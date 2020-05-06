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GeriFutbol Aycan Yanaç Acun Ilıcalı'nın teklifini reddetti, sahada şov yaptı! Oyundan atılan isim ise...
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Futbol
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 09:49,

Aycan Yanaç Acun Ilıcalı'nın teklifini reddetti, sahada şov yaptı! Oyundan atılan isim ise...

Survivor'da yarışan A Milli Kadın Futbol Takımı futbolcularından Aycan Yanaç, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı jesti geri çevirdi. Öte yandan son bölümde yapılan maça sertlikler damga vurdu, Acun Ilıcalı kırmızı kartını çıkardı.

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Survivor 2020'de iletişim ödülü sırasında arkadaşıyla şifreli konuşan Aycan Yanaç aldığı kötü haberle yıkılmış ve uzun bir müddet kendine gelememişti.

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Aycan'ın şifreli konuşmasını çözen Acun Ilıcalı milli futbolcuya istediği kişiyle konuşabileceğini duyurdu. Karşıdan gelecek bir teklif olursa Aycan, iletişim ödülünde kazandığı hakkını bu yönde kullanabilecekti.

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Fakat Aycan, bu konuyla ilgili son kararını söyledi ve bir yanlış anlaşılma olmadığını düşündüğünü, bu yüzden teklifi kabul etmeyeceğini ifade etti.

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Konunun kendisi için kapandığını belirten Aycan aldığı kararı, "Arkadaşımla gizli konuşmamız oldu. Ancak o konuda yanlış anlaşılmalar olduğunu düşünüyor Acun ağabey. Teklifini ise o anda sevinip kabul ettim. Ama sonradan mantıklı düşündüm ve kararı kabul etmemeye karar verdim. Teklifi kabul etmeyeceğim. Bir sonraki iletişimde sadece Aslı ile konuşmak istiyorum" şeklinde açıkladı.

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Ayrıca Survivor'da son bölüme Gönüllüler ve Ünlüler Takımı'nın maçı damga vurdu.

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Takımlar kozlarını sahada paylaşırken kıran kırana geçen mücadelenin en dikkat çeken olayı ise Acun Ilıcalı'nın gösterdiği kırmızı kart oldu.

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Ünlülerden Aycan –Mert, Gönüllülerden Evrim - Ardahan sahada yer alıyordu.

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Ünlülerin 5-4 önde olduğu sırada Mert, Ardahan’a yaptığı bir hareket sonrasında ilk sarı kartını gördü.

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Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Survivor Mert, Ardahan’a bir kez daha faul yaptı. Bu pozisyondan sonra Acun Ilıcalı, Survivor Mert’e kırmızı kart göstererek oyundan attı.

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Futbolculardan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç oynadıkları oyunla göz doldurdu

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Kırmızı takımı maçta tutan Aycan Yanaç, arkadaşlarından da büyük destek aldı.

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