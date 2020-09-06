'BAKLAVAYA BAYILDIM!' Baklava tattÄ±m ama benim hani katmer ve baklava ile aram yok. TatlÄ± Ã§ok sevmiyorum. TatlÄ±larla aram pek yok Ã§ikolata hariÃ§. BaklavayÄ± yedim ve Ã§ok sevdim, hatta bayÄ±ldÄ±m tadÄ±na. OlabildiÄŸince uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m yoksa kilo sorunu yaÅŸayabilirim.