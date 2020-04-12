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GeriFutbol Aycan Yanaç'ın Survivor'daki futbol performansı sosyal medyada gündem oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 12 Nisan 2020 - 08:03,

Aycan Yanaç'ın Survivor'daki futbol performansı sosyal medyada gündem oldu!

Eski Milli futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'daki performansıyla kendisine hayran bıraktı.

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TV 8'de yayınlanan Survivor'ın son bölümüne eski Milli futbolcu Aycan Yanaç damgasını vurdu.

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Aycan Yanaç, attığı gollerin yanı sıra eski futbolcu Sercan Yıldırım'a yaptığı asistle sosyal medyada çok konuşuldu.

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İşte Aycan Yanaç'ın futbol performansının ardından Twitter'dan gelen yorumlar...

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