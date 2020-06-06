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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 09:45,

Aycan Yanaç'tan elendikten sonra ilk paylaşım!

Survivor'a Fenerbahçeli kimliğiyle damga vuran Aycan Yanaç, adaya veda ettikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Milli futbolcu, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez kişisel sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

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Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler, tüm takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu.

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SMS oylamasında en az oyu alarak elenen Aycan Yanaç, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi görmüş ve kendisine destek çıkılmıştı.

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Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

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Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, bu sözler üzerine, "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.

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Acun Ilıcalı ise "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Tüm bu gelişmelerin ardından Aycan Yanaç, yaklaşık 4 ay sonra kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Adaya veda etmeden önce çektiği bir videoyu paylaşan milli futbolcu, yatak odası olarak tarif ettiği kişisel alanını tanıttı ve takipçilerine sevgilerini gönderdi.

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Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Aycan ayrıca çizdiği bölümde büyük ses getiren Fenerbahçe amblemini ve çocukluk fotoğrafını gösterdi.

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Aycan Yanaç'ın ilk paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

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Dominik'ten herkese selamlar. Burası benim yatak odam diyebilirim. Ben burada yatıyorum, yanımda Elif yatıyor.

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Başımda Fenerbahçe amblemi var tabii ki. Kendi elimle çizdim. Emek var bunda. Bu da benim. Minik Aycan. Ve şu an şu haldeyim, Survivor'dayım.

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Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Size ne anlatacağımı pek bilmiyorum. Şu an kendime diyorum ki, "Aycan eğer sen kendini salarsan, onlar da üzülür..."

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Onlar üzülmesin diye vites arttırıyorum. Kendimi motive ediyorum. Burada Survivor öyle geçiyor. Sizleri, ailemi ve arkadaşlarımı düşünerek geçiyor.

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Bir an önce sizlerle yazışmak istiyorum. Sizlerle görüşmek, fotoğraf paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım.

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İnşallah finale kadar gidebilirim, yakında görüşmek üzere.

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