Babasını kaybeden Alisson Becker'e bir kötü haber daha! Klopp gibi...
Liverpool kalecisi Alisson'un babası Jose Agostinho Becker, yüzmek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetmişti. Aldığı acı haberle yıkılan başarılı kaleciye bir kötü haber daha geldi.
Spor Arena Dış Haber
Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, önceki gün gelen acı haberle yıkılmıştı. Alisson'un babası Jose Agostinho Becker, yazlık evinin arsasına sınırı bulunan bir baraj gölüne yüzmek için girmiş ve hayatını kaybetmişti.
ALISSON'A MESAJ YAĞDI! OZAN KABAK...
Babasının vefatı sonrası Alisson için bir çok futbolcu ve kulüp başsağlığı mesajı yayınladı. Liverpool'dan takım arkadaşı Ozan Kabak da Alisson için mesaj yayınlayan isimler arasında yerini aldı.
KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN
Brezilya basınında çıkan haberlerde baba Becker'in yazlık eve, Brezilya'da artan koronavirüs tedbirlerinden uzak olmak ve daha sağlıklı ve güvenli vakit geçirmek için gittiği ifade ediliyor.
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