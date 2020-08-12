MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAvrupa, Youssoufa Moukoko'yu konuşuyor! Yaşını duyan şoka girdi...
GeriFutbol Avrupa, Youssoufa Moukoko'yu konuşuyor! Yaşını duyan şoka girdi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 14:29,

Avrupa, Youssoufa Moukoko'yu konuşuyor! Yaşını duyan şoka girdi...

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken Youssoufa Moukoko'nun yaşına kimse inanamıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Daha 12 yaşında adından söz ettiren ve Dortmund alt yapısında attığı gollerle geleceğin yıldızları arasında gösterilen Youssoufa Moukoko hakkında 'yaş tartışmaları' devam ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

12 yaşında Dortmund U17, 15 yaşında ise Dortmund A takımına yükselen Moukoko, kendisinden daha büyük futbolcularla oynamasına rağmen Dortmund U17 takımı ile çıktığı 56 maçta 89 gol 16 asist, U19 takımında ise 21 maçta 34 gol 9 asist kaydederek dikkatleri bir hayli üzerine çekmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Kamerun asıllı Alman futbolcu, Almanya'nın alt yaş kategorilerinden de milli takım için davet alırken yaş polemiği devam ediyor.

4KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR
Abone Olgoogle-news

KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR

Özellikle sosyal medyada birçok kişi, bu yaşta Youssoufa Moukoko'nun böylesine bir performans sergilemesinin mümkün olmadığını düşünüyor.

5
Abone Olgoogle-news

Youssoufa Moukoko için geçtiğimiz dönemlerde yaş testine sokulması gündeme gelirken genç futbolcu, iddiaların asılsız olduğunu ve kendisine güvendiğini belirtmişti.

6KENDİSİ 12, SEVGİLİSİ 18 YAŞINDAYDI
Abone Olgoogle-news

KENDİSİ 12, SEVGİLİSİ 18 YAŞINDAYDI

Youssoufa Moukoko henüz 12 yaşındayken sevgilisinin 18 yaşında olması da dikkat çekmişti.

7
Abone Olgoogle-news

Youssoufa Moukoko'ya son şaşıran kişi ise Dortmund'un golcüsü Erling Haaland oldu. Haaland, ilk kez A takımla idmana çıkan Moukoko hakkında açıklamalarda bulundu.

8BEN BÖYLE 15 GÖRMEDİM
Abone Olgoogle-news

'BEN BÖYLE 15 GÖRMEDİM'

Golcü futbolcu, ''Hayatımda böyle 15 yaşında bir futbolcu görmemiştim. Benim 15 yaşındaki halimden çok daha iyi'' sözlerini kullandı.

9BİR BAŞKA İSİM İSE...
Abone Olgoogle-news

BİR BAŞKA İSİM İSE...

Yaş polemiğine giren bir başka futbolcu ise Lazio forması giyen Joseph Marie Minala olmuştu.

1017 DEĞİL 42 YAŞINDA
Abone Olgoogle-news

'17 DEĞİL 42 YAŞINDA!'

Minala, 17 yaşında Lazio'da forma giymeye başlarken hakkında ''Aslında 42 yaşında'' dedikoduları yayılmaya başlanmıştı.

11
Abone Olgoogle-news

Serie A ekiplerinden Lazio'nun genç takımında forma giyen ve 42 yaşında olduğu öne sürülen Kamerunlu futbolcu Joseph Minala'nın, 17 yaşında olduğuna hükmedilmişti.

12BENİ KISKANIYORLAR
Abone Olgoogle-news

'BENİ KISKANIYORLAR'

DHA'ya özel açıklama yapan Minala, "Beni kıskandıkları için bu iftirayı attılar" sözlerini kullanmıştı.

13
Abone Olgoogle-news

Minala'nın hala Lazio ile sözleşmesi devam ediyor, yaşı da hala tartışılıyor...

14YAŞ YALANI ORTAYA ÇIKTI
Abone Olgoogle-news

YAŞ YALANI ORTAYA ÇIKTI!

Hintli futbolcu Gourav Mukhi'nin ise başı yaş probleminden derde girmişti.

15
Abone Olgoogle-news

Mukhi, 2018 yılında All India Futbol Federasyonu tarafından 16 yaşında olduğunu iddia ettikten sonra aslında 21 yaşındayken yaş sahtekarlığı nedeniyle 6 ay süreyle askıya alınmıştı.

16
Abone Olgoogle-news

Balotelli'den güldüren paylaşım!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi