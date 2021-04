Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar olacak? İşte ayrıntılar

20 TAKIM KATILACAK Avrupa Süper Ligi'ne 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek. Bu 5 takımın nasıl belirleneceği ise henüz netlik kazanmadı.



Takımlar iki grupta 10'ar takım olarak mücadele edecek. Her grubun ilk 4'ü çeyrek finale yükselecek. Her takım grup aşamasında en az 18 maç yapacak. Maçlar ise hafta içerisinde düzenlenecek.