynarken takımın başında olan Fatih Terim'i seçerken onun hakkında, "Fatih Terim, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanmayı başaran bir teknik direktör. Çok sayılan biri. Kazanma kültürü var. Bu takımı sonuna kadar götürebilir" yorumunda bulundu.