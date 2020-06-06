Aycan Yanaç'tan elendikten sonra ilk paylaşım!

Survivor'a Fenerbahçeli kimliğiyle damga vuran Aycan Yanaç, adaya veda ettikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Milli futbolcu, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez kişisel sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler, tüm takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu.
2
Abone Ol
SMS oylamasında en az oyu alarak elenen Aycan Yanaç, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi görmüş ve kendisine destek çıkılmıştı.
3
Abone Ol
Aycan Yanaç elenmeden önce, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
4
Abone Ol
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, bu sözler üzerine, "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.
5
Abone Ol
Acun Ilıcalı ise "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
6
Abone Ol
Tüm bu gelişmelerin ardından Aycan Yanaç, yaklaşık 4 ay sonra kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
7
Abone Ol
Adaya veda etmeden önce çektiği bir videoyu paylaşan milli futbolcu, yatak odası olarak tarif ettiği kişisel alanını tanıttı ve takipçilerine sevgilerini gönderdi.
8
Abone Ol
Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Aycan ayrıca çizdiği bölümde büyük ses getiren Fenerbahçe amblemini ve çocukluk fotoğrafını gösterdi.
9
Abone Ol
Aycan Yanaç'ın ilk paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:
10
Abone Ol
Dominik'ten herkese selamlar. Burası benim yatak odam diyebilirim. Ben burada yatıyorum, yanımda Elif yatıyor.
11
Abone Ol
Başımda Fenerbahçe amblemi var tabii ki. Kendi elimle çizdim. Emek var bunda. Bu da benim. Minik Aycan. Ve şu an şu haldeyim, Survivor'dayım.
12
Abone Ol
Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Size ne anlatacağımı pek bilmiyorum. Şu an kendime diyorum ki, "Aycan eğer sen kendini salarsan, onlar da üzülür..."
13
Abone Ol
Onlar üzülmesin diye vites arttırıyorum. Kendimi motive ediyorum. Burada Survivor öyle geçiyor. Sizleri, ailemi ve arkadaşlarımı düşünerek geçiyor.
14
Abone Ol
Bir an önce sizlerle yazışmak istiyorum. Sizlerle görüşmek, fotoğraf paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım.
15
Abone Ol
İnşallah finale kadar gidebilirim, yakında görüşmek üzere.