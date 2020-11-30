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GeriFutbol Babası olmadan ilk kez maça gitti! Diego Maradona'nın kızı Dalma Maradona'nın en zor maçı
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 11:30 | 

Babası olmadan ilk kez maça gitti! Diego Maradona'nın kızı Dalma Maradona'nın en zor maçı

Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından Boca Juniors'ın Newell's Old Boy ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı.

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Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybederken Boca Juniors'ın dünyaca ünlü stadı La Bombonera'da duygu dolu anlar yaşandı.

2BABASIZ İLK KEZ...
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BABASIZ İLK KEZ...

Boca Juniors'ın Newell's Old Boy ile oynadığı maçta La Bombonera'da Diego Maradona yoktu ama kızı Dalma Maradona her zamanki gibi oradaydı...

3BU KEZ TEK BAŞINAYDI...
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BU KEZ TEK BAŞINAYDI...

Küçüklüğünden beri La Bombonera'daki localarında babası Diego Maradona ile maçları izleyen Dalma Maradona bu kez tek başınaydı...

4DUYGUSAL ANLAR
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DUYGUSAL ANLAR

Boca Juniors futbolcuları, Maradona'nın locasının önüne gidip Dalma Maradona'yı alkışlarken efsanenin 33 yaşındaki kızı oldukça duygusal anlar yaşadı.

5GÖZ YAŞLARI İLE MAÇI TAKİP ETTİ
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GÖZ YAŞLARI İLE MAÇI TAKİP ETTİ

Göz yaşları içinde futbolculara teşekkür eden Dalma Maradona, maç boyunca ağlayarak karşılaşmayı takip etti.

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Dalma Maradona, babasız ilk kez maça giderken karşılaşmayı izlerken bir hayli zorluk yaşadığı görüldü.

7DUYGUSAL MESAJ
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DUYGUSAL MESAJ

Diego Armando Maradona'nın 33 yaşındaki kızı, ayrıca sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı ve şu sözleri kullandı;

8SENİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM
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'SENİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM!'

Ölmekten her zaman çok korkmuşumdur. Artık ölmekten korkmuyorum… Çünkü öldüğüm zaman sana yeniden kavuşacağımı ve sarılacağımı biliyorum. Seni şimdiden özledim baba… Seninle birlikte kalbimin yarısı da gitti.

9ORADA BENİ BEKLE
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'ORADA BENİ BEKLE'

Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Yıkılmış durumdayım ama devam edeceğim. Orada beni bekle. Seni çok seviyorum. Torunun da öyle…

10YAPAMIYORUM YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ...
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'YAPAMIYORUM! YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ...'

Sensiz bir hayatın nasıl olabileceğini hayal bile edemiyorum. Yapamıyorum! Yakında görüşürüz...

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Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından efsane ismin Arjantin'de oynadığı iki kulüp Boca Juniors ve Newell's Old Boy'un karşılaşması iki takımdan futbolcuları duygulandırdı.

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Newells Old Boys'ta forma giyen Maxi Rodriguez, maç öncesi Maradona için düzenlenen saygı duruşunda göz yaşlarını tutamadı ve zor anlar yaşadı.

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Dalma Maradona, Instagram hesabından babası Diego Maradona için bu fotoğrafı kullanmıştı...

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