Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var? Dünya futbolu karışacak!
Avrupa Süper Ligi için ilk resmi adım atıldı. Bir süredir üzerinde konuşulan ve Şampiyonlar Ligi'ne alternatif olarak faaliyete alınacağı ifade edilen Avrupa Süper Ligi için Real Madrid kulübünün başkanı Florentino Perez, bu oluşumun başkanı olurken Juventus başkanı Andrea Agnelli ise UEFA'daki görevinden istifa ederek bu oluşumda başkan yardımcılığı görevine dahil oldu. Peki, UEFA Avrupa Süper Ligi nedir, maçlar nasıl oynanacak, format nasıl olacak ve hangi takımlar var? İşte, merak edilen o konular hakkında detaylı bilgiler
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UEFA Avrupa Süper Ligi için 12 kulübün kurucu olarak imzası yer alırken, bu oluşum içerisine dahil olması beklenen 3 kulübün daha kurucu olarak yer alması planlanıyor. Diğer taraftan UEFA Avrupa Süper Ligi'nin toplamda 20 takımdan oluşması bekleniyor. Alman ve Fransız kulüplerinin henüz bu daveti olumlu karşılamadığı ve lige katılmaya sıcak bakmadığı da gelen ifadeler arasında yer aldı. İşte, UEFA Avrupa Ligi formatı, maçların ne zaman oynanacağı ve katılacak takımlar hakkında detaylı bilgiler
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AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?
UEFA'nın henüz tam anlamıyla destek vermediği ancak kulüplerin UEFA'nın desteğini de beklediği oluşum, toplamda 20 takımdan oluşacak. UEFA'nın konuya temkinli yaklaştığı ve bu hususta önlem alabileceği de konuşulan konular arasında yer alıyor.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı olurken, yardımcılığında ise Juventus kulübünün başkanı Andrea Agnelli yer alıyor.
Toplamda 15 kulübün kurucu nitelikte yer alacağı organizasyonda, 5 kulüp ise her sene değişecek.
Ağustos ayında başlaması beklenen turnuvada takımlar, 10'arlı iki grupta yer alacak. Bu grupları ilk 3'te bitirenler direkt çeyrek finale yükselecek. Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması oynayacak.
Çeyrek final, çift maç usulüne göre oynanacak, final müsabakası da mayıs ayında yapılacak..
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AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR OLACAK?
Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham kurucu olarak Avrupa Süper Ligi'nde yerini aldı. 3 takımın daha eklenmesiyle birlikte kurucu ekibi tamamlayacak olan Avrupa Süper Ligi, kemik kadrosunu oluşturmuş olacak.
Almanya’dan Bayern Münih, Dortmund, Fransa’dan PSG de bu lige davet edildi. Ancak bu takımlar oluşumu mantıklı bulmayarak reddetti. Bayern ve Dortmund, diğer kulüpler zarar göreceği için yeni oluşuma katılmayı reddederken, PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi’nin yayıncı kuruluşu beIN Sports’un da sahibi olduğu için olumsuz yanıt verdi.
Diğer taraftan oluşumun gerekliliği hakkında yapılan açıklamada kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.
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UEFA VE FIFA'DAN KULÜPLERE YÖNELİK SERT AÇIKLAMA
Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham; İtalya'dan Inter, Milan ve Juventus; İspanya'dan da Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid katılırken UEFA, bu 12 takımı 2023/24 sezonundan itibaren tüm organizasyonlarından men edecek.
UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne karşı resmi sitesinden bir açıklama yayınladı ve organizasyonun oluşturulması halinde takımların hem liglerinde hem Avrupa'da hem de dünyada hiçbir resmi maça çıkamayacağını, ayrıca futbolcuların da milli takımlarında oynayamayacağını duyurdu.