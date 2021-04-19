Avrupa Süper Ligi nedir, hangi takımlar var? Dünya futbolu karışacak!

AVRUPA SÜPER LİGİ'NDE HANGİ TAKIMLAR OLACAK? Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham kurucu olarak Avrupa Süper Ligi'nde yerini aldı. 3 takımın daha eklenmesiyle birlikte kurucu ekibi tamamlayacak olan Avrupa Süper Ligi, kemik kadrosunu oluşturmuş olacak.



Almanya’dan Bayern Münih, Dortmund, Fransa’dan PSG de bu lige davet edildi. Ancak bu takımlar oluşumu mantıklı bulmayarak reddetti. Bayern ve Dortmund, diğer kulüpler zarar göreceği için yeni oluşuma katılmayı reddederken, PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi’nin yayıncı kuruluşu beIN Sports’un da sahibi olduğu için olumsuz yanıt verdi.



Diğer taraftan oluşumun gerekliliği hakkında yapılan açıklamada kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3,5 milyar avro ödeneceği ifade edildi.