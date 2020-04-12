Aycan Yanaç'ın Survivor'daki futbol performansı sosyal medyada gündem oldu!
Eski Milli futbolcu Aycan Yanaç, Survivor'daki performansıyla kendisine hayran bıraktı.
Aycan Yanaç'ın attığı pasları 3 büyüklerde atamayan topçular var :d #survivor2020 pic.twitter.com/lhf2b4oiWc— shitpost turkish football (@shitpostfutbol) April 11, 2020
Aycan Yanaç'ın attığı pasları 3 büyüklerde atamayan topçular var :d #survivor2020 pic.twitter.com/lhf2b4oiWc— shitpost turkish football (@shitpostfutbol) April 11, 2020