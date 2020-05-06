Aycan Yanaç Acun Ilıcalı'nın teklifini reddetti, sahada şov yaptı! Oyundan atılan isim ise...

Konunun kendisi için kapandığını belirten Aycan aldığı kararı, "Arkadaşımla gizli konuşmamız oldu. Ancak o konuda yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyor Acun ağabey. Teklifini ise o anda sevinip kabul ettim. Ama sonradan mantıklı düşündüm ve kararı kabul etmemeye karar verdim. Teklifi kabul etmeyeceğim. Bir sonraki iletişimde sadece Aslı ile konuşmak istiyorum" şeklinde açıkladı.