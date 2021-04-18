Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar olacak? İşte ayrıntılar

4 MİLYAR EURO'YU BÖLÜŞECEKLER Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanı olan Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin önderlik ettiği turnuvanın daha büyük ticari kazanımlar ile yüksek miktarlı sponsorluk anlaşmaları için ve UEFA'nın uyguladığı adaletsiz politikalara karşı oluşturulacağı belirtildi.



Lige her sezon katılacak 15 takım, her sezon 3.5 milyar euro'yu bölüşecek. En üstteki 6 takımın geliri 350 milyon euro olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk aşamada hedefi ise en az 4 milyar euro gelir üretmek ve diğer 5 takıma da en az 100 milyon euro'luk ödeme yapmak.



UEFA ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Konferans Ligi için toplam 3.25 milyar euro'luk bir anlaşma yapabilmişti.



