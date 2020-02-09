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Futbol
Haber Giriş: 09 Şubat 2020 - 16:04, /

Aykut Kocaman gözyaşlarını tutamadı! Plakadaki detay...

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi.

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Süper Lig'in 21. haftasında dün oynanan maçta Konyaspor sahasında Denizlispor ile golsüz berabere kalmıştı.

2Her türlü karara saygılıyım

'Her türlü karara saygılıyım'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Aykut Kocaman istifayla ilgili soruya, "Taraftarın bu konudaki tepkisi normal. Yaklaşık 17 maçtır sahanda tek galibiyet almışsın ve bu takımların da en büyük bağı içerideki maçlarsa, takımda bunu başaramıyor, yani kazanamıyorsa benim düşünce yapımdaki bir insanın buna karşı çıkıp bir şeylere itiraz etmesinin bir anlamı yok. Ben bu konudaki düşüncelerimi de hem Rizespor maçından sonra hem de ilk yarının sonundaki Alanyaspor maçından sonra söylemiştim. Konyaspor Kulübü’nün bu konuda her türlü tasavvufunda hiçbir beklentim olmadan her şeye hazır olduğumu söylemiştim. Sadece bir takım nedenlerden dolayı böyle bir kararla ilgili hamleyi ben atmak istemedim. Hala da aynı yerdeyim. Hiçbir beklentim olmadan her türlü karara saygılıyım” yanıtını vermişti.

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Konyaspor yönetimi bugün Aykut Kocaman ile yaptığı görüşmesi sonrasında yaptığı 54 yaşındaki teknik direk ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Kocaman bugün ayrılık kararının ardından yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

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Konyaspor tesisleri çıkışında kendisini bekleyen bir grup taraftarla da vedalaşan Kocaman'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Herhangi bir açıklama yapmak istemediğini ifade eden Kocaman, beraberinde antrenör Fahrudin Ömerovic ile birlikte tesislerden ayrıldı. Kocaman'ın kullandığı aracın plakalığında ise Konyaspor yazması dikkat çekti.

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Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Geçen sezonun ikinci yarısında üçüncü kez başına geçtiği Konyaspor'la yolları ayrılan Kocaman döneminde yeşil-beyazlılar, 177 resmi maçta 69 galibiyet, 52 beraberlik ve 56 mağlubiyet aldı

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Konyaspor'da "tarihin en başarılı teknik direktörü" olarak kayıtlara geçen Kocaman'ın yeşil-beyazlı ekiple hikayesi, 4 Ağustos 2005'te başladı. Kocaman, 2005-2006 sezonunda 38 resmi maçta 14 galibiyet 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti.

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Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirildiği 2014-2015 sezonunda İttifak Holding Konyaspor ligi 8. sırada bitirdi. 2015-2016 sezonunda ise takımının başarılı sonuçlara imza atmasını sağlayan Kocaman, ligi 3. tamamlayarak yeşil-beyazlıları ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı.

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2016-2017 sezonunda ligde beklentilerini gerçekleştiremeyen Kocaman'ın ekibi, buna rağmen kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısını gösterdi.

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Kocaman, göreve geldiği 2018-2019 sezonunda Konyaspor, 22 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Bu sezon ise Kocaman'ın takımı 21 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor.

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Sahasında uzun zamandır galibiyete hasret kalan ve 20 puan toplayabilen yeşil-beyazlı ekip, son 14 haftada 1 kez kazandı. Son olarak evinde Yukatel Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Konyaspor'da, Kocaman ile yollar ayrıldı. 3 aydır iç sahada galibiyeti olmayan ve gol atamayan Konyaspor'da bu süreç Aykut Kocaman'ın sonu oldu...

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Kocaman, üçüncü döneminde başında çıktığı Konyaspor, 44 maçta 9 galibiyet, 20 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

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