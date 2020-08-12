Avrupa, Youssoufa Moukoko'yu konuşuyor! Yaşını duyan şoka girdi...

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen attığı gollerle dikkat çeken Youssoufa Moukoko'nun yaşına kimse inanamıyor...
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Daha 12 yaşında adından söz ettiren ve Dortmund alt yapısında attığı gollerle geleceğin yıldızları arasında gösterilen Youssoufa Moukoko hakkında 'yaş tartışmaları' devam ediyor.
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12 yaşında Dortmund U17, 15 yaşında ise Dortmund A takımına yükselen Moukoko, kendisinden daha büyük futbolcularla oynamasına rağmen Dortmund U17 takımı ile çıktığı 56 maçta 89 gol 16 asist, U19 takımında ise 21 maçta 34 gol 9 asist kaydederek dikkatleri bir hayli üzerine çekmişti.
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Kamerun asıllı Alman futbolcu, Almanya'nın alt yaş kategorilerinden de milli takım için davet alırken yaş polemiği devam ediyor.
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KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR
Özellikle sosyal medyada birçok kişi, bu yaşta Youssoufa Moukoko'nun böylesine bir performans sergilemesinin mümkün olmadığını düşünüyor.
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Youssoufa Moukoko için geçtiğimiz dönemlerde yaş testine sokulması gündeme gelirken genç futbolcu, iddiaların asılsız olduğunu ve kendisine güvendiğini belirtmişti.
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KENDİSİ 12, SEVGİLİSİ 18 YAŞINDAYDI
Youssoufa Moukoko henüz 12 yaşındayken sevgilisinin 18 yaşında olması da dikkat çekmişti.
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Youssoufa Moukoko'ya son şaşıran kişi ise Dortmund'un golcüsü Erling Haaland oldu. Haaland, ilk kez A takımla idmana çıkan Moukoko hakkında açıklamalarda bulundu.
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'BEN BÖYLE 15 GÖRMEDİM'
Golcü futbolcu, ''Hayatımda böyle 15 yaşında bir futbolcu görmemiştim. Benim 15 yaşındaki halimden çok daha iyi'' sözlerini kullandı.
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BİR BAŞKA İSİM İSE...
Yaş polemiğine giren bir başka futbolcu ise Lazio forması giyen Joseph Marie Minala olmuştu.
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'17 DEĞİL 42 YAŞINDA!'
Minala, 17 yaşında Lazio'da forma giymeye başlarken hakkında ''Aslında 42 yaşında'' dedikoduları yayılmaya başlanmıştı.
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Serie A ekiplerinden Lazio'nun genç takımında forma giyen ve 42 yaşında olduğu öne sürülen Kamerunlu futbolcu Joseph Minala'nın, 17 yaşında olduğuna hükmedilmişti.
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'BENİ KISKANIYORLAR'
DHA'ya özel açıklama yapan Minala, "Beni kıskandıkları için bu iftirayı attılar" sözlerini kullanmıştı.
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Minala'nın hala Lazio ile sözleşmesi devam ediyor, yaşı da hala tartışılıyor...
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YAŞ YALANI ORTAYA ÇIKTI!
Hintli futbolcu Gourav Mukhi'nin ise başı yaş probleminden derde girmişti.
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Mukhi, 2018 yılında All India Futbol Federasyonu tarafından 16 yaşında olduğunu iddia ettikten sonra aslında 21 yaşındayken yaş sahtekarlığı nedeniyle 6 ay süreyle askıya alınmıştı.