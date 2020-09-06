Survivor'da yarÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Gaziantep ALG Spor'a transfer olan Aycan YanaÃ§, itiraflarda bulundu.
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Survivor'Ä±n popÃ¼ler yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan Aycan YanaÃ§, yarÄ±ÅŸma bittikten sonra Gaziantep ALG Spor takÄ±mÄ±na transfer olmuÅŸtu.
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Gaziantep ALG Spor ile tekrar futbola dÃ¶nen Aycan, futbola dÃ¶nÃ¼ÅŸ hikayesi ve Survivor hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
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Gaziantep GÃ¼neÅŸ gazetesine rÃ¶portaj veren Aycan YanaÃ§, dikkat Ã§eken sÃ¶zler kullandÄ±. Ä°ÅŸte futbola dÃ¶nen Aycan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±...
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'HER ÅžEY SURVIVOR Ä°LE BAÅžLADI'
Survivorâ€™da futbolla baÅŸladÄ± her ÅŸey. Orada futbol oyunu oynadÄ±ktan sonra daha da duyuldum. Yani Ã¶yle duydum elendikten sonra, orada patladÄ±m diye.
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'ALÄ° BAÅžKAN BENÄ° GÃ–RMÃœÅž'
Ondan sonra Ali baÅŸkan beni gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, ben Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra mesajÄ± geldi davet edildim buraya. KonuÅŸmaya geldim. Her ÅŸey apar topar oldu.
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'BEN DE GERÄ° DÃ–NMEK Ä°STÄ°YORDUM'
Ben de tabii ki futbola geri dÃ¶nmek istediÄŸim iÃ§in direkt onayladÄ±m. Geldim, gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k ve imzaladÄ±m. Åžu an buradayÄ±m.
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'Ã‡OK HEYECANLIYIM!'
GerÃ§ekten Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m. Ä°lk antrenmanÄ±ma Ã§Ä±ktÄ±m. HazÄ±rlÄ±klar baÅŸladÄ±. YavaÅŸ yavaÅŸ koÅŸularla baÅŸlÄ±yorum. UmarÄ±m hem benim hem ALG Spor iÃ§in hayÄ±rlÄ±sÄ± olur. UmarÄ±m iyi yerlere geliriz kendi adÄ±ma.
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'HEMEN KIZARDIM, MUTLUYUM'
Ã‡ok heyecanlÄ± ve Ã§ok mutluyum geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in. YÃ¼z ifademden de belli herhalde kÄ±zardÄ±m hemen. Mutluyum.Â
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'GÃ–ZLERÄ°M BÄ°LE YAÅžARDI'
TaraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n burada olmasÄ±ndan Ã§ok mutluyum. Ä°smimi duydukÃ§a gururlanÄ±yorum. Ä°lk koÅŸuÅŸumda ismimi duyduÄŸumda gÃ¶zlerim bile yaÅŸardÄ±. GerÃ§ekten insanÄ±n yaÅŸamasÄ± lazÄ±m bunu.
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'Ã‡OK Ã‡OK TEÅžEKKÃœR EDÄ°YORUM'
Onlara binlerce kez teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Kendi fanlarÄ±ma da arkamda durduÄŸunuz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum. UmarÄ±m beni ve ALGâ€™yi sonsuza kadar desteklersiniz.Â
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'BAKLAVAYA BAYILDIM!'
Baklava tattÄ±m ama benim hani katmer ve baklava ile aram yok. TatlÄ± Ã§ok sevmiyorum. TatlÄ±larla aram pek yok Ã§ikolata hariÃ§. BaklavayÄ± yedim ve Ã§ok sevdim, hatta bayÄ±ldÄ±m tadÄ±na. OlabildiÄŸince uzak durmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m yoksa kilo sorunu yaÅŸayabilirim.
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ALG Spor BaÅŸkanÄ± Ali GÃ¶zcÃ¼ ise yeni transfer Aycan'Ä±n hem kendileri hem de kadÄ±n futbolu iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ali GÃ¶zcÃ¼, Aycan iÃ§in ÅŸu ifadeleri kullandÄ±;
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'AYCAN BÃœYÃœK BÄ°R ÅžANS'
Biliyorsunuz kadÄ±n futbolu son zamanlarda bir geliÅŸim iÃ§erisinde. Aycan kadÄ±n futbolu iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans. Aycanâ€™Ä±n Ã§ok iyi performans gÃ¶stereceÄŸine inanÄ±yorum.
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'ANTRENMANA BÄ°RÃ‡OK TARAFTAR GELDÄ°'
Belirli bir antrenmandan sonra Aycanâ€™Ä±n gerÃ§ek futbolunu ortaya koyacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. GÃ¶rÃ¼yorsunuz antrenmana bir Ã§ok taraftar gelmiÅŸ.
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'KADIN FUTBOLU Ä°Ã‡Ä°N Ã–NEMLÄ° DEÄžER'
Aycan kadÄ±n futbolu iÃ§in Ã¶nemli bir deÄŸer diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.