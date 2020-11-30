Babası olmadan ilk kez maça gitti! Diego Maradona'nın kızı Dalma Maradona'nın en zor maçı
Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından Boca Juniors'ın Newell's Old Boy ile oynadığı maçta duygusal anlar yaşandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybederken Boca Juniors'ın dünyaca ünlü stadı La Bombonera'da duygu dolu anlar yaşandı.
2
Abone Ol
BABASIZ İLK KEZ...
Boca Juniors'ın Newell's Old Boy ile oynadığı maçta La Bombonera'da Diego Maradona yoktu ama kızı Dalma Maradona her zamanki gibi oradaydı...
3
Abone Ol
BU KEZ TEK BAŞINAYDI...
Küçüklüğünden beri La Bombonera'daki localarında babası Diego Maradona ile maçları izleyen Dalma Maradona bu kez tek başınaydı...
4
Abone Ol
DUYGUSAL ANLAR
Boca Juniors futbolcuları, Maradona'nın locasının önüne gidip Dalma Maradona'yı alkışlarken efsanenin 33 yaşındaki kızı oldukça duygusal anlar yaşadı.
5
Abone Ol
GÖZ YAŞLARI İLE MAÇI TAKİP ETTİ
Göz yaşları içinde futbolculara teşekkür eden Dalma Maradona, maç boyunca ağlayarak karşılaşmayı takip etti.
6
Abone Ol
Dalma Maradona, babasız ilk kez maça giderken karşılaşmayı izlerken bir hayli zorluk yaşadığı görüldü.
7
Abone Ol
DUYGUSAL MESAJ
Diego Armando Maradona'nın 33 yaşındaki kızı, ayrıca sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı ve şu sözleri kullandı;
8
Abone Ol
'SENİ ŞİMDİDEN ÖZLEDİM!'
Ölmekten her zaman çok korkmuşumdur. Artık ölmekten korkmuyorum… Çünkü öldüğüm zaman sana yeniden kavuşacağımı ve sarılacağımı biliyorum. Seni şimdiden özledim baba… Seninle birlikte kalbimin yarısı da gitti.
9
Abone Ol
'ORADA BENİ BEKLE'
Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Yıkılmış durumdayım ama devam edeceğim. Orada beni bekle. Seni çok seviyorum. Torunun da öyle…
10
Abone Ol
'YAPAMIYORUM! YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ...'
Sensiz bir hayatın nasıl olabileceğini hayal bile edemiyorum. Yapamıyorum! Yakında görüşürüz...
11
Abone Ol
Maradona'nın hayatını kaybetmesinin ardından efsane ismin Arjantin'de oynadığı iki kulüp Boca Juniors ve Newell's Old Boy'un karşılaşması iki takımdan futbolcuları duygulandırdı.
12
Abone Ol
Newells Old Boys'ta forma giyen Maxi Rodriguez, maç öncesi Maradona için düzenlenen saygı duruşunda göz yaşlarını tutamadı ve zor anlar yaşadı.
13
Abone Ol
Dalma Maradona, Instagram hesabından babası Diego Maradona için bu fotoğrafı kullanmıştı...