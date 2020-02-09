Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 16:04,
Aykut Kocaman gözyaşlarını tutamadı! Plakadaki detay...
Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi.
Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan maçta Konyaspor sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kalmıştı.
'Her türlü karara saygılıyım'
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Aykut Kocaman istifayla ilgili soruya, "Taraftarın bu konudaki tepkisi normal. Yaklaşık 17 maçtır sahanda tek galibiyet almışsın ve bu takımların da en büyük bağı içerideki maçlarsa, takımda bunu başaramıyor, yani kazanamıyorsa benim düşünce yapımdaki bir insanın buna karşı çıkıp bir şeylere itiraz etmesinin bir anlamı yok. Ben bu konudaki düşüncelerimi de hem Rizespor maçından sonra hem de ilk yarının sonundaki Alanyaspor maçından sonra söylemiştim. Konyaspor Kulübü’nün bu konuda her türlü tasavvufunda hiçbir beklentim olmadan her şeye hazır olduğumu söylemiştim. Sadece bir takım nedenlerden dolayı böyle bir kararla ilgili hamleyi ben atmak istemedim. Hala da aynı yerdeyim. Hiçbir beklentim olmadan her türlü karara saygılıyım” yanıtını vermişti.
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