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GeriFutbol Aykut Kocaman'dan tarihi gol sonrası flaş sözler! "Başıma gelmeyen kalmadı"
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Futbol
Haber Giriş: 22 Eylül 2021 - 21:37 | 

Aykut Kocaman'dan tarihi gol sonrası flaş sözler! "Başıma gelmeyen kalmadı"

Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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