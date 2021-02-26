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GeriFutbol Babasını kaybeden Alisson Becker'e bir kötü haber daha! Klopp gibi...
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Futbol
Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 09:59 | 

Babasını kaybeden Alisson Becker'e bir kötü haber daha! Klopp gibi...

Liverpool kalecisi Alisson'un babası Jose Agostinho Becker, yüzmek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetmişti. Aldığı acı haberle yıkılan başarılı kaleciye bir kötü haber daha geldi.

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1Spor Arena Dış Haber
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Spor Arena Dış Haber

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, önceki gün gelen acı haberle yıkılmıştı. Alisson'un babası Jose Agostinho Becker, yazlık evinin arsasına sınırı bulunan bir baraj gölüne yüzmek için girmiş ve hayatını kaybetmişti.

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Çarşamba günü yerel saatle 17:00 civarında göle giden baba Becker'den perşembe sabahına kadar haber alınamamış, bunun üzerine Becker'i aramaya koyulan arkadaşları sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşmıştı.

3ALISSONA MESAJ YAĞDI OZAN KABAK...
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ALISSON'A MESAJ YAĞDI! OZAN KABAK...

Babasının vefatı sonrası Alisson için bir çok futbolcu ve kulüp başsağlığı mesajı yayınladı. Liverpool'dan takım arkadaşı Ozan Kabak da Alisson için mesaj yayınlayan isimler arasında yerini aldı.

4YAZLIĞA YALNIZ GİTMİŞ
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YAZLIĞA YALNIZ GİTMİŞ

Telefon çekmeyen bir bölgede bulunan baraj gölüne yüzmek için giden Jose Agostinho Becker'in eşi Magali ise 350 kilometre uzaklıktaki Novo Hamburgo'daki evlerinde kalmıştı.

5KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN
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KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN

Brezilya basınında çıkan haberlerde baba Becker'in yazlık eve, Brezilya'da artan koronavirüs tedbirlerinden uzak olmak ve daha sağlıklı ve güvenli vakit geçirmek için gittiği ifade ediliyor.

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ALISSON'DAN PAYLAŞIM

Babasının ölümü üzerine gelen mesajlara tek bir paylaşımla cevap veren Alisson şu sözleri kullandı: Babamın vefatı sonrası mesaj gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah herkesin hayatını kutsasın.

7ALISSON CENAZEYE GİDEMEYECEK
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ALISSON CENAZEYE GİDEMEYECEK

Mutasyona uğramış koronavirüs sebebiyle Brezilya ile İngiltere arasında uygulanan seyahat kısıtlaması sebebiyle Liverpool kalecisi Alisson, babasının cenaze törenine katılamayacak.

8BÜTÜN SEÇENEKLERİ DENİYOR AMA...
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BÜTÜN SEÇENEKLERİ DENİYOR AMA...

Çıkan haberlerde ailesi, cenaze töreni için Alisson'un gelmesini beklemek istiyor ancak seyahat ve karantina kuralları sebebiyle 28 yaşındaki kalecinin babasının cenazesine gitmesinin imkansız olduğu ifade edildi.

9ÇİFT TARAFLI KARANTİNA
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ÇİFT TARAFLI KARANTİNA

Brezilya'ya gitmesi halinde Alisson önce orada 10 gün karantina süreci geçirecek. Cenaze o kadar bekletilse ve törene katılsa bile ardından İngiltere'ye dönüşte de 10 gün karantina zorunluluğu var.

10EŞİ 28 HAFTALIK HAMİLE
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EŞİ 28 HAFTALIK HAMİLE

Alisson'un eşi Natalia'nın da 28 haftalık hamile olduğu göz önüne alındığında Brezilyalı başarılı kalecinin babasının cenazesini kaçırmasına kesin gözle bakılıyor.

11KLOPP DA ANNESİNİN CENAZESİNE GİDEMEMİŞTİ
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KLOPP DA ANNESİNİN CENAZESİNE GİDEMEMİŞTİ

Liverpool menajeri Jürgen Klopp da iki hafta önce hayatını kaybeden annesi Elisabeth'in cenaze törenine Almanya ve İngiltere arasında bulunan seyahat kısıtlamaları ve karantina kuralları sebebiyle gidememişti.

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